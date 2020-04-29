Neue Perspektiven auf Selbstwert, innere Sicherheit und die Kraft des Unterbewusstseins

Wie entsteht echtes Selbstvertrauen? Paul Röhrig zeigt, warum innere Stärke aus Selbstannahme und dem Hinterfragen alter Muster erwächst

Wer kennt sie nicht – die leisen Zweifel, das nagende Gefühl, nicht genug zu sein, und die Sehnsucht nach echter innerer Sicherheit? Schon früh lernen wir, uns zu vergleichen, Erwartungen zu erfüllen und unsere eigenen Bedürfnisse hintenanzustellen. Doch in Momenten der Krise, wenn das Leben uns herausfordert, öffnet sich oft ein neuer Weg: Der Weg zu uns selbst. Paul Röhrig lädt dazu ein, die eigenen Wunden zu erkennen, alte Muster zu durchbrechen und die Kraft der Intuition zu entfalten. Denn wahre Stärke entsteht dort, wo wir uns selbst annehmen, und den Mut finden, unser Leben aus dem Innersten heraus zu gestalten.

Minderwertigkeitsgefühle, fehlendes Selbstvertrauen und mangelnde Selbstliebe gehören zu den häufigsten inneren Belastungen moderner Menschen. Der Intuitionsforscher und Coach Paul Röhrig zeigt in seiner aktuellen Betrachtung, wie tief die Ursachen dieser Entwicklungen in frühen Lebensphasen verwurzelt sind und warum viele Menschen erst durch Krisen erkennen, wer sie wirklich sind.

Bereits in der Kindheit entstehen prägende Muster, die das Selbstbild eines Menschen dauerhaft beeinflussen. Abwertende Vergleiche unter Geschwistern, Leistungsdruck in Schule und Elternhaus oder die Erwartung, sich anzupassen, statt die eigene Kreativität zu leben, hinterlassen Spuren im Unterbewusstsein. Kinder lernen früh, dass Anerkennung an Bedingungen geknüpft ist und dass ihre eigene Wahrnehmung weniger zählt als die Erwartungen anderer. Diese frühen Erfahrungen prägen das spätere Leben stärker, als vielen bewusst ist.

Im Erwachsenenalter setzt sich dieser Mechanismus fort. Viele Menschen wählen Berufe nicht aus innerer Überzeugung, sondern aus dem Wunsch nach äußerer Sicherheit. Sie orientieren sich an gesellschaftlichen Vorstellungen von Erfolg und Status, ohne zu prüfen, ob diese Lebenswege ihrer eigenen Natur entsprechen. Die Folge sind Unzufriedenheit, Erschöpfung und das Gefühl, nicht wirklich zu leben. Sicherheit wird zu einem Ideal, das im Außen gesucht wird, obwohl es dort nicht zu finden ist.

Röhrig betont, dass wahre Sicherheit ausschließlich im Inneren entsteht. Erst wenn Menschen beginnen, alte Glaubenssätze zu hinterfragen und sich von fremden Erwartungen zu lösen, können sie erkennen, wer sie wirklich sind. Krisen wie Krankheiten, Depressionen oder persönliche Verluste führen häufig zu diesem Wendepunkt. Wenn Ablenkungen wegfallen, öffnet sich der Zugang zur Intuition, einer inneren Kraft, die Röhrig als höchste Form menschlicher Intelligenz beschreibt.

Diese intuitive Kraft ermöglicht es, sich selbst besser zu verstehen, innere Heilungsprozesse zu aktivieren und anderen Menschen authentisch zu begegnen. Voraussetzung dafür ist jedoch die Fähigkeit zur Selbstfürsorge. Wer sich selbst nicht helfen kann, kann auch anderen nicht helfen. Energie entsteht durch innere Klarheit, nicht durch Selbstaufgabe.

