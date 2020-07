Neue Vertriebsleitung bei KLB

Mit Carsten Manns und Marco Jungbluth übernehmen zwei Verkaufsprofis die Vertriebsleitung

Leichtbeton-Hersteller KLB Klimaleichtblock hat seine Vertriebsleitung neu aufgestellt: Ab sofort übernehmen die erfahrenen Verkaufsprofis Carsten Manns (47) und Marco Jungbluth (39) gemeinsam diese Funktion. Manns arbeitet seit über 20 Jahren bei KLB und verantwortet jetzt die Vertriebsaktivitäten auf den Märkten Mitte/Süd und Frankreich. Gleichzeitig übernimmt Jungbluth die Gebiete Nord/West und Luxemburg. Auch er ist bereits seit über zehn Jahren im Unternehmen tätig. Auf diese Weise steht den KLB-Kunden – neben vor Ort agierenden Gebietsverkaufsleitern und Handelsvertretern – weiterhin ein direkter Ansprechpartner am Hauptsitz in Andernach (Rheinland-Pfalz) zur Verfügung. Dieser neue Ansatz soll zudem die wachsende Komplexität sowohl im Produktbereich als auch bei der Ansprache in- und ausländischer Fachkunden besser widerspiegeln. „Von der Neuausrichtung versprechen wir uns zusätzliche Synergien, kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Schlagkraft – auch infolge der seit einigen Jahren wieder steigenden Nachfrage nach Baustoffen. Dafür ist es wichtig, die zentralen Vertriebsaufgaben in die Hände zweier erfahrener Verkaufsprofis mit exzellenten Kenntnissen der Produktpalette und Kundenstrukturen legen zu können“, erklärt KLB-Geschäftsführer Andreas Krechting.

Die KLB Klimaleichtblock GmbH mit Sitz in Andernach (Rheinland-Pfalz) bietet Produkte für den gesamten Hochbau an: von hochwärmedämmenden Leichtbeton-Mauerwerkssteinen, über Garten- und Landschaftsprodukte und Schornsteinsysteme bis hin zum KLB-Baukasten. Dieser bietet für jedes Bauvorhaben genau aufeinander abgestimmte Leichtbeton-Steine. KLB Leichtbeton-Mauerwerk kommt sowohl im privaten Hausbau als auch bei Mehrgeschosswohnungsbauten zum Einsatz.

