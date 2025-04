Neue Atemschutzmasken von ATORN – frei atmen, gesund bleiben

Ludwigsburg, 15. April 2025 – Sechs neue FFP-Masken der Serie A-Mask von ATORN bieten höchste Sicherheit beim Bohren, Schleifen, Schweißen und anderen staubintensiven Arbeiten.

HAHN+KOLB bietet verschiedene Modelle mit den Filterklassen FFP2 und FFP3. Das garantiert den passenden Atemschutz für eine breite Palette an Anforderungen.

Ob bei der Holz- oder Metallbearbeitung, im Baugewerbe, in der Medizin, in der Landwirtschaft sowie bei Schweißer- und Reinigungsarbeiten: Die partikelfiltrierenden Halbmasken von ATORN schützen vor festen oder flüssigen gesundheitsschädlichen Stoffen und beugen Erkrankungen vor.

Sicher bequem

Die Serie A-Mask von ATORN umfasst sowohl vorgeformte als auch faltbare Atemschutzmasken. Erstere sind schnell aufgesetzt und bleiben formstabil. Das 3-teilige Design der faltbaren Varianten lässt Gesichtsbewegungen beim Sprechen zu. Alle neuen Modelle verfügen über weiche Dichtlippen und einen flexibel anpassbaren Nasenclip. So ist ein zuverlässiger und angenehmer Sitz gewährleistet. Ein durchgehendes Kopfband und weiche Materialkanten erhöhen zusätzlich die Sicherheit und den Tragekomfort. Jeweils zwei der vorgeformten und faltbaren Masken haben die Filterklasse FFP2, einmal ohne und einmal mit Ventil. Die Varianten A-Mask 5 und 6 sind mit einem Ventil ausgestattet und haben die FFP3-Filterklasse, sowohl vorgeformt als auch gefaltet.

Filterklassen für verschiedenste Gefahrenstoffe

Je höher die Filterklasse, desto höher die Filterleistung. FFP2-Masken erlauben das 10-Fache des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und bieten Schutz vor Partikeln schädlicher oder krebserregender Stoffe. Dazu gehört Buchenholzstaub, aber auch Pilze bei der Müllentsorgung und Glas- oder Mineralfasern von Dachisolierungen.

FFP3-Masken erlauben den 30-fachen AGW und hindern sehr giftige Stoffe sowie Viren daran, in die Atemwege einzudringen. Diese Schutzklasse ist zum Beispiel beim Schweißen von Edelstahl oder Aluminium erforderlich, oder um Bakterien von medizinischen Abfällen aus der Luft zu filtern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hahn+Kolb GmbH

Claudia Götz

Schlieffenstraße 40

71636 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 0714149840

web ..: https://www.hahn-kolb.de/

email : presse@hahn-kolb.de

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 200.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.

Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de.

Pressekontakt:

Sympra GmbH (GPRA) Agentur für Public Relations

Herr Christoph Miller

Stafflenbergstraße 32

70184 Stuttgart

fon ..: 0711947670

email : hk@sympra.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

U.S. GoldMining Inc. kündigt Pläne zum Beginn einer wirtschaftlichen Erstbewertung vom Whistler Gold-Kupfer-Projekt in Alaska an ScanMotion produziert 3,8 Millionen Bilder für 5 Achsen 360° Produktvisualisierung