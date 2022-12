Neue Lernplattform revolutioniert Suche nach Onlinekursen

Immer mehr Menschen nutzen digitale Lerninhalte. Dadurch steigt die Zahl der Lernangebote im Internet rasant. Eine neue Lernplattform spart Zeit und Geld bei der Suche nach passenden Lernangeboten.

Frank Kaiser aus dem hessischen Laubach startete Anfang Dezember seine tempec Onlineakademie. Er recherchiert im Internet nach herausragenden Lernangeboten zu speziellen Lebensbereichen, gliedert die gesammelten Informationen und präsentiert sie für Bildungsinteressierte vergleichbar auf seiner Lernplattform. Mit derzeit rund 30 Onlinekursen für Privatleben, Beruf und Business erleichtert Kaiser die berufliche und individuelle Weiterbildung. Anbieter der Onlinekurse sind renommierte Experten wie der Bestseller-Autor und Vortragsredner Hermann Scherer.

Die Studie des Statistischen Bundesamtes „Bildung in Deutschland“ zeigt: Onlinelernen liegt stark im Trend. Das Angebot an Onlinekursen und anderen digitalen Lerninhalten wächst stetig.

Frank Kaiser ist selbstständiger Internet-Experte und selbst begeisterter Onlinestudent. Er kennt die Vor- und Nachteile des rasch wachsenden Bildungsmarktes aus seiner persönlichen Erfahrung. „Wer sich online fachlich oder persönlich weiterentwickeln möchte, verliert bei der Suche nach passenden Lernangeboten schnell den Überblick. Man läuft Gefahr, Zeit und Geld in falsche Lernangebote zu investieren“, so Kaiser. Anstatt unzählige Webseiten durchsuchen zu müssen, erhält man in der Onlineakademie bereits nach wenigen Mausklicks eine übersichtliche Auswahl an bedarfsorientierten Lernangeboten.

Egal ob man neue Fähigkeiten erlernen will, sein Wissen erweitern möchte oder Hilfe bei belastenden Lebenssituationen sucht. Kaiser will mit seiner Onlineakademie Experten und Bildungsinteressierte auf einfachstem Weg zusammenführen. Dazu sollen in Kürze weitere Lernangebote vorgestellt werden.

Mehr Infos unter: tempec.de

Frank Kaiser gründete im Februar 2020 sein Unternehmen tempec im hessischen Laubach. Er unterstützt kleine und mittelständige Unternehmen in den Bereichen Onlinemarketing und Digitalisierung. Außerdem ist er Inhaber der tempec Onlineakademie und als Coach für naturnahe Persönlichkeitsentwicklung tätig.

