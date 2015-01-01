Neue Sommerreisen: Per Bahn, Schiff oder Auto durch Skandinavien

Norwegen hat viele Ziele jenseits des Massentourismus im Programm, darunter die Helgelandsküste. Dazu kommen nachhaltige Reisen per Bahn und umweltfreundlichen Schiffen

Norway ProTravel, Deutschlands größter Reiseveranstalter für Norwegen und ganz Skandinavien, setzt im jetzt erschienenen Sommer-Programm für 2026 auf nachhaltigen und zugleich entspannten Urlaub, jenseits von Massentourismus und mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck: Dazu zählen das Traumziel Helgelandsküste mit 14.000 Inseln, Fjorden und Bergen im Norden Norwegens sowie neue Bahnreisen durch Schweden und Finnland. Ebenfalls neu: Die Arctic Route in Kombination mit Zugfahrten durch gleich drei Länder.

Als einziger Veranstalter bietet Norway ProTravel auf der Postschiffroute die kürzeren Passagen mit den umweltfreundlichen Schiffen von Havila Voyages als Gruppenreisen an – darunter Fahrten zu den Nordlichtern. Und für Reisende, die erstmals Skandinavien erkunden möchten, findet sich ebenfalls eine Neuheit: In 16 Tagen entspannt mit dem eigenen PKW ab Kopenhagen zur Westküste Schwedens, in den Süden Norwegens und zurück nach Dänemark.

* Norway ProTravel: Bislang größtes Angebot der Firmengeschichte

„Skandinavien lässt sich mit guten Verbindungen ideal erleben. Deshalb haben wir unsere Bahn- und Schiffsreisen für den Sommer 2026 nochmals erweitert. Denn das Interesse steigt stetig“, sagt Geschäftsführerin Janka Schelb.

Das neue 88-seitige Sommerprogramm 2026 von Norway ProTravel ist das größte Angebot in der Geschichte an Individual- und Gruppenreisen. Das Besondere: Gäste können die Reiseprogramme mit Unterstützung von Norway ProTravel individuell anpassen – in maßgeschneiderte Touren durch die beeindruckenden Landschaften Norwegens und Skandinaviens.

* Neues Traumziel: Die Helgelandsküste im Norden Norwegens

Dabei hat der Hamburger Veranstalter für 2026 zahlreiche neue Regionen für Individualreisende in das Programm aufgenommen, die über spektakuläre Küstenstraßen und einsame Fjorde führen, zu Nordeuropas höchsten Bergen, atemberaubenden Wasserfällen und zu eisigen Gletschern. Die Urlauber fahren noch öfter per Bahn. So finden sich im neuen Programm erstmals neue Bahnreisen, die in Finnland von der Küste zu den Seen führen sowie einmal quer durch Schweden.

Ebenfalls neu im Katalog des Hamburger Skandinavien-Spezialisten 2026 sind Reisen zum neuen Traumziel Norwegens: die Helgelandsküste mit kleinen Küstenstädten und großen Fjorden, auf denen die Urlauber auf der Fahrt ab Trondheim sogar den Polarkreis erreichen.

Eine neue Kombination verbindet die Arctic Route erstmals mit Bahnfahrten oder sogar dem Nachtzug, verläuft bei dieser besonderen Reise ab Stockholm zum Polarkreis, auf die spektakulären Lofoten, ins finnische Lappland und endet in Helsinki.

* Als einziger Veranstalter: Gruppenreisen mit Havila auf kürzeren Postschiffrouten

Urlauber, die nicht gern allein unterwegs sind, aber möglichst viel sehen wollen, haben mit Norway ProTravel jetzt die Möglichkeit, die Fjorde Norwegens mit den emissionsarmen Schiffen von Havila Voyages auf der Postschiffroute zu erkunden – in Gruppen und auch auf kürzeren Passagen. Dabei ist Norway ProTravel der einzige Veranstalter, der diese Optionen für Havila Voyages anbietet.

Noch bis Mitte Januar 2026 gewährt Norway ProTravel Frühbuchervorteile für das neue Sommerprogramm.

Weitere Informationen: norwayprotravel.de oder Telefon: 040 – 28 66 87 170

Norway ProTravel mit Sitz in Hamburg ist ein Tochterunternehmen der seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich etablierten Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island und Skandinavien spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten.

