Neue-Kalender.de veröffentlicht Beitrag zum Tag der schwarzen Katze am 17.08.2026

Neue-Kalender.de erklärt, wann der Tag der schwarzen Katze stattfindet und warum der Aktionstag auf Vorurteile gegenüber schwarzen Tieren aufmerksam macht.

Neue Kalender hat einen neuen Ratgeberartikel zum internationalen Tag der schwarzen Katze veröffentlicht. Der Beitrag erklärt, wann der Aktionstag stattfindet, welche Bedeutung er hat und weshalb schwarze Katzen bis heute mit besonderen Vorurteilen konfrontiert sind.

Der internationale Black Cat Appreciation Day wird jedes Jahr am 17. August begangen. Er soll dazu beitragen, alte Klischees rund um schwarze Katzen abzubauen und den Blick stärker auf die Tiere selbst zu lenken. Denn obwohl die Fellfarbe nichts über Charakter, Verhalten oder Gesundheit einer Katze aussagt, werden schwarze Katzen in Tierheimen häufig weniger beachtet als Tiere mit hellerer oder auffälligerer Zeichnung.

Der neue Artikel auf Neue-Kalender.de verbindet praktische Datumsinformation mit Hintergrundwissen. Leserinnen und Leser erfahren nicht nur, auf welchen Wochentag der nächste Tag der schwarzen Katze fällt, sondern auch, warum schwarze Tiere in der Vermittlung oft benachteiligt sind. Ergänzend geht der Beitrag darauf ein, dass ähnliche Wahrnehmungseffekte auch bei dunklen Hunden auftreten können.

„Der Tag der schwarzen Katze ist mehr als ein kurioser Kalendereintrag. Er erinnert daran, dass Tiere nicht nach Fellfarbe beurteilt werden sollten“, heißt es sinngemäß im Beitrag. Entscheidend sei, ob ein Tier mit seinem Wesen, seinen Bedürfnissen und seiner Vorgeschichte zu den Menschen passt.

Mit dem Artikel erweitert Neue Kalender sein Angebot an verständlich aufbereiteten Informationen zu besonderen Aktionstagen, Feiertagen und Kalendereinträgen. Ziel ist es, Datum, Bedeutung und gesellschaftlichen Hintergrund solcher Tage übersichtlich zusammenzuführen.

Der vollständige Beitrag ist auf Neue-Kalender.de unter dem Titel „Wann ist Tag der schwarzen Katze und welche Bedeutung hat der Tag?“ abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ECA Publications

Herr Patric Herweh

Hölderlinstr. 14

69221 Dossenheim

Deutschland

fon ..: 06221/6739867

web ..: https://neue-kalender.de/

email : pr@tekweb.de

Neue-Kalender.de ist ein redaktionelles Informationsportal rund um Feiertage, Aktionstage, Gedenktage und besondere Daten im Jahresverlauf. Ein Team erfahrener Redakteure und Journalisten bereitet kalendarische Themen verständlich, übersichtlich und alltagsnah auf.

Das Portal beantwortet Fragen wie: Wann findet ein bestimmter Tag statt? Welche Bedeutung hat er? Und warum ist er heute relevant? Ziel ist es, Orientierung im Kalenderjahr zu geben und besondere Tage nicht nur als Datum, sondern auch mit ihrem Hintergrund verständlich zu machen.

Pressekontakt:

ECA Publications

Herr Patric Herweh

Hölderlinstr. 14

69221 Dossenheim

fon ..: 06221/6739867

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Japanischer Ahorn für deutsche Gärten: Warum Baumschule Nielsen auf Qualität und Sortenvielfalt setzt