Röhrig weist darauf hin, dass viele Menschen erst dann zu ihrer emotionalen Intelligenz finden, wenn sie erkennen, dass äußere Erfolge allein nicht glücklich machen. Wer die Erfahrung macht, aus eigener innerer Kraft heraus zu wirken, gewinnt ein Selbstvertrauen, das nicht mehr von äußeren Umständen abhängig ist. Diese Form der inneren Stabilität ist frei von Fremdbestimmung und bildet die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben.

Mit seiner Arbeit möchte Paul Röhrig Menschen ermutigen, ihre eigenen Fähigkeiten wiederzuentdecken, innere Blockaden zu lösen und die Kraft des Unterbewusstseins bewusst zu nutzen. Sein Ansatz verbindet jahrzehntelange Forschung mit praktischer Erfahrung aus der Begleitung zahlreicher Klientinnen und Klienten.

Für Interviews, Hintergrundgespräche oder weiterführende Informationen steht Paul Röhrig zur Verfügung. Seine Beratungen erfolgen ausschließlich per Video oder Telefon.

https://www.coaching-roehrig.de/Zukunftsberatung

https://www.coaching-roehrig.de/intuitionsschulung-und-seminar

https://coaching-roehrig.de

Paul Röhrig – Intuitionsforschung, Coaching und Persönlichkeitsentwicklung

Paul Röhrig arbeitet seit über 38 Jahren an der Schnittstelle von Intuition, Wissenschaft und persönlicher Entwicklung. Als Intuitionsforscher, Autor, Komponist und Coach begleitet er Menschen dabei, ihre inneren Potenziale zu erkennen, Blockaden zu lösen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Seine Arbeit verbindet psychologische Erkenntnisse, intuitive Wahrnehmung und praktische Lebenserfahrung zu einem ganzheitlichen Ansatz, der sich deutlich von klassischen Beratungsformen unterscheidet.

Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit steht die Überzeugung, dass jeder Mensch von Geburt an vollkommen ist und über eine innere Intelligenz verfügt, die weit über das rationale Denken hinausgeht. Diese intuitive Kraft – die er als höchste Form menschlicher Intelligenz beschreibt – ermöglicht es, Lebensprobleme zu verstehen, emotionale Muster zu erkennen und innere Sicherheit zu entwickeln. Röhrig unterstützt seine Klientinnen und Klienten dabei, diese Fähigkeiten wiederzuentdecken und im Alltag zu nutzen.

Seine Beratungen richten sich an Menschen, die innere Klarheit suchen, wiederkehrende Lebensmuster verstehen möchten oder sich in persönlichen oder beruflichen Umbruchsituationen befinden. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Auflösung von Energieblockaden, die sich in Form von Ängsten, Erschöpfung, Unzufriedenheit oder körperlichen Symptomen zeigen können. Röhrig vermittelt Wege, wie Menschen ihre Glaubenssätze verändern, ihre Intuition stärken und ihre Lebensaufgabe erkennen können.

Neben seiner Forschung und Coachingarbeit veröffentlicht Paul Röhrig regelmäßig Fachartikel zu Themen wie Selbstwert, Intuition, emotionaler Intelligenz, Partnerschaft, Lebensaufgaben und gesellschaftlichen Fehlprägungen. Seine Texte zeichnen sich durch Klarheit, Tiefe und eine verständliche Sprache aus, die komplexe Zusammenhänge für ein breites Publikum zugänglich macht.

Als Autor arbeitet er an seiner Autobiografie und weiteren Publikationen, die seine jahrzehntelangen Erkenntnisse bündeln. Darüber hinaus komponiert er Musik und entwickelt meditative Audioformate, die Menschen dabei unterstützen, innere Ruhe und Bewusstheit zu finden.

Paul Röhrig bietet seine Beratungen ausschließlich per Video oder Telefon an. Diese Form ermöglicht eine klare, konzentrierte und ortsunabhängige Zusammenarbeit, die sich seit vielen Jahren bewährt hat.

