Neue Präsidentin: Wie frischer Wind die DHAW weiter voranbringt

Die gleiche Hochschule. Eine neue Präsidentin. Und nun? Die Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW) wächst. Im Januar 2026 wurde Prof. Sarah R. Azimi zur neuen Präsidentin gewählt.

Potsdam, 20. Januar 2026 – Die gleiche Hochschule. Eine neue Präsidentin. Was bedeutet das? Die Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften (DHAW) wächst und entwickelt sich mit steigenden Studierendenzahlen kontinuierlich weiter. In dieser Phase der Entwicklung wurde Prof. Dr. iur. Sarah R. Azimi im Januar 2026 zur neuen Präsidentin gewählt. Das Studium bleibt, wie es ist – mit frischen Impulsen im Hintergrund.

WECHSEL AN DER SPITZE: EIN ÜBERGANG MIT FAHRTWIND

Im Januar 2026 wurde Prof. Dr. iur. Sarah R. Azimi einstimmig vom Senat zur Präsidentin der DHAW gewählt. Sie folgt auf Prof. Dr. Manfred Eglmeier, der die Hochschule seit ihrer Gründung im Jahr 2023 maßgeblich aufgebaut und geprägt hat.

Unter seiner Leitung wurden zentrale Meilensteine erreicht: die staatliche Anerkennung, die Akkreditierung der Studiengänge, der Aufbau eines vollständig digitalen Studienmodells und ein starkes Wachstum – von 131 Studierenden Ende 2023 auf mehr als 1.000 Immatrikulierte im Jahr 2026. Damit zählt die DHAW zu den am schnellsten wachsenden privaten Fernhochschulen in Deutschland.

Klar wird: Der Führungswechsel fußt auf einem stabilen Fundament. Prof. Azimi tritt an in einer Zeit, in der die DHAW stabil aufgestellt ist und ihren Weg als moderne Fernhochschule entschlossen weitergeht.

NEUE PRÄSIDENTIN MIT ERFAHRUNG AUS HOCHSCHULE UND PRAXIS

Seit dem Jahr 2023 ist Prof. Dr. iur. Sarah R. Azimi als Professorin an der DHAW tätig. Sie kennt Strukturen, Studienmodelle und die Bedürfnisse der Studierenden aus erster Hand.

Ihr Hintergrund verbindet Wirtschaftsrecht, Management und gesellschaftliche Verantwortung miteinander – ein Profil, das die Werte der DHAW widerspiegelt und zur aktuellen Wachstumsphase passt. Sie versteht es, akademische Qualität mit realen beruflichen Anforderungen in Einklang zu bringen. Selbst sagt sie:

„Ich sehe Hochschulbildung als einen Raum, in dem fachliche Exzellenz, Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen. Hochschulbildung braucht Nähe zur Praxis, aber auch den Mut, kritisch zu denken und neue Wege zu gehen.

Als Präsidentin ist es mir wichtig, nahbar zu sein, den direkten Austausch mit Studierenden zu pflegen und weiterhin aktiv in der Lehre zu bleiben.

Meine Ziele für die DHAW sind es, eine zukunftsorientierte Hochschule mitzugestalten, die Studierende befähigt, Verantwortung zu übernehmen und Wandel aktiv zu gestalten.“

Für die DHAW heißt das: Der eingeschlagene Kurs wird fortgeführt – und gezielt weiterentwickelt. Insbesondere die Themen Transparenz und Struktur sind dabei von großer Bedeutung. Kurz gesagt: Digitale Lehre, klare Prozesse und ein Studienmodell, das sich an realen Lebens- und Arbeitsbedingungen orientiert.

WAS BEDEUTET DAS FÜR STUDIERENDE?

Der Wechsel in der Hochschulleitung verändert den Studienalltag nicht. Er steht für Kontinuität an einer wachsenden Hochschule und für Impulse innerhalb bewährter Strukturen, die im ständigen Austausch mit allen Verantwortlichen immer mehr professionalisiert werden sollen. Ein Studium an der DHAW bleibt klar strukturiert, digital organisiert und auf den Abschluss ausgerichtet. Für den Studienalltag bedeutet das:

* Verlässlichkeit: Studiengänge, Prüfungsformate und akademische Standards werden optimiert und transparent dargestellt.

* Qualitätssicherung: Lehre und Betreuung werden strukturiert weiterentwickelt.

* Wachstum: Die Hochschule wächst weiter, ohne den Fokus auf individuelle Studienverläufe zu verlieren.

JUNGE HOCHSCHULE AUF WACHSTUMSKURS

Der Führungswechsel fällt in eine Phase, in der die DHAW wichtige Meilensteine erreicht hat: über 1.000 Studierende, hohe Zufriedenheit und das Empfehlungssiegel 2026. Als junge Hochschule hat die DHAW in kurzer Zeit tragfähige Strukturen aufgebaut. Die Wahl von Prof. Azimi als neue Präsidentin fügt sich in diese Entwicklung ein – getragen von einem bewährten Studienkonzept und einem progressiven Verständnis moderner und dynamischer Hochschulbildung.

BESTÄNDIG BLEIBEN, JETZT UND IN ZUKUNFT

Die DHAW wächst. Die Beständigkeit bleibt. Die DHAW entwickelt sich weiter – mit neuer Präsidentin, neuer Perspektive und einem ungebrochenen Fokus auf praxisnaher, karriereorientierter Bildung. Als Hochschule blicken wir zuversichtlich auf die nächste Etappe unserer Geschichte.

Gemeinsam mit unseren Studierenden.

