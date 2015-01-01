  • Neue AlpenJuwel-Wanderreise 2026 – Auf den Spuren der TV-Reportage von der Zugspitze nach Südtirol.

    Neu 2026: Die „AlpenJuwel“-Wanderreise von DIWA – Die WanderExperten führt von der Zugspitze nach Südtirol. Drei Varianten: geführt, individuell mit Gepäcktransport oder als Trekkingtour.

    BildOktober 2025: Mit der neuen „AlpenJuwel“-Wanderreise 2026 bringen DIWA – DIE WANDEREXPERTEN ein besonderes Highlight für alle Alpenliebhaber auf den Markt. Die Tour führt – inspiriert von der bekannten Route der _Alpenjuwelen_ – auf bekannten und teils neuen Etappen von der Zugspitze bis nach Südtirol. Sie verbindet eindrucksvolle Bergpanoramen, kulturelle Vielfalt und echtes Wandererlebnis in einer modernen, flexiblen Form.

    Drei Varianten für unterschiedliche Ansprüche

    Ob als geführte Tour in der Kleingruppe, individuelle Tour mit Gepäcktransport oder als sportliche Trekkingtour zum Rucksackwandern – das neue _AlpenJuwel_-Konzept bietet für jeden Wandertyp das passende Erlebnis.

    Die geführten Kleingruppen mit maximal 8 Teilnehmern werden von erfahrenen Wander- oder Bergwanderführern begleitet, die auf den schönsten Wegen auch versteckte Natur-Juwelen näherbringen. Wer lieber auf eigene Faust unterwegs ist, profitiert bei den Individuellen Wanderreisen von optimal vorgeplanten Etappen (bei DIWA ja immer täglich am Morgen aus Leicht, Klassik- und Alpin-Route wählbar), reservierten Komfort-Hotels und täglichem Gepäcktransport. Für sportlich ambitionierte Wanderer steht eine puristische Trekkingvariante zur Verfügung – mit Rucksack und maximaler Etappenflexibilität.

    Auf den Spuren der Alpenjuwelen

    Die Route folgt in Teilen der bekannten Alpenjuwelen-Wanderung, kombiniert diese jedoch mit neuen, sorgfältig ausgewählten Streckenabschnitten. So entstehen abwechslungsreiche Tagesetappen, die von idyllischen Almwegen über aussichtsreiche Höhenwege bis zu den Waalwegen des Meraner Beckens führen.

    „Mit der AlpenJuwel Route möchten wir eine moderne, naturnahe Form der Alpenüberquerung anbieten – mit flexiblen Optionen für unterschiedliche Wandererlebnisse“, erklärt Reinhard Brunner, Gründer von DIWA – Die WanderExperten. „Es geht uns darum, das Beste der Alpen für Jedermann zu vereinen: Bewegung, Natur, Komfort und die Freiheit, selbst zu wählen, wie man die Berge erleben möchte.“

    Buchbar ab sofort für 2026

    Die neuen AlpenJuwel-Touren sind ab sofort für Reisetermine ab Mai 2026 buchbar. Tipp: Sparen kann man an Aktions-Terminen der 8-tägigen Individualtour.

    Information und Buchung: http://die-wanderexperten.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    tourism experts – Die Wanderexperten
    Herr Reinhard Brunner
    Güldensöllerweg 6
    61350 Bad Homburg
    Deutschland

    fon ..: 015129004480
    web ..: https://die-wanderexperten.com/
    email : info@die-wanderexperten.com

    Über DIWA – DIE WANDEREXPERTEN
    DIWA ist Spezialist für individuelle Weitwanderungen in den Alpen. Mit langjähriger Erfahrung, klassischen und ungewöhnlichen Routen und einem breiten Netzwerk an Partnern bietet DIWA einzigartige Wandererlebnisse – von der klassischen Alpenüberquerung bis zu maßgeschneiderten Touren im Frühjahr, Sommer und Herbst.

    Pressekontakt:

    tourism experts – Die Wanderexperten
    Herr Reinhard Brunner
    Güldensöllerweg 6
    61350 Bad Homburg

    fon ..: 015129004480


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Cabrio Oldtimer Tour 2023: Auf den Spuren von Kaiserin Sissi durch Tirol und Südtirol zum 125. Todestag
      Im September geht es los - anlässlich des 125. Todestages folgen die Streckenverläufe den Spuren der Kaiserin Sissi. Cabrio-Oldtimer-Tour durch Tirol und Südtirol....

    2. Neu im Repertoire – spektakulärer Helikopter-Rundflug zur Zugspitze
      Im Helikopter zur Zugspitze - Ein atemberaubendes Abenteuer über den Wolken! Oberbayrische Alpen-Gipfel, unberührte Schneelandschaften und einen einzigartigen Blick auf Deutschlands höchsten Berg....

    3. Neu: Geführte Wanderreise im Aostatal
      Das Aostatal ist eine Perle zwischen den höchsten Gipfeln Europas und eine der am meisten unterschätzten Wanderregionen Italiens. Auch die Liebhaber kulinarischer Genüsse kommen auf ihre Kosten....

    4. Unterwegs in Sikkims Norden – Kultur- und Wanderreise im Land der Lepcha
      Elisabeth Jucker erlaubt den Lesern in ihrem neuen Buch "Unterwegs in Sikkims Norden" Einblicke in eine faszinierende Ecke des Planeten....

    5. Hotel Zugspitze: Transparenz im Hotel: 109 Prozesse identifiziert
      Unter dem Druck von steigenden Energie- und Erzeugerpreisen sowie anhaltendem Fachkräftemangel müssen Hotels effizienter werden....

    6. Die 145 Jubiläumsfeier endet in Villanders / Südtirol – September 2022
      1877 - 2022 = 145 Jahre Familientradition, das kann, soll und muß man feiern und zwar intensiv!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.