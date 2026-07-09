Neue Albor-Bohrung: Mogotes erweitert Kupfer-Gold-Entdeckung im Vicuña-Distrikt!

180 Meter mit 0,98 % Kupferäquivalent ab 108 Meter Tiefe: Die neue Meldung macht Albor zum stärksten Bohrtreffer der laufenden Filo-Sur-Saison.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 10.07.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der globale Kupfermarkt bleibt einer der spannendsten Rohstoffmärkte der kommenden Jahre. Elektrifizierung, Stromnetzausbau, Rechenzentren, E-Mobilität und industrielle Dekarbonisierung erhöhen den Bedarf, während große Neuentdeckungen seltener werden und Genehmigungsverfahren oft viele Jahre dauern. Genau deshalb richtet sich der Blick risikobereiter Investoren immer stärker auf Explorationsgesellschaften in etablierten Bergbauregionen mit Weltklasse-Potenzial.

Besonders der Vicuña-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der begehrtesten Kupfer-Gold-Silber-Gürtel der Welt entwickelt. Dort liegen Projekte und Lagerstätten wie Filo del Sol, Josemaria, Lunahuasi und Los Helados. Die Dimensionen dieser Systeme zeigen, warum jeder neue technische Treffer in diesem Gürtel vom Markt sehr genau verfolgt wird.

Filo Sur: frühe Phase, aber außergewöhnliche Nachbarschaft!

Genau in diesem Umfeld positioniert sich Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6). Das kanadische Explorationsunternehmen konzentriert sich mit seinem Flaggschiffprojekt Filo Sur auf ein großes Landpaket unmittelbar südlich und entlang des Streichens der Filo-del-Sol-Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung, die von BHP und Lundin Mining vorangetrieben wird.

Der Investmentcase ist…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen und zukunftsgerichtete Meinungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen: Mogotes Metals Inc. – Pressemeldungen vom 01.05.2026, 14.05.2026 und 09.07.2026; öffentlich verfügbare Projektinformationen des Unternehmens. Intro-Bild: stock.adobe.com

Technischer Hinweis / NI 43-101: Die im Artikel genannten wissenschaftlichen und technischen Angaben beruhen auf den veröffentlichten Unternehmensmeldungen von Mogotes Metals Inc. vom 01.05.2026, 14.05.2026 und 09.07.2026. Die technischen Angaben zu den Meldungen vom 01.05.2026 und 14.05.2026 wurden nach Unternehmensangaben von Stephen Nano, Director und Technical Advisor des Unternehmens, als Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Die technischen Angaben der Meldung vom 09.07.2026 wurden nach Unternehmensangaben von Carl Schnell, MAIG, Head of Geology, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Die genannten Qualified Persons sind nach Unternehmensangaben nicht unabhängig. Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, handelt es sich bei den genannten Intervallen um Bohrabschnittslängen und nicht zwingend um wahre Mächtigkeiten. Angaben zu benachbarten Projekten, insbesondere Filo del Sol, sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf eine vergleichbare Mineralisierung auf dem Filo-Sur-Projekt. Die Qualified Person von Mogotes hat Angaben zu benachbarten Projekten nicht unabhängig verifiziert.

Hinweis zu Kupferäquivalenten (CuEq): CuEq-Werte wurden von Mogotes Metals Inc. nach Unternehmensangaben illustrativ berechnet als CuEq (%) = Cu (%) + (Au g/t x 1,0327) + (Ag g/t x 0,0119) + (Mo % x 4,817), auf Basis von Metallpreisen von 4,69 USD/lb Kupfer, 3.321 USD/oz Gold, 38,30 USD/oz Silber und 22,59 USD/lb Molybdän sowie angenommenen metallurgischen Gewinnungsraten von jeweils 80 %. Diese Gewinnungsraten beruhen nach Unternehmensangaben auf Analogien im Distrikt; für das Projekt liegen noch keine metallurgischen Testarbeiten vor. Tatsächliche Gewinnungsraten können abweichen. CuEq-Werte sind daher keine Wirtschaftlichkeitskennzahlen und nur zu Vergleichs- und Illustrationszwecken zu verstehen.

Dieser Werbeartikel wurde durch einen freien Journalisten am 09.07.2026 für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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