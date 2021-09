Neue WebSite der ImproBerlin GbR, Berlin: innovativ und hochwertig

Einer der erfolgreichsten Anbieter für Businesstheater erweitert sein Portofolio durch seine neue digitale Ausrichtung u. eigenem Streaming-Studio für d. Ausrichtung und Begleitung digitalen Events

Fakten:

– Ab 01.09.2021- neuer Auftritt, gleiche Adresse: www.ImproBerlin.de

– Neue Aufteilung, benutzerfreundlich, innovativ, mitdenkend

– klare Aufteilung nach Produkten und Themen

– Neue Angebote im Bereich digitales Businesstheater, digitales Improvisationstheater

– Neue Angebote im Bereich Business TV

– Blogsystem für die neuesten Informationen aus dem Bereich Businesstheater

– Videos und FAQs zu allen Produkten

ImproBerlin ist einer der erfolgreichsten Anbieter für Businesstheater und Improvisationstheater im Businesskontext auf Events, Kongressen und Seminaren. Durch die neue digitalen Ausrichtung mit eigenem Streaming-Studio erweitert die Gruppe ihr Portofolio und ist somit in der Lage, digitale Events jeder Art weltweit zu begleiten und zu bespielen. Mit der dazu passenden neuen Website beschreitet ImproBerlin eine neue Ära der Präsenz im Netz.

Ein großer FAQ Bereich erläutert alle Fragen zu den einzelnen Produkten. Die Inhalte orientieren sich an den Kernthemen: Unterhaltung mit Mehrwert für Unternehmen im On- und Offline Bereich.

Zielgruppen und Zielmärkte:

Wirtschaft, Politik und Vereine

Die neu strukturierte Website, die alle Anforderungen an mobile Endgeräte erfüllt, ist Informations- und gleichzeitig Buchungsplattform für Kunden und Interessenten an Unternehmens-und Improtheater.

Was es über ImproBerlin noch zu sagen gibt:

Improberlin steht für gutes Businesstheater. Seit über 20 Jahren arbeiten wir im Bereich Improvisationstheater in jeglicher Form. ImproBerlin kombiniert sehr produktiv Qualifikationen aus unterschiedlichsten Bereichen, wie Theater/Musical/Film, Theaterpädagogik, NLP, integrative Körpertherapie. Seit 2000 haben wir eine Vielzahl von Veranstaltungen zusammen konzipiert und gespielt. Aus dem Segment Impro als reines Comedy-Entertainment kommend, haben wir dort unsere Skills in diesem Bereich erlernt und geschärft. Seit 2006 verlagerte sich unser Fokus auf Businesstheater

Ansprechpartner bei ImproBerlin:

Herr S. Kjel Fiedler

Prenzlauer Allee 45a

Telefon: 0177.3330160

Mail: info@improberlin.de

Funktion: Geschäftsführer

Webseite: www.improberlin.de

