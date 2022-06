Neue Webseite von Invent Europe ist online – www.invent-europe.com erstrahlt in völlig neuem Glanz

Invent Europe – www.invent-europe.com – Mitarbeiter belohnen, Kunden gewinnen und Geschäftspartner und binden

Ideale Reise-Geschenke in Form von exklusiven und einzigartigen Gutschein-Reisen in der gesamten DACH-Region sogenannten „Incentice Reisen“ für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner gesucht? – In jeder Hinsicht weiß der führende Hotelgutscheine-Spezialist für Incentive Reisen „https://www.invent-europe.com/“ mit Hauptsitz in Linz an der Donau in Oberösterreich zu überzeugen.

Wenn es darum geht Mitarbeiter zu binden, Kunden zu gewinnen und geschätzte Geschäftspartner zu belohnen, sind die Erlebnisschecks, Reisegutscheine für Mitarbeiter und Hotelschecks immer wieder aufs Neue eine perfekte Urlaubsreise-Geschenkidee. Im B2C-Bereich ist mit Urlaubsbox.com auch ein eigenes Gutschein-Reiseportal für Kurzurlaube, Kurzaufenthalte, Kurzreisen und Kurztrips in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol, Slowenien, Liechtenstein, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Italien, Belgien, der Slowakei, Ungarn und Tschechien am Start.

Egal, ob B2B-Incentice-Reisen oder Urlaubsgutscheine für private Hotel-Aufenthalte auf www.invent-europe.com und www.urlaubsbox.com werden kurze Urlaubsträume für bewährte Mitarbeiter, treue Geschäftspartner, werte Kunden und geliebte Menschen wahr. Unabhängig von der Jahreszeit (Frühling, Sommer, Herbst und Winter) verreist man mit Invent immer entsprechend unkompliziert und gänzlich ohne fixen Reisetermin.

