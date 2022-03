Neue Internetpräsenz der Zahnarztpraxis Helga Dönges in Frankfurt am Main, Sachsenhausen

Videosprechstunden und der Online Termin-Kalender, die neue Online-Services der Zahnärztin Helga Dönges

Die Zahnärztin Helga Dönges in Frankfurt am Main, Sachsenhausen präsentiert Ihre neue Internetpräsenz und neue Online-Services.

Neu sind die Videosprechstunden und der Online Termin-Kalender in der Zahnarztpraxis, der Zahnärztin Helga Dönges.

Sie haben Zahnproblem oder möchten etwas vorab besprechen?

Ohne lange Warterei können Sie jetzt auf moderne Weise über die neu eingerichtete Videosprechstunde in Kontakt treten und eine Video-Sprechstunde vereinbaren mit der Zahnärztin vereinbaren.

Die Patienten können Ihren nächsten Termin in der Zahnarztpraxis in Frankfurt am Main, Sachsenhausen jetzt bequem online buchen.

Der Buchungsvorgang dauert nur wenige Minuten, wählen Sie dazu einfach Ihren Terminwunsch im Buchungskalender aus.

Erfahrung, Kompetenz und das passende Behandlungskonzept

Die Leistungen der Zahnärztin: Ästhetische Zahnmedizin, moderner Zahnersatz und Propylaxeleistungen.

Von der präventiven Zahnheilkunde bis zum Zahnersatz, auch Implantatversorgung in jeder Ausführung, ob hochwertig oder auch in einfacher Form, wir finden eine Lösung.

Ihr Moto:

„Wer glaubt gut zu sein, hat aufgehört, besser zu werden. Das ist mein Leitsatz in meinem Beruf, den ich seit Jahren erfolgreich und mit Freude ausübe. Ich nehme mir viel Zeit, um Sie auch zweimal zu beraten. Der Zahnerhalt und eine angemessene Behandlung sind immer mein Bestreben. Mit Fortbildungen und langer Erfahrung sowie einer modernen Ausstattung setze ich alles daran, Ihnen die Behandlung so angenehm wie möglich zu gestalten. Kompetenz, Qualität und Empathie sind die Herausforderung.“

