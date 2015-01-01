Neue Malt Whiskys von der Insel Usedom

Das Wasserschloss Mellenthin erweitert sein Sortiment: Entdecken Sie die neuen edlen Malt Whiskys und über 20 feine Spirituosen aus der eigenen Insel-Destillerie.

Handwerkliche Destillationskunst im Herzen Usedoms

Mit der Einführung der neuen edlen Malt Whiskys setzt das Wasserschloss Mellenthin einen weiteren Meilenstein in seiner Geschichte als Produzent hochwertiger regionaler Spezialitäten. In der hauseigenen Insel-Destillerie wird mit höchster Sorgfalt und Leidenschaft an Destillaten gearbeitet, die den einzigartigen Charakter der Insel Usedom widerspiegeln. Neben dem Whisky umfasst das beeindruckende Sortiment mittlerweile mehr als 20 weitere edle Spirituosen, feine Geister und fruchtige Liköre, die sowohl vor Ort als auch im Wasserschloss-Online-Shop erhältlich sind.

Ein Erlebnis für die Sinne: Verkostungen in der Insel-Manufaktur

Wer die Geheimnisse hinter den neuen Malt Whiskys und anderen Spirituosen entdecken möchte, findet in der Insel-Manufaktur am Morgenitzer Berg 8 den idealen Ort dafür. Jeden Mittwoch wird das Handwerk dort für Besucher greifbar. Von 15:30 bis 16:20 Uhr entführt eine Kaffeeverkostung in die Welt der handveredelten Kaffee- und Espressospezialitäten der schlosseigenen Rösterei. Direkt im Anschluss, von 16:30 bis 17:20 Uhr, folgt das Rum-Tasting inklusive einer Führung durch die Brennerei. Hier haben Gäste die Möglichkeit, die vier exklusiven BALTIC ISLAND RUM-Sorten zu verkosten sowie Einblicke in die Produktion der edlen Geister zu gewinnen.

Sommerliche Kulturhighlights und kulinarische Vielfalt

Ein Besuch auf Wasserschloss Mellenthin im August 2026 bietet aber weit mehr als nur hochprozentige Entdeckungen. Das kulturelle Programm wird durch besondere Ereignisse wie den Auftritt der MSL Bigband am 3. August 2026 unter dem Motto „Celebrate Good Times“ bereichert. Zudem gastiert bis zum 30. August das beliebte Parktheater Edelbruch und präsentiert fast täglich neu bearbeitete Märchen der Gebrüder Grimm. Kulinarisch ergänzt wird dieses kulturelle Angebot durch tägliche Themen-Events in den urigen Brauerei-Gewölben ab 18 Uhr. Vom Mittelalterlichen Ritterbuffet über das Piraten-Spektakel bis hin zum Brauer-Abend und dem Pommern-Buffet ist für beste Unterhaltung und Verpflegung gesorgt. Der traditionelle Sonntagsbrunch rundet das wöchentliche Angebot ab.

Hochgenuss und regionale Souvenirs

Gerade im August zeigt sich das Usedomer Achterland von seiner ruhigsten und schönsten Seite. Fernab des Trubels der Küste bietet das Wasserschloss Mellenthin mit seiner einzigartigen Lage in Naturschutzgebieten und Wäldern einen idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren. Um dieses Erlebnis abzurunden, können Gäste im Schloss-Shop und in der Manufaktur nicht nur die neuen Malt Whiskys, sondern auch inselspezifische Souvenirs und weitere schlosseigene Produkte erwerben. Für einen längeren Aufenthalt stehen attraktive Arrangements wie die „Insel-Auszeit“, „Schloss-Romantik zu Zweit“ oder die „Schloss-Tage Spezial“ zur Verfügung. Ob im historischen Haupthaus oder in den romantischen Zimmern im Speicher – das Wasserschloss Mellenthin bietet die perfekte Kombination aus Ruhe, erstklassiger Kulinarik und genussvollen Highlights.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 03837928780

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de/

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Pressekontakt:

Ralph Kähne

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

twenty4U integriert WashTec- und CHRIST-Waschanlagen in zentrale Softwareplattform Kunden-Onboarding für Agenturen ohne Chaos: So läuft der Start reibungslos