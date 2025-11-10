Neue digitale Hilfe gegen Online-Anlagebetrug, Love Scam und Probleme im Bank- und Kapitalmarktrecht

Die Zahl der Opfer von Online-Anlagebetrug, Fake-Brokern, Krypto-Scams und sogenannten Love-Scam-Fällen steigt seit Jahren massiv an.

Neue digitale Hilfe gegen Online-Anlagebetrug, Love Scam und Probleme im Bank- und Kapitalmarktrecht

Die Zahl der Opfer von Online-Anlagebetrug, Fake-Brokern, Krypto-Scams und sogenannten Love-Scam-Fällen steigt seit Jahren massiv an. Gleichzeitig fühlen sich viele Geschädigte mit Banken, Zahlungsdienstleistern und internationalen Täterstrukturen alleine gelassen.

Genau hier setzt das Portal Anlegerhero.de an.

Das Legal-Tech-Portal wurde entwickelt, um Betroffenen schnell, digital und zu transparenten Festpreisen erste professionelle Hilfe im Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht zu ermöglichen.

Online-Betrug wird immer professioneller

Nach Warnungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nehmen insbesondere Online-Trading-Betrug, Messenger-Betrug und Krypto-Scams massiv zu.

Die Täter arbeiten heute häufig mit:

* professionellen Webseiten,

* täuschend echten Handelsplattformen,

* psychologisch geschulten Callcentern,

* KI-generierten Profilen,

* und international verschachtelten Firmenstrukturen.

Besonders perfide entwickeln sich sogenannte „Love Scam“- und „Pig Butchering“-Modelle. Dabei bauen Täter über Wochen oder Monate emotionale Beziehungen zu ihren Opfern auf, bevor diese zu hohen Investments oder Kryptozahlungen bewegt werden.

Nach Einschätzung von Ermittlern und Experten steigt die Zahl solcher Fälle seit Jahren deutlich an. Die Dunkelziffer dürfte erheblich sein.

Warum Anonymität für Opfer besonders wichtig ist

Gerade Opfer von Love Scam oder emotional aufgebauten Online-Betrugsfällen leiden häufig nicht nur unter finanziellen Schäden, sondern auch unter erheblicher psychischer Belastung.

Viele Betroffene:

* schämen sich,

* sprechen nicht einmal mit Familie oder Freunden darüber,

* oder haben Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung.

Genau deshalb spielt Anonymität eine zentrale Rolle.

Anlegerhero ermöglicht Betroffenen eine schnelle digitale Erstbearbeitung ihres Falles, ohne sofort persönlich in einer Kanzlei erscheinen zu müssen. Gerade bei sensiblen Love-Scam-Fällen kann dies eine erhebliche Hemmschwelle abbauen und Betroffenen helfen, überhaupt erste rechtliche Schritte einzuleiten.

Hilfe im gesamten Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht

Das Portal soll nach Angaben der Betreiber künftig nicht nur klassische Online-Anlagebetrugsfälle abdecken, sondern zunehmend für den gesamten Bereich des Bank- und Kapitalmarktrechts ausgebaut werden.

Hierzu zählen unter anderem:

* Online-Anlagebetrug,

* Fake-Broker-Fälle,

* Kryptobetrug,

* Love Scam,

* Probleme mit Zahlungsdienstleistern,

* Rückforderungen bei betrügerischen Überweisungen,

* Festgeldbetrug,

* Identitätsmissbrauch,

* fehlerhafte Bankberatung,

* sowie weitere kapitalmarktrechtliche Streitigkeiten.

Betroffene erhalten dabei unter anderem:

* strukturierte Schreiben an Banken,

* Aufforderungen zur Zahlungsrückholung,

* Beschwerden an Behörden,

* Strafanzeigen,

* und weitere professionelle Unterlagen zur außergerichtlichen Anspruchsdurchsetzung.

Kooperation mit spezialisierten Anwälten

Für gerichtliche Auseinandersetzungen arbeitet Anlegerhero nach eigenen Angaben mit spezialisierten Anwälten und Kanzleien aus dem Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht zusammen.

Dadurch soll eine schnelle Verbindung zwischen digitaler Ersthilfe und weitergehender anwaltlicher Vertretung ermöglicht werden “ insbesondere bei:

* hohen Schadenssummen,

* internationalen Täterstrukturen,

* komplexen Kryptofällen,

* oder Arrest- und Schadensersatzverfahren.

Schnelle Hilfe statt monatelanger Unsicherheit

Viele Opfer verlieren wertvolle Zeit, weil sie nicht wissen:

* an wen sie sich wenden sollen,

* welche Ansprüche bestehen,

* oder welche Schritte zuerst notwendig sind.

Gerade bei internationalen Zahlungsstrukturen und Kryptowährungen kann schnelles Handeln jedoch entscheidend sein.

Anlegerhero will hier einen niedrigschwelligen Zugang zu professioneller Unterstützung schaffen “ schnell, digital und transparent.

Weitere Informationen finden Betroffene unter:

Anlegerhero.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anlegerhero UG

Frau Brigitte Leipold

Zwieselstr. 1

83457 Bayerisch Gmain

Deutschland

fon ..: 01722887861

web ..: https://anlegerhero.de/

email : office@anlegerhero.de

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