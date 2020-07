Neu von Margot Schmitt: Deluxe Pure Festes Shampoo mit Sheabutter und Jojobaöl

Sanfte Reinigung und Pflege mit dem neuem festen Shampoo an einer Bauwollkordel. Wertvolle Inhaltsstoffe aus Sheabutter, Jojobaöl, Brokkolisamenöl, Vitamin E. Umweltfreundlich, vegan und sehr ergiebig

Das neue Feste Shampoo von Margot Schmitt punktet mit Inhaltsstoffen „deluxe pure“ und zeigt sich dabei bescheiden „en bloc“. Das Shampoo reinigt mit einem milden Tensid besonders schonend und schenkt dem Haar mit Sheabutter und wertvollen Ölen aus Jojoba und Brokkolisamen viel Feuchtigkeit. Dank des hohen Pflegeanteils von 45 Prozent wird das Haar langanhaltend geschmeidig und glänzend – ganz ohne anschließende Spülung. Der frische, belebende Duft ist dabei eine Wohltat.

Zum zweiten Mal bringt die Margot Schmitt Haar-Cosmetic Spezial GmbH ein Shampoo in fester Form auf den Markt und vereint darin die bewährten positiven Eigenschaften ihrer Rezepturen mit ausgesprochener Umweltfreundlichkeit: Ganz ohne Kunststoffverpackung und mit FSC-zertifiziertem Umkarton besticht das neue Feste Shampoo durch sehr sparsame Anwendung. Mit nur 80 Gramm Gewicht ist es der perfekte Reisebegleiter, und das dank seiner festen Form auch im Handgepäck. Auch für Veganer geeignet sowie silikon-, paraben- und sulfatfrei. 97 Prozent der Rohstoffe sind natürlichen Ursprungs.

Jedes Stück ein Unikat

Die ausgewählte Herstellung in der Manufaktur machen jedes Stück Shampoo zu einem wertvollen Unikat. Das Produkt wird im Heißgießverfahren gefertigt – eine in diesem Bereich einzigartige Methode! Bearbeitung und Verpackung erfolgen in einer örtlichen Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Ausgesuchte Wirkstoffe für Haar und Kopfhaut

Sheabutter glättet die Haarspitzen und macht das Haar geschmeidig und leicht kämmbar. Wie ein unsichtbarer Film legt sie sich um jedes einzelne Haar und schließt die Feuchtigkeit ein. Sie verleiht einen herrlichen Glanz und ein gesundes Aussehen. Jojobaöl macht die Haare widerstandsfähiger. Das im Öl enthaltene Vitamin A wirkt trockener Kopfhaut entgegen. Es glättet spröde Haare und schenkt ihnen verführerischen Glanz. Brokkolisamenöl schenkt Feuchtigkeit und schließen die oberste Schuppenschicht, sodass das Haar gepflegt und geschützt wird. Es verbessert die Kämmbarkeit, spendet Feuchtigkeit und verleiht dem Haar Glanz, ohne zu fetten. Vitamin E: wirkt als Antioxidans und lässt die Haarfarbe natürlich und gesund strahlen

Anwendung: Das Feste Shampoo sanft kreisend über das nasse Haar reiben, bis ein leichter Schaum entsteht. Mit den Händen schamponieren und gut ausspülen. Mit der praktischen Kordel aus reiner Baumwolle kann das Shampoo zum leichten Trocknen und Aufbewahren aufgehängt werden.

Margot Schmitt Deluxe Pure

Festes Shampoo mit Sheabutter und Jojobaöl

80 Gramm für bis zu 55 Anwendungen

Ab sofort erhältlich bei QVC oder im Margot Schmitt Shop für 19,49 Euro

Weitere Informationen unter www.margot-schmitt.de oder direkt unter

https://www.margot-schmitt.de/search?sSearch=festes+Shampoo

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Margot Schmitt Haar-Cosmetic Spezial GmbH

Frau Margot Schmitt

Bünder Straße 172

32120 Hiddenhausen/Herford

Deutschland

fon ..: 0 52 21 – 8 00 11

web ..: http://www.margot-schmitt.de

email : info@margot-schmitt.de

Über Margot Schmitt, Erfinderin der Original Traumrolle

Mit Ideenreichtum und dem sicheren Gespür für Kundenwünsche kreiert Friseurmeisterin Margot Schmitt exklusive Haar- und Kopfhautpflege- und -stylingprodukte. Zu den wohl bekanntesten Artikeln gehören die „Original Traumrollen®“, die sich seit ihrer Erfindung millionenfach verkauften. Die Rundbürsten mit abnehmbarem Stiel ermöglichen ein einfaches und schonendes Styling in nur wenigen Minuten. Das Außergewöhnliche: Die Rollen werden ins trockene Haar eingedreht, mit Ansatzspray angesprüht, kurz überföhnt und nach dem Auskühlen ausgerollt. Der Föhn erwärmt dabei primär den stabilen Ansatz und nicht die sensiblen Spitzen, sodass das Haar äußerst schonend frisiert wird. Weitere Informationen und Shop unter www.margot-schmitt.de.

Pressekontakt:

PR & Text Bureau

Frau Margit Schmitt

Hochkirchener Str. 3

50968 Köln

fon ..: 0221-2857744

web ..: http://www.prtb.de

email : info@prtb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

3-Daytrading-Strategien für Einsteiger