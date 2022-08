Neue Superfoods – Lebensmittel die reich an Mikronährstoffen sind – jetzt aus Bayern

Das moderne Leben fordert seinen Tribut. Karriere, Familie und noch das Leben genießen ist kräftezehrend und benötigt Energie. Da sind Lebensmittel, die reich an Nährstoffen sind, die perfekte Lösung.

Bruckberg, 25.08.2022 – Ein Leben voller Energie und Genuss – mit Bio-Superfoods

Die Geschwister Weihmüller aus Niederbayern sind auf einer Mission, einer persönlichen. Frei nach der Redensart „Du bist was du isst“ haben die Geschwister selbst die Erfahrung gemacht, dass unsere Ernährung, genauer gesagt, die in der Nahrung enthaltenen Mikronährstoffe großen Einfluss auf unseren Stoffwechsel, unser Immunsystem und unseren Energiehaushalt haben.

Fehlt es an diesen Nährstoffen, oder sind sie in nicht ausreichender Form vorhanden, kann das zu Abgeschlagenheit, Energiemangel führen, oder schlimmer noch, uns anfällig für Krankheiten machen. Jetzt ist das keine ganz neue Erkenntnis, doch die Lösung, die aus dieser Erfahrung folgt ist tatsächlich neu. Entstanden sind so die Steinberger Superfoods, mikronährstoffreiche, natürliche Lebensmittel.

Das junge Start-Up Steinberger wurde 2019 gegründet und hat mittlerweile bereits 150.000 Kunden überzeugt. Nun gibt es fünf neue Superfood Mischungen, alle reich an natürlichen Mikronährstoffen, die uns Power und Energie geben und für einen gesunden Stoffwechsel sorgen.

Blutjung ist eine Superfoodmischung aus hauptsächlich roten Superfoods. Sie ist ideal zur Herstellung leckerer Shakes, Eis, Tee oder als Topping für Porridge, Joghurt oder Bowls geeignet.

Naturkraft besteht hauptsächlich aus grünen Superfoods und liefert neben Vitamin C und Mangan auch noch Eisen und Vitamin B12. Ideal als Ergänzung einer veganen Ernährung und perfekt zur Herstellung grüner Smoothies geeignet.

Superkakao. Diese Mischung wurde vor allem für Kinder entwickelt. Kinder lieben Kakao, doch die im Handel erhältlichen Produkte sind aufgrund des hohen Anteils an Zucker meist eine Kalorienbombe. In dieser Superfood-Mischung kommt die Süße aus dem Produkt selbst.

Ruhezeit. Eine perfekte Mischung zum Entspannen. Besonders als Heißgetränk lässt sich Ruhezeit optimal genießen, aber auch als Topping für Joghurt oder Porridge und als würzig-kräftige Zutat für Smoothies ist Ruhezeit optimal geeignet.

Bärenstark – die für sportlich Aktive, proteinreiche Superfoodmixtur. Aufgenommen werden kann das Pulver in Form von Shakes, in Joghurt eingerührt, in Bowls oder Porridge.

Alle Superfoodmischungen sind vegan, bio-zertifiziert, glutenfrei, laktosefrei, sojafrei und hergestellt in Deutschland.

Natürlich sind das nur die wichtigsten Infos in Kürze. Alles weitere, die komplette Angabe der Inhaltsstoffe und weitere nützliche Infos auf der Homepage des Unternehmens. Achso, warum das Unternehmen Steinberger heißt? Diese Frage wird auf der Seite „Über Uns“ beantwortet. Hier schildert Marina Weihmüller auch wie eine dramatische, persönliche Erfahrung den Startschuss zu dieser fulminanten Unternehmensentwicklung bildete.

Das niederbayerische Unternehmen könnte fast noch als Startup durchgehen. Erst 2019 gegründet, stellen sie heute schon mehr als 146.000 Kunden zufrieden. Wie schafft man das? Konsequente Konzentration und Spezialisierung auf bio-zertifizierte Superfoods, die dem menschlichen Körper, dem Stoffwechsel und unserem Wohlbefinden guttun. Die Kunden bemerken, dass sich bei ihnen etwas zum Positiven verändert und bestellen wieder.

