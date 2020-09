Neue Palettenwaage zum unschlagbaren Preis

Die neue Palettenwaagen PW-10 setzt neue Maßstäbe in Handlichkeit, Ergonomie und natürlich bei der Auflösung. Der Preis ist mehr als nur attraktiv!

Mit der neuen Palettenwaage PW-10 hat OMEGA Waagen GmbH einen Bruch mit alt hergebrachtem gemacht. Gerade die Anwenderfreundlichkeit wurde bei der Entwicklung dieser Palettenwaage in den Mittelpunkt gerückt. Während andere Hersteller auf die kostengünstigeren Polypropylen Rollen, wie sie auch bei Hubwagen eingesetzt werden, zurückgreifen, hat OMEGA Waagen GmbH einmal mehr an die Bediener gedacht. Edelstahlkugeln sorgen für eine nie dagewesene Beweglichkeit der Palettenwaage.

Durch diese deutlich kostenintensivere Lösung kann die Waage mühelos auch in engen Gängen bewegt werden. Die Kunststoffrollen geben eine Richtung vor, die der Bediener nur mit großem Kraftaufwand ändern kann. Mit den Edelstahlkugeln ist ein Richtungswechsel oder auch das Drehen auf der Stelle möglich. Ein deutlicher Schritt in Richtung Bedienerfreundlichkeit und Ergonomie.

Die Waage kann in allen Neigungen ab 45° bewegt werden. Somit ist die Größe des Bedienpersonals nicht mehr entscheidend. Je senkrechter die Waage steht, desto geringer ist das auf den Armen des Bedienpersonals liegende Gewicht. Womit auch schon der nächste Vorteil der neuen Palettenwaage PW-10 dargestellt wird. Eine Waage, die je nach Hersteller zwischen 50 kg und über 60 kg wiegt mit nur einer Hand zu bewegen ist nicht nur schwer, sondern auch in keiner Weise schonend für den Bediener. Die Lösung ist so einfach wie genial – einfach zwei Griffe verwenden. Der Bediener kann die Waage durch die außen liegenden und großzügig angelegten Griffe leicht bewegen und das Gewicht verteilt sich auf beide Arme.

Die Griffe sind bei OMEGA Waagen GmbH eines von vielen Qualitätsmerkmalen. Die einfachen Stahlrundeisen, wie sie bei billigen Importen verwandt werden würdigen wir an dieser Stelle keiner weiteren Bewertung. Wir setzen auf groß dimensionierte Kunststoffgriffe eines deutschen Markenherstellers. Diese liegen sowohl ohne, wie auch mit Handschuhen gut in der Hand und ermöglichen den sicheren Transport der Palettenwaage. Dafür ist eine solche Waage konstruiert – der mobile Einsatz.

Platzsparend kann die Waage mit dem als Zubehör erhältlichen Wandhalter. Die Waage kann so senkrecht gelagert werden – materialschonend und sicher. Als Auswerteelektronik ist im Standard die WA-01 zugehörig. Im stabilen Transportkoffer kann die WA-01 vor Beschädigungen sicher transportiert und aufbewahrt werden. Eine mobile Waage benötigt eine interne Stromversorgung. Anders als beim Wettbewerb verwenden wir keine Bleiakkus oder Batterien. Eine moderne mobile Stromversorgung wird durch eine Powerbank erreicht. Überall an einem USB-Anschluss kann die Waage aufgeladen und während des Ladevorgangs betrieben werden.

Das Verbindungskabel ist beidseitig mit M12-Industriesteckern versehen. Anders als bei vielen Wettbewerbern ist eine Trennung sowohl an der Auswertung, wie auch an der Palettenwaage möglich. Damit ist der Transport noch einfacher, da kein störendes Kabel an der Waage herunter hängt.

Die Palettenwaage PW-10 – Präzision in Perfektion!

Dies zeigt sich vor allem bei den möglichen Auflösungen. Während beim Wettbewerb zumeist nur Auflösungen von 100 g im besten Fall realisiert werden können, schafft OMEGA Waagen GmbH mit der Palettenwaage PW-10 eine Auflösung von 20 g (bei einem Wägebereich von 300 kg). Solch ein Wägeergebnis ist nur mit hervorragender Wägetechnik, verbaut in einer durchdachten Konstruktion, mit professionellem Personal machbar. Wir setzen auch bei unseren Zulieferern auf Qualität „Made in Germany“, wo immer es möglich ist.

Wir entwickeln unsere Produkte nah am Bedarf unserer Kunden. Jahrelange Erfahrung macht uns zu Profis für Standard- aber auch Individuallösungen. Kontaktieren Sie uns und wir finden die passende Lösung für Ihre Wägeanwendung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OMEGA Waagen GmbH

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

Deutschland

fon ..: 04447-969463-1

web ..: https://omega-waagen.de

email : mario.schmidtke@omega-waagen.de

Palettenwaage PW-10

