Neue Jackery Powerstations direkt zum Launch auf der IFA verfügbar

Pünktlich zum Start der IFA erweitert Jackery seine Flaggschiff-Serie um zwei neue Powerstations: Der Explorer 300 Plus als Solargenerator für die Tasche und der Explorer 1000 Plus mit Battery Packs

Explorer 300 Plus für die Tasche mit Mini-Solarmodul und Explorer 1000 Plus mit optionalen Battery Packs

Pünktlich zum Start der IFA erweitert Jackery, weltweit führender Anbieter von tragbaren und umweltfreundlichen Stromlösungen, seine Flaggschiff-Serie um zwei neue Powerstations: Als kleinster und leichtester Spross der Plus Familie überzeugt der Explorer 300 Plus inklusive handlichem Solarmodul im Pad-Format als Solargenerator für die Tasche. Gleichzeitig komplettiert sein größerer Bruder, der Explorer 1000 Plus mit modular erweiterbaren Battery Packs, die neue Produktfamilie an LiFePO4-Powerstations aus dem Hause Jackery. Mit dem Launch auf der Messe für Unterhaltungselektronik (Halle 3.2, Stand 307) geht auch gleich der Verkaufsstart einher.

Explorer 300 Plus mit SolarSaga 40 Mini

Der Solargenerator für die Tasche gibt sich ultraportabel, nachhaltig und besonders sicher. Kleiner und mit 3,75 kg leichter als Geräte mit vergleichbarer Kapazität, versorgt die Mini-Powerstation mit 288 Wh und 300 Watt Dauerleistung elektrische Abnehmer zuverlässig mit Strom. Einfach im Rucksack verstaut, ist sie gerade unterwegs beim Picknick, Zelten oder bei einer Fotosafari der perfekte Begleiter. Das schicke abgerundete Gehäuse mit einklappbarem Tragegriff misst lediglich 23 x 15,5 x 16,7 cm und bietet auf der Frontseite neben dem übersichtlichen Display und LED-Licht fünf Anschlüsse: zwei USB-C (Dual PD Fast Charging), ein USB-A mit je 15 Watt, einen 12-Volt-Anschluss sowie eine Schuko-Steckdose. Für kostenlosen, umweltfreundlichen Energienachschub sorgt das neuartige 40 Watt Mini-Solarmodul. Eingeklappt kommt das 1,25 kg leichte Photovoltaik-Pad auf nur 25 x 30 cm, die ausgeklappt auf 97 x 30 cm Sonneneinstrahlung aufnehmen. Als wasserdichtes Modul (IP68) kommt es mit IEC-Zertifizierung des TÜV-Rheinland und 5 Jahren Garantie daher.

Explorer 1000 Plus flexibel erweiterbar dank Battery Packs

Mehr Energiebedarf deckt die neue Powerstation Explorer 1000 mit 1,26 kWh in einem kompakten Format ab. Dabei lässt sich die Kapazität flexibel mit bis zu drei handlichen Battery Packs auf 5 kWh erweitern. So versorgt der Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer Ausgangsleistung von 2000 Watt elektrische Geräte über insgesamt sieben Anschlüsse an der Frontseite – von Steckdosen über USB-C und A bis 12-Volt – sicher und zuverlässig mit Strom. Und das mit <=30 Dezibel flüsterleise sowie ausdauernd, denn die Powerstation weist mit 4.000 vollständigen Lade-/Entladezyklen (auf 70 %) eine Lebensdauer von über 10 Jahren bei täglichem Einsatz auf. Als Solargenerator bringt die tragbare Powerstation mit Abmaßen von 35,6 x 26 x 28,3 cm und 14,5 kg Gewicht zwei effiziente 100 Watt Solarmodule, SolarSaga 100 W, mit. Transparent, sicher und nachhaltig Die neue Plus-Serie bietet vielfältige Schutzmechanismen inklusive 12 BMS-Algorithmen und Absicherung vor Überstrom, Kurzschluss, Tiefentladung, Überlastung, Überspannung und Überhitzung. Die Jackery-eigene „ChargeShield“ Schnellladetechnologie sorgt nicht nur für volle Batterien in kürzester Zeit – auch bei hohen Temperaturen von bis zu 45 ? -, sondern schont auch den Akku. Gestufte Ladealgorithmen mit variabler Geschwindigkeit erhöhen dabei die Sicherheit und helfen, die Lebensdauer um bis zu 50 % zu verlängern. Dabei haben Nutzerinnen und Nutzer den Live-Status der Geräte stets per App im Blick. Verfügbarkeit und Preise Die IFA-Highlights sind ab sofort erhältlich. Die UVPs liegen dabei bei 349 Euro für den Explorer 300 Plus sowie 449 Euro für das Set mit Mini-Solarpanel. Der Explorer 1000 Plus ist für 1.299 Euro zu haben, ein Battery Pack 1000 Plus für 799 Euro und der Solargenerator mit Powerstation plus zwei SolarSaga 100 Watt Solarmodulen für 1.799 Euro. Schnelle Entscheider profitieren von einer Early Bird Aktion: So gibt es den Explorer 300 Plus bis zum 11.09.2023 sowohl im Jackery Shop als auch bei Amazon mit 50 Euro Rabatt für nur 299 Euro, während der Solargenerator für nur 389 Euro in den Warenkorb wandert. Zum Explorer 1000 Plus gibt es im gleichen Zeitraum im Jackery Onlineshop gratis ein 80 Watt Solarpanel dazu, während das Solargenerator-Set gleich noch eine kleine Powerstation Explorer 240 mitbringt.

