Neue Positionierung als Existenzbegleiter: Unterstützung für die Existenzgründung und finanzielle Unabhängigke

Entdecken Sie die Schlüssel zur Selbstständigkeit und finanziellen Unabhängigkeit!

Bereit, Ihre beruflichen Träume zu verwirklichen und Ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen?

Gotha, 03. November 2023 – Ronald Rassmann, ein erfahrener Experte und Existenzbegleiter, gibt seine neue Positionierung bekannt. Mit einer klaren Mission bietet er ab sofort gezielte Unterstützung für Menschen auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit und finanziellen Unabhängigkeit.

Die Arbeitswelt ist ständig im Wandel, und viele Menschen sehnen sich nach einem selbstbestimmten beruflichen Leben. Die Zeiten, in denen sich Arbeitnehmer auf lebenslange Anstellungen verlassen konnten, sind längst vorbei.

Als Existenzbegleiter ist Ronald Rassmann darauf spezialisiert, Menschen bei der Verwirklichung ihrer unternehmerischen Träume zu unterstützen. Sein ganzheitlicher Ansatz umfasst die Beratung und Begleitung von der Ideenfindung über die Ausarbeitung eines Geschäftsplans bis zur praktischen Umsetzung von Marketingstrategien und Werbemitteln.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der finanziellen Unabhängigkeit. Ronald Rassmann erkennt, dass die traditionelle Altersvorsorge und die Sicherheit eines Arbeitsplatzes immer unsicherer werden. Daher ist es sein Ziel, Menschen dabei zu helfen, finanziell für ihre Zukunft vorzusorgen und ein passives Einkommen aufzubauen.

„Meine Mission ist es, Menschen auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit und finanziellen Unabhängigkeit zu unterstützen. Ich möchte meine Kunden inspirieren, ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen und ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen,“ sagt Ronald Rassmann über seine neue Positionierung.

Wer eine Existenzgründung in Erwägung zieht oder nach Wegen sucht, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, findet in Ronald Rassmann den perfekten Begleiter. Um mehr über seine Dienstleistungen und die Unterstützung auf dem Weg zur Selbstständigkeit und finanziellen Unabhängigkeit zu erfahren, können Sie Ronald Rassmann unter der Telefonnummer +49 151 41350336 erreichen oder eine Nachricht an office@ronaldrassmann.de senden.

Ronald Rassmann hat die Überzeugung, dass jeder Mensch das Potenzial hat, seine Träume zu verwirklichen und finanzielle Freiheit zu erlangen. Er steht bereit, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen zu gehen und Ihre unternehmerischen Ambitionen zu fördern.

Weitere Infos auf https://rassmann-consulting.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Existenzbegleiter Ronald Rassmann

Herr Ronald Rassmann

Cosmarstraße 13A

99867 Gotha

Deutschland

fon ..: +49 151 41350336

web ..: https://rassmann-consulting.de

email : post@rrmediaonline.biz

