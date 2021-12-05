Neue Wandbilder in XXL von pixoprint.de – mehrteilige Leinwandbilder in bester FineArt-Qualität

Handwerkskunst trifft Hightech: pixoprint.de aus Geratal fertigt individuelle Leinwand- und Wandbilder in FineArt-Qualität – von 15×15 bis 140×320 cm, einzigartig und nachhaltig produziert.

pixoprint.de aus Geratal präsentiert neue mehrteilige Leinwandbilder und Wandbilder in XXL – FineArt-Qualität, Rahmenmanufaktur und Handwerkskunst aus Thüringen Geratal, Oktober 2025 – Das FineArt-Labor pixoprint.de mit Sitz im thüringischen Geratal am Rande des Thüringer Waldes erweitert sein Sortiment und zeigt, wie moderne Wandgestaltung, Handwerkskunst und Nachhaltigkeit perfekt zusammenpassen.

Neben den neuen mehrteiligen Leinwandbildern und Wandbildern in XXL bietet das Unternehmen nun auch Produkte aus der hauseigenen Rahmenmanufaktur für hochwertige Bilderleisten und Schattenfugenrahmen aus Naturholz an. Damit stärkt pixoprint.de seine Position als Komplettanbieter für FineArt-Drucke und individuelle Wandkunst „Made in Thüringen“.

„Wir stehen für Qualität, Regionalität und echtes Handwerk – jedes Produkt entsteht in unserer eigenen Manufaktur mit viel Liebe zum Detail“, erklärt Ivette Winges, Gründerin von pixoprint.de.

„Unsere Kundinnen und Kunden erhalten nicht nur brillante Drucke, sondern auch handgefertigte Rahmenlösungen, die Kunstwerke optimal in Szene setzen – vom klassischen Holzrahmen bis zum modernen Acrylglasbild.“

Leinwanddrucke, Rahmen und FineArt-Drucke in Handarbeit gefertigt

Das Produktsortiment von pixoprint.de umfasst:

Leinwandbilder aufgespannt auf stabile Echtholzrahmen,

gerollte Leinwanddrucke für flexible Rahmungen oder Versand,

mehrteilige Leinwandbilder in verschiedenen Layouts,

Leinwandaufsteller für Tische und Regale,

Wandbilder in XXL für großflächige Raumgestaltung,

Acrylglasbilder mit brillanter Tiefenwirkung,

Fotos im Bilderrahmen – fertig zum Aufhängen,

Rahmenbausätze für DIY-Lösungen,

sowie hochwertige FineArt-Drucke auf exklusiven Papieren.

In der firmeneigenen Rahmenmanufaktur entstehen Bilderleisten und Schattenfugenrahmen aus Naturholz, die individuell angepasst und in echter Handarbeit gefertigt werden.

Jede Leiste wird sorgfältig geschliffen, geölt oder lackiert – ein Ausdruck traditioneller Handwerkskunst, kombiniert mit moderner Präzision.

Nachhaltige Produktion und zertifizierte Qualität

Als Canson-zertifiziertes FineArt-Labor setzt pixoprint.de ausschließlich auf hochwertige, lösungsmittelfreie Materialien und UV-beständige Pigmenttinten.

Alle Drucke entstehen im eigenen Labor in Geratal, werden klimaneutral verpackt und sorgfältig kontrolliert.

„Unsere Philosophie lautet: Beste Qualität zu fairen Preisen – nachhaltig produziert und mit ehrlichem Handwerk“, betont Winges.

Durch die Kooperation mit Pixabay steht Kundinnen und Kunden zudem eine riesige Auswahl an Millionen lizenzfreier Motive zur Verfügung, die sich direkt für den Leinwanddruck oder FineArt-Print verwenden lassen.

Handwerkskunst trifft auf digitale Präzision

Mit der Kombination aus moderner Drucktechnologie und klassischer Rahmenherstellung bietet pixoprint.de ein ganzheitliches Konzept:

Vom digitalen Foto bis zum fertig gerahmten Kunstwerk entsteht alles unter einem Dach – regional, nachhaltig und mit einem hohen Anspruch an Ästhetik und Verarbeitung.

„Wir verstehen uns als Manufaktur für Wandkunst – nicht als Massenproduzent“, so Winges. „Jedes Bild ist ein Unikat und wird mit Leidenschaft gefertigt – in großer Formatvielfalt, genau nach Kundenwunsch. Von kleinen Formaten ab 15×15 cm bis hin zu beeindruckenden XXL-Wandbildern mit 140×320 cm realisieren wir jedes Projekt individuell und präzise.“

Über pixoprint.de

Gegründet 2008 von Ivette Winges, hat sich pixoprint.de zu einem der führenden Anbieter für Leinwanddrucke, FineArt-Drucke und Rahmenlösungen im deutschsprachigen Raum entwickelt.

Das Unternehmen vereint digitale Präzision mit traditionellem Handwerk und steht für nachhaltige Produktion in Thüringen.

Von mehrteiligen Leinwandbildern über Acrylglasbilder bis hin zu Schattenfugenrahmen aus Naturholz – pixoprint.de liefert Qualität, die begeistert.

Das FineArt-Labor pixoprint.de aus Geratal am Thüringer Wald erweitert sein Sortiment um mehrteilige Leinwandbilder und Wandbilder in XXL. Neben klassischen Leinwanddrucken, Acrylglasbildern und Fotos im Bilderrahmen bietet das Unternehmen auch Produkte aus der eigenen Rahmenmanufaktur – darunter Schattenfugenrahmen aus Naturholz, Rahmenbausätze und FineArt-Drucke in Handmade-Qualität.

Gegründet von Ivette Winges, steht pixoprint.de für nachhaltige Produktion, präzises Handwerk und faire Preise – made in Thüringen.

