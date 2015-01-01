  • Neue Expeditions-Kreuzfahrten nach Papua-Neuguinea, Japan und zu den Philippinen

    Swan Hellenic schickt die modernste Flotte an Expeditions-Kreuzfahrtschiffen über die Meere. Jetzt erscheint der Fahrplan für SH Minerva: mit Papua-Neuguinea, Japan und den Philippinen.

    BildExpeditions-Kreuzfahrt:

    Swan Hellenic nimmt erstmals Kurs auf asiatisch-pazifischen Raum

    * 5-Sterne-Schiff »SH Minerva« von den Salomonen bis nach Japan unterwegs

    Düsseldorf, August 2025

    Neues Routing für das moderne 5-Sterne-Expeditions-Kreuzfahrtschiff »SH Minerva« – Swan Hellenic nimmt erstmals Kurs auf den asiatisch-pazifischen Raum. Gleich sieben unterschiedliche Routen mit Papua-Neuguinea oder Indonesien stehen im Frühjahr des kommenden Jahres auf den jetzt veröffentlichten Fahrplänen. Ab September folgen dann neue Expeditions-Kreuzfahrten ab Japan.

    Am 5. April 2026 nimmt »SH Minerva« mit Platz für 152 Gäste ab Honiara, der Hauptstadt der Salomonen, Kurs auf Papua-Neuguinea, Indonesien, die Philippinen und Japan. Auf den Routen bis Ende Mai liegen Jayapura, die Hauptstadt der indonesischen Provinz Papua, die artenreichen Gewässer von Raja Ampat, die philippinische Metropole Manila und die Insel Zamami, Teil der Kerama-Inseln, die als die „japanischen Malediven“ gelten.

    Die Reisen können zu einer „Grand Cruise“, einer insgesamt 55-tägigen Expeditions-Kreuzfahrt, die am 30. Mai 2026 im japanischen Otaru endet, kombiniert werden, ohne dass ein Hafen doppelt angesteuert wird.

    * Japan-Reisen im Herbst 2026 im Mittelpunkt

    Im September 2026 steht Japan im Fokus von zwei jeweils zehntägigen Expeditions-Kreuzfahrten. Ab der japanischen Hafenstadt Otaru auf der Insel Hokkaido, die für ihre Glaswaren und traditionellen Fischmärkte bekannt ist, geht es nach Hiroshima.

    Zwischen dem 11. und 20. September erkunden die Passagiere das Kerama-Archipel bis nach Nagasaki. Durch die Kanmon-Meerenge fährt »SH Minerva« nach Onomichi, östlich von Hiroshima.

    „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere »SH Minerva« den Gästen nun Zugang zum asiatisch-pazifischen Raum bietet – einer Region von außergewöhnlichem kulturellem Reichtum und natürlicher Schönheit“, so Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic. „Diese Fahrpläne markieren ein neues Kapitel für unser Unternehmen. Mit dieser ersten Saison im asiatisch-pazifischen Raum bieten wir nun eine wirklich globale Auswahl an Expeditionen, die jeden Kontinent berühren und unseren Gästen eine einzigartige Möglichkeit bieten, die Welt zu erkunden und zu sehen, was andere nicht sehen.“

    Ab November dieses Jahres startet »SH Minerva« mit der hohen Eisklasse PC5 zu verschiedenen Expeditions-Kreuzfahrten durch die Antarktis.

    Reisebeispiel:

    »SH Minerva«, Geheimnisse des Korallendreiecks, von Papua-Neuguinea bis Indonesien, 10 Nächte, 18. April bis 28. April 2026, ab 8.100 Euro pro Person (Außenkabine), inklusive All-inclusive-Verpflegung und 24-Stunden-Service.

    Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

    Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    John Will Kommunikation
    John Will
    Findorffstr. 22-24
    28215 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 0421 3339828
    web ..: https://www.will-kommunikation.de
    email : mail@will-kommunikation.de

    Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

    Pressekontakt:

    John Will Kommunikation
    John Will
    Findorffstr. 22-24
    28215 Bremen

    fon ..: 0421 3339828
    email : mail@will-kommunikation.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Expeditions-Kreuzfahrt: Neues Antarktis-Programm 2026/27 von Swan Hellenic
      Neue Expeditions-Kreuzfahrten in die Antarktis im Winter 2026/27...

    2. Expeditions-Kreuzfahrt: Swan Hellenic unterstützt EU-Mission zur Meeresforschung
      Als erstes Kreuzfahrt-Unternehmen unterstützt Swan Hellenic die EU-Mission "Restore our ocean and waters". Jetzt wurden die ersten Daten zur Verfügung gestellt...

    3. Great Pacific Gold ernennt neuen County Manager für Papua-Neuguinea
      Great Pacific Gold ernennt neuen County Manager für Papua-Neuguinea Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC – 17. Oktober 2024 – Great Pacific Gold Corp. (Great...

    4. FSX erwirbt bedeutendes Landpaket in Papua-Neuguinea zur Exploration von Mineralien
      FSX erwirbt bedeutendes Landpaket in Papua-Neuguinea zur Exploration von Mineralien Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC – 19. April 2023 – Fosterville South Exploration Ltd....

    5. Great Pacific Gold erhält Lizenz für das Wild Dog Projekt in Papua-Neuguinea
      Great Pacific Gold erhält Lizenz für das Wild Dog Projekt in Papua-Neuguinea Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC – 29. April 2024 – Great Pacific...

    6. Great Pacific Gold meldet mehrere hochgradige Goldproben beim Kesar Creek Projekt in Papua-Neuguinea
      Great Pacific Gold meldet mehrere hochgradige Goldproben beim Kesar Creek Projekt in Papua-Neuguinea Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC – 13. Mai 2024 – Great...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.