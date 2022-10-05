  • Neue Nachfragequelle für Gold und Silber

    Indien hat die Investitionsbeschränkungen für Anlagefonds gelockert. Die Nachfrage nach den Edelmetallen könnte damit deutlich angetrieben werden.

    Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.03.2026, 17:15 Uhr Zürich/Berlin

    Es geht um Anlagefonds in Höhe von rund 384 Milliarden US-Dollar. Nun erlaubt die indische Börsenaufsichtsbehörde diesen Anlagefonds mehr Kapital in Gold und Silber anzulegen. Bis zu 35 Prozent des Portfoliovermögens dürfen nun in Gold, Silberinstrumente und Infrastruktur-Investmentfonds investiert werden. Bei dem großen erwachten Anlegerinteresse in Edelmetalle ist dies ein Schritt, der Beachtung verdient. Vorher durften die Fonds nur in liquide Wertpapiere und Geldmarktpapiere investieren.

    Zudem wurden die Bewertungsmethoden für Gold und Silber geändert. Jetzt erlaubt Indien den Anlagefonds nicht mehr die LBMA-Preise zu nutzen, sondern nun dürfen ab 1. April die Spotpreise der inländischen Börsen verwendet werden. Damit werden die Bedingungen des inländischen Marktes abgebildet und gestärkt. Im Übrigen hat Indien (das Securities and Exchange Board of India) neue Fondskategorien ins Leben gerufen, beispielsweise Life-Cycle-Fonds für langfristige Anlagen und sektorale Rentenfonds. Diese sollen der Altersvorsorge dienen.

    Auch wenn nur ein kleiner Teil der 384 Milliarden US-Dollar in Gold- und Silberinstrumente fließt, könnte dies die Nachfrage nach Gold und Silber gewaltig anheizen. Vor allem dann, wenn dieses indische Beispiel Schule macht und andere Länder im asiatischen Raum nachziehen. Dass Gold und Silber so beliebt geworden sind, ist nicht verwunderlich. Schließlich ist das Papiergeld immer weniger wert.

    Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell rund 250 Royalties und Streams. Jüngst sind wieder neue Lizenzen hinzugekommen.

    OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Und das vierte Quartal 2025 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Lizenzgebühren.

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

    Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

    Quellen:

    https://www.bitget.com/news/detail/12560605221567;

    https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/indien-verschaerft-vorschriften-fuer-investmentfonds-zur-reduzierung-von-portfolio-ueberschneidungen-ce7e5cd8dc88f62c;

    https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

    Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können.

    Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen.

