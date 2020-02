Neue Innovationen beim Swimmingpool Hersteller Germany Pools

Heppenheim, den 06.02.2020 – Der Stahlwandpool und Edelstahlpool Hersteller Germany Pools fertigt sein hoch qualitatives Sortiment in einer neuen Fertigungsanlage und setzt dabei hohe Ziele.

Nomen est omen – und der Name Germany Pools steht für hohe Qualität „Made in Germany“. Das Unternehmen fertigt jedes Stahlwandpool, jedes Edelstahlpool und das gesamte Zubehör komplett in Deutschland in einer neuen und innovativen Fertigungsanlage, welche die neusten Qualitätsstandards erfüllt. Neu dabei ist zudem ein beschleunigtes Herstellungsverfahren, das es ermöglicht hochwertige Pools zu günstigen Preisen zu produzieren.

Das Portfolio des Herstellers im südhessischen Heppenheim umfasst eine hohe Anzahl an Swimmingpools in allen Form-Varianten und vielen Farben. Die Bandbreite der Materialien reicht von Stahlwandpool, über Edelstahlpool und Styroporpool bis hin zum Aluminium- oder Holzpool. Die angebotenen Formen der Swimmingpools sind wahlweise rund, oval, achtform oder rechteckig, jeweils in vielen verschiedenen Größen und Tiefen und dabei mir teilversenkten oder vollversenkten Aufbauvarianten. Die verfügbaren Farben sind ebenfalls aus einer umfangreichen Palette auswählbar. Dazu zählen, je nach Modellvariante, u. a. Weiß, Gelb, Blau, Braun, Rot, Rosa, Grün, Anthrazit, Hellelfenbein oder Silber. Für die Musterung der Manteloptik kann aus diversen Designs gewählt werden, z. B. Holzoptik, Ziegel, Stein, Palisander-Terracotta oder Palisander-Antik.

Germany Pools bietet, entsprechend der hohen Qualität seiner Pools, auch das dazu passende hochwertige Zubehör in reichhaltiger Auswahl an. Dazu zählen u. a. Sandfilteranlage mit passender Pumpenleistung, Poolleiter, Messgerät für Chlor- und PH-Wert, Poolthermometer, Poolbeleuchtung und vieles mehr. Jedes Stahlwandpool, Edelstahlpool oder Aluminiumpool kann außerdem mit oder ohne Ausstanzung für Düse und Skimmer gewählt werden. Das gesamte Sortiment des Heppenheimer Pool Herstellers ist ausführlich und detailliert dargestellt auf germanypools.de.

