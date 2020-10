Neue smarte Logistik- und Transportlösungen von LAPP

So wird der Umgang mit Kabeltrommeln zum Kinderspiel

Alles aus einer Hand – die Philosophie von LAPP kommt auch bei Logistik und Transport zum Tragen. Neben dem professionellen und schnellen Versand der Kabel und Leitungen, bietet LAPP vielfältige logistische Produkte und Services an. So umfasst das logistische Produktportfolio auch verschiedene Transport-, Lager- und Abwickellösungen für ein effizientes Handling von Kabeln und Leitungen. So hilft LAPP die logistischen Prozesse beim Kunden zu optimieren.

Neu ist beispielsweise der TRONIC Einzeladerwagen S 12. Mit ihm können 12 bis18 Einzeladerspulen gelagert, transportiert und verarbeitet werden. Vorteile: Der Arbeitsplatz ist immer aufgeräumt, die Laufwege sind kürzer, außerdem können durch den waagerechten Abzug die Einzeladern ohne Drall sicher abgewickelt werden und die Wiederbestückung ist ebenfalls einfacher.

Mit dem mobilen SpinOff können auch schwere Kabeltrommeln schnell transportiert werden. Durch Umlegen des Wagens wird die Leitung direkt von der Kabeltrommel abgewickelt und einfach abgelängt. Das Handling ist besondere nutzerfreundlich. So kann der kurze Aufnahmezylinder für große Kabeltrommeln leicht durch den beigefügten Aufnahmezylinder für kleine Kabeltrommeln ausgetauscht werden. Der leere SpinOff lässt sich einklappen und platzsparend verstauen.

Und für den Fall, dass es mal in der Produktionshalle größer und sperriger wird, gibt es den neuen Trommelwagen. Er eignet sich zum Transport und zur Lagerung von bis zu 8 Kabeltrommeln der Größen L040-L050 und bietet dadurch folgende Vorteile: Die Laufwege verringern sich, das Ablängen der Leitungen fällt durch die bremsbaren Spulenachsen deutlich leichter und der Arbeitsplatz ist aufgeräumter, übersichtlicher und damit sicherer. Mit Hilfe einer Zugstange lässt sich der Trommelwagen einfach ziehen und lenken. Optional gibt es auch eine Zusatzhalterung für vier weitere Trommeln.

