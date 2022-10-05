Neue Nachfragequelle für Gold und Silber

Indien hat die Investitionsbeschränkungen für Anlagefonds gelockert. Die Nachfrage nach den Edelmetallen könnte damit deutlich angetrieben werden.

Es geht um Anlagefonds in Höhe von rund 384 Milliarden US-Dollar. Nun erlaubt die indische Börsenaufsichtsbehörde diesen Anlagefonds mehr Kapital in Gold und Silber anzulegen. Bis zu 35 Prozent des Portfoliovermögens dürfen nun in Gold, Silberinstrumente und Infrastruktur-Investmentfonds investiert werden. Bei dem großen erwachten Anlegerinteresse in Edelmetalle ist dies ein Schritt, der Beachtung verdient. Vorher durften die Fonds nur in liquide Wertpapiere und Geldmarktpapiere investieren.

Zudem wurden die Bewertungsmethoden für Gold und Silber geändert. Jetzt erlaubt Indien den Anlagefonds nicht mehr die LBMA-Preise zu nutzen, sondern nun dürfen ab 1. April die Spotpreise der inländischen Börsen verwendet werden. Damit werden die Bedingungen des inländischen Marktes abgebildet und gestärkt. Im Übrigen hat Indien (das Securities and Exchange Board of India) neue Fondskategorien ins Leben gerufen, beispielsweise Life-Cycle-Fonds für langfristige Anlagen und sektorale Rentenfonds. Diese sollen der Altersvorsorge dienen.

Auch wenn nur ein kleiner Teil der 384 Milliarden US-Dollar in Gold- und Silberinstrumente fließt, könnte dies die Nachfrage nach Gold und Silber gewaltig anheizen. Vor allem dann, wenn dieses indische Beispiel Schule macht und andere Länder im asiatischen Raum nachziehen. Dass Gold und Silber so beliebt geworden sind, ist nicht verwunderlich. Schließlich ist das Papiergeld immer weniger wert.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

