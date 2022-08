Neu- und Gebrauchtwagenverkauf: das Autohaus in Wolfratshausen

Verkauf, Service, Vermittlung: Auto-Gerb in Wolfratshausen ist der kompetente Ansprechpartner für Volvo-Neuwagen und -Gebrauchtwagen.

Im Autohaus Auto-Gerb GmbH in Wolfratshausen dreht sich bereits seit 1972 alles um die Marke Volvo. Hier informieren kompetente Mitarbeitende zu Themen rund um Gebraucht- und Neuwagen. Als Vertragspartner der Automarke Volvo kennt das Team die komplette Produktpalette und kann Kundinnen und Kunden dank jahrzehntelanger Erfahrung kompetent beraten.

Neben dem freundlichen Service und einer individuellen Beratung haben private und gewerbliche Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, eine Gratis-Probefahrt durchzuführen. Attraktive Leasing- und Finanzierungsangebote sowie ein zuverlässiger Werkstatt-Service runden das Leistungsportfolio ab und verhelfen der Kundschaft des Autohauses zu skandinavischem Luxus auf vier Rädern.

Neu- oder Gebrauchtwagen? Im Autohaus gibt es beides!

Neuwagen der Marke Volvo finden sich im Autohaus als Kombi-Modelle oder SUVs sowie als funktionale Limousinen. Die Fahrzeuge bieten im Stadtverkehr maximale Sicherheit und Komfort und stehen gleichzeitig für nachhaltiges Fahren. Denn die E-Modelle von Volvo sind besonders umweltfreundlich und tragen im Eco-Modus zu einer Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes bei.

Höchste Sicherheitsstandards ab Werk und zahlreiche Personalisierungsmöglichkeiten geben den Neuwagen von Volvo das gewisse Etwas. Auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen werden Kundinnen und Kunden auch in der Online-Autobörse fündig, und das direkt von zu Hause aus. Auf Wunsch berät das Team des Autohauses auch gerne zu Preisnachlässen auf aktuelle Modelle.

Werkstatt mit Volvo-Originalteilen

Wenn der Volvo zur Reparatur muss, ist er in der Werkstatt der Auto-Gerb GmbH genau richtig. Hier werden Volvo-Originalteile zu Reparaturzwecken eingesetzt. Zudem werden in der hauseigenen Werkstatt regelmäßige Service-Checks und Inspektionen durchgeführt. Auch Softwareaktualisierungen, Sicherheitsprüfungen und Reinigungen bietet das Autohaus im Münchener Süden an.

Im Schadensfall ist das Kompetenzteam in Wolfratshausen der zuverlässige Ansprechpartner, um Fahrerinnen und Fahrer schnellstmöglich wieder mobil zu machen. Ein kostenloser Pannen- und Unfallservice ist im Leistungsspektrum des Autohauses inbegriffen.

Der Kfz-Service für München und Umgebung

Festpreisgarantie, Sofortreparatur und Autopflege durch echte Profis: Das Portfolio des ältesten Volvo-Autohauses umfasst viele Serviceleistungen. In der hauseigenen Werkstatt in der Geltingerstraße 6 82515 Wolfratshausen werden Volvo-Modelle mit Original-Ersatzteilen versorgt und wieder auf den aktuellen Sicherheitsstandard gebracht.

Neben Privatkundinnen und -kunden profitieren auch Geschäftskundinnen und -kunden von dem vielfältigen Angebot an Neu- und Gebrauchtwagen. Das Autohaus ist für den Verkauf Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die Werkstatt hat dieselben Öffnungszeiten und schließt am Samstag eine Stunde früher. Termine können unter Tel. 08171 – 419 16 vereinbart werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Auto-Gerb GmbH Wolfratshausen

Herr Hans Gerb

Geltingerstrasse 6

82515 Wolfratshausen

Deutschland

fon ..: 0817141916

web ..: http://www.autohaus-gerb.de/

email : h.gerb@autogerb.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das neue Album von Ines-Marie Jaeger – Momentum Mit System planbar Geld verdienen