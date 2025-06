Neue Luft- und Solewärmepumpen mit R290 von alpha innotec und NOVELAN

ait-group setzt neue Maßstäbe für Sanierungs- und Light-Commercial-Anwendungen

– Neue hocheffiziente Luft- und Solewärmepumpen für Sanierung, Bestand und urbane Verdichtung

– Alle Modelle mit natürlichem Kältemittel R290 und Vorlauftemperaturen bis 78 °C

– Zukunftssicher dank Home Energy Management System (HEMS)-Kompatibilität für intelligentes Energiemanagement

Die ait-group, Bayerns größter Wärmepumpenhersteller und Pionier beim Einsatz natürlicher Kältemittel, erweitert ihr Portfolio um vier neue Wärmepumpenmodelle. Die Neuentwicklungen unter den Marken alpha innotec und NOVELAN richten sich gezielt an anspruchsvolle Sanierungssituationen, Stadtquartiere und Light Commercial Anwendungen. Effizienz, Umweltfreundlichkeit, maximale Praxistauglichkeit bei der Installation sowie Zukunftssicherheit durch intelligente Systemintegration stehen dabei im Fokus.

„Die Wärme- und Energiewende erfordert zukunftsfähige und umweltfreundliche Heizsysteme für die unterschiedlichen Anforderungen im Gebäudebereich“, erläutert Sjacco van de Sande, Geschäftsführer der ait-group. „Unsere neuen Geräte zeigen: Auch in dicht besiedelten Stadtquartieren, in kleinen Bürogebäuden oder Gewerbeeinheiten wie Einzelhandel und Restaurants sowie im anspruchsvollen Sanierungsumfeld lassen sich neue und Bestandsgebäude zuverlässig, effizient und nachhaltig mit Wärme versorgen – ganz ohne Kompromisse bei Komfort, Lautstärke oder intelligenter Steuerung.“

Hochtemperatur-Luftwärmepumpen mit 78 °C für die Sanierung

Mit der neuen Hybrox 21 von alpha innotec und der auf derselben Plattform basierenden Helox 21 von NOVELAN bringt die ait-group zwei leistungsstarke Luft/Wasser-Wärmepumpen auf den Markt, die speziell für anspruchsvolle Sanierungsprojekte, Mehrfamilienhäuser sowie hybride Systeme im Gewerbebereich entwickelt wurden. Die Geräte liefern bis zu 18 kW Heizleistung, lassen sich bei Bedarf auf bis zu 72 kW kaskadieren und erreichen Vorlauftemperaturen von bis zu 78 °C – ideal für den effizienten Weiterbetrieb bestehender Heizkörper ohne aufwendige Umbauten. Damit erschließen die neuen alpha innotec- und NOVELAN-Geräte neue Einsatzmöglichkeiten in Bestandsgebäuden, die bislang als schwer energetisch sanierbar galten.

Dank der Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 sind Hybrox 21 und Helox 21 nicht nur umweltfreundlich und zukunftssicher, sondern überzeugen auch durch ihre hohe Effizienz und geringe Betriebskosten. Die integrierte QuietHeat-Technologie sorgt für einen besonders leisen Betrieb, was sie auch für den Einsatz in dicht bebauten Wohngebieten prädestiniert. Weitere Vorteile sind die flexible Einbindung in Gebäudeleittechnik via BACnet und Modbus TCP, PV-Ready-Funktionalität sowie die HEMS-Kompatibilität für smartes Energiemanagement.

Die robuste Bauweise, einfache Montage durch flexible Anschlussmöglichkeiten sowie ein durchdachtes Transportkonzept machen beide Modelle auch für Installateure besonders attraktiv. Während die Hybrox 21 die erfolgreiche Hybrox-Serie von alpha innotec für Light Commercial Anwendungen erweitert, bietet die Helox 21 eine ebenso nachhaltige wie leistungsstarke Lösung für energetische Sanierungsprojekte im NOVELAN-Portfolio.

