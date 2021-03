Neue Investoren: Pond Technologies erhält 3,5 Mio. CAD frisches Kapital

Mit neuem Geld kann Pond Technologies nun die Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben.

Endlich frisches Geld und frisches Blut durch neue Investoren: Pond Technologies Holdings Inc. (TSXV: POND; FRA: 4O0) hat im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich 3,5 Mio. CAD von einer Reihe größerer Investoren aufgenommen. Der Großteil der Investoren ist neu und dürfte nicht zuletzt von der jüngsten Entwicklung bei Pond in Richtung Biotech angelockt worden sein. Pond ist Technologieführer im Bereich der Mikroalgenzucht und will künftig Mikroalgen als mikroskopische Biofabriken zur Expression von medizinischen Antikörpern züchten.

Bei der Platzierung wurden 10 Millionen Aktieneinheiten, bestehend aus einer Aktie und einem vollen Warrant, zu einem Kaufpreis von 35 Cents pro Einheit platziert. Jede Einheit besteht aus einer Pond-Stammaktie und einem vollen Warrant auf den Kauf einer Stammaktie von Pond. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber dazu, eine Stammaktie zu einem Kaufpreis von 45 Cents zu erwerben. Die Warrants haben eine Laufzeit von zwei Jahren, allerdings hat Pond das Recht, die vorzeitige Ausübung zu verlangen, wenn die Aktie an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen an der TSX Venture Exchange zu einem Schlusskurs von mehr als 1,35 CAD pro Stammaktie gehandelt worden sind.

Neue Investoren: Pond Technologies erhält 3,5 Mio. CAD frisches Kapital

