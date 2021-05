Neue Ausbildung: Geprüfte Reinigungsfachkraft für die Hotellerie

Die Housekeeping Akademie und das Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management (FIGR) präsentieren einen zertifizierten Lehrgang für Reinigungsfachkräfte im Gastgewerbe.

Housekeeping Akademie-Inhaberin Mareike Reis und Martin Lutz vom Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management (FIGR) haben gemeinsam einen neuen Lehrgang entwickelt. Zielgruppe sind Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter, alle Reinigungskräfte in Hotels oder anderen Unterkünften, Housekeeping-Verantwortliche sowie Selbständige im Bereich Reinigungsdienstleistung.

Der neue Lehrgang „Geprüfte Reinigungsfachkraft in der Hotellerie“ entstand im Rahmen einer Kooperation der beiden Ausbildungsinstitute.

„Bedingt durch den Fachkräftemangel und die Corona-Situation sind gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Housekeeping in den Hotelbetrieben besonders gefragt. Durch die regelmäßige Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen und Unternehmen aus der Branche ergab sich gerade in den letzten Monaten eine entsprechende Nachfrage nach qualifizierten Ausbildungsmöglichkeiten. Daher haben wir uns entschlossen, einen einzigartigen Lehrgang zu entwickeln. FIGR ist hier der ideale Partner für uns, um Interessenten eine praxisnahe und innovative Ausbildung anbieten zu können“, so Mareike Reis, Housekeeping-Expertin und Inhaberin der Housekeeping Akademie.

Martin Lutz vom Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management (FIGR) fügt hinzu: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Housekeeping Akademie. Somit wollen wir zeigen, dass in der Hotellerie auch im Housekeeping qualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten gebraucht werden, um zukünftig weiter Fachkräfte für diese Branche zu gewinnen und gleichzeitig die steigendenden Anforderungen an die Hygiene in Zukunft sichern zu können.“

Die Ausbildung zu „Geprüften Reinigungsfachkraft in der Hotellerie“ erfolgt in drei Blöcken. Hier werden die Grundlagen der Reinigung, Materialkunde und Reinigungstechnik von erfahrenen Expertinnen und Experten vermittelt. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden Inhalte zur Arbeitsorganisation im Housekeeping sowie eine praktische Schulung. Ausführliche Lernunterlagen sind bereits in der Lehrgangsgebühr enthalten.

Ziel dieses Lehrgangs: das Erlernen aller wesentlichen Aspekte für professionelles Housekeeping. Sofern die Prüfung mit mindestens „ausreichend“ bestanden ist, erhalten die Teilnehmenden das Zertifikat „Geprüfte Reinigungsfachkraft in der Hotellerie (FIGR/Housekeeping Akademie)“. Damit können die Absolventinnen und Absolventen tiefer gehende Housekeeping-Fähigkeiten gegenüber des Arbeitgebers oder Auftraggebers nachweisen.

Start des Lehrgangs ist am 12. Juli 2021. Die nächste Möglichkeit für eine Teilnahme beginnt am 22. November 2021.

Die aktuellen Fortbildungsprogramme der Housekeeping Akademie umfassen darüber hinaus derzeit: „Housekeeping Evolution“ – ein Online-8-Wochen-Programm für die Optimierung der Housekeeping-Abteilung und Vorbereitung für den Restart, das Webinar „Hotel- & Gastronomiereinigung 4.0 – alles andere als staubtrocken“ (auch barrierefrei möglich), die 2-Tage dauernde „360°-Housekeeping-Analyse“ mit Maßnahmenkatalog vor Ort, um den Status quo zu definieren oder ein individuelles, maßgeschneidertes Training für die Betriebe. Ergänzt wird das Angebot durch das „Clean & Safe Hygienekonzept“ mit Zertifizierung und Siegel in Kooperation mit Greensign.

Unternehmensgründerin Mareike Reis hat sich zum Ziel gesetzt, für Hoteliers ganzheitliche Konzepte für ein professionelles sowie nachhaltiges Housekeeping zu erarbeiten. Dabei greift sie auf über 20 Jahre Erfahrung in der internationalen, gehobenen Hotellerie zurück. Neben der Einführung einer Qualitätssicherung in unterschiedlichen Betriebsformen und der Begleitung von Hygienezertifizierungen bietet die staatlich geprüfte Hotelbetriebswirtin und Fachwirtin für Reinigungs- & Hygienemanagement mit ihrer Housekeeping Akademie professionelle Aus- und Weiterbildungen an. Dabei legt Mareike Reis mit ihrem Team den Schwerpunkt auf verschiedene Fortbildungsmodelle an vier Lernorten, um fachgerechtes Reinigen und Hygienemaßnahmen für Mitarbeitende im Housekeeping erfolgreich erlernbar zu machen.

Zu den Inhalten gehören unter anderem zeitgemäße Reinigungsverfahren und Reinigungstechniken, Hygieneschulungen, Sicherheit, Gesundheit & Fitness, Entwicklung von Mitarbeitenden und Führungskräften, Qualitätssicherung, Team-Building und Mentoring.

www.housekeepingakademie.com