Innovation bei Solewärmepumpen: Innenaufstellung ohne Lüftungskonzept

Mit den neuen Modellen WZSV 63 von alpha innotec und WSV 6.3 von NOVELAN stellt die ait-group die ersten innenaufgestellten Sole-Wärmepumpen mit dem natürlichem Kältemittel R290 vor, die kein separates Lüftungskonzept erfordern. Die Geräte wurden in Kooperation mit dem Fraunhofer ISE entwickelt. Dank der minimalen Kältemittelfüllmenge von unter 150 g eröffnen sie neue Möglichkeiten für den Einsatz in Technikräumen mit begrenztem Platzangebot.

Die Geräte bieten Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C und überzeugen mit einer kompakten Bauweise, die eine einfache Integration in enge Räume ermöglicht. Zusätzlich verfügen sie über einen integrierten Warmwasserspeicher und eine optionale Kühlfunktion, die sie noch flexibler einsetzbar machen. Eine elektrische Anode sorgt für einen wartungsarmen Betrieb, während der erweiterte Quellentemperaturbereich von -13 °C bis +30 °C eine hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Wärmequellen ermöglicht. Die WZSV 63 und WSV 6.3 lassen sich problemlos mit Erdsonden, Grundwasser, Abwasser, Eisspeichern oder PVT-Kollektoren kombinieren.

Diese neue Baureihe setzt neue Maßstäbe bei der Sanierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern mit begrenztem Platzangebot und reduziert den Planungsaufwand durch ihre intelligente Systemgestaltung erheblich.

Zukunftssicher durch intelligentes Energiemanagement

Alle neuen Modelle sind HEMS-kompatibel und ermöglichen die intelligente Steuerung im Zusammenspiel mit PV-Anlagen, Speichern und dynamischen Stromtarifen. So lassen sich Heizkosten senken und Eigenverbrauchsquoten optimieren.

„Mit der Integration des HEMS in unsere Wärmepumpen von alpha innotec und NOVELAN setzen wir neue Maßstäbe für ein nachhaltiges und effizientes Energiemanagement im Haushalt. Damit profitieren unsere Kundinnen und Kunden nicht nur von erheblichen Kosteneinsparungen, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zu einem intelligenteren und effizienteren Energiesystem“, unterstreicht Marco Rossmerkel, Geschäftsführer der ait-group.

—

Hybrox 21 von alpha innotec: https://www.alpha-innotec.com/de/produkte/luftwarmepumpe/hybrox-serie

Helox 21 von NOVELAN: https://www.novelan.com/de/warmepumpen/luft-wasser-warmepumpen/helox-serie

WZSV 63 von alpha innotec: https://www.alpha-innotec.com/de/produkte/erdwarmepumpe/wzsv-63

WSV 6.3 von NOVELAN

Über ait-deutschland / ait-group:

Die ait-deutschland GmbH ist Teil des NIBE-Konzerns, einem führenden europäischen Anbieter von nachhaltigen Energielösungen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1998 hat ait-deutschland eine konsequente Produktentwicklung mit klarer Ausrichtung auf die Markterfordernisse betrieben. ait ist einer der europäischen Marktführer auf dem Gebiet der Wärmepumpentechnik mit ca. 1.200 Mitarbeitenden und Tochtergesellschaften in Österreich, der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, den Niederlanden/Belgien, den USA und Schweden.

Die High-End-Technologieprodukte – insbesondere Wärmepumpen und Kühlsysteme – werden unter den Marken alpha innotec, NOVELAN und KKT chillers auf den Markt gebracht und lizenziert.

Gegenwärtig werden die Produkte in mehr als 25 europäischen Ländern verkauft, KKT chillers vertreibt seine Produkte weltweit.

Weitere Informationen unter aitgroup.com/de sowie den Markenseiten von alpha innotec und NOVELAN.



