Neue Website für den Waldkindergarten Traunstein e.V.

Passend zum Frühlingsanfang 2020 übergab Werbe&Co den komplett neuen Internetauftritt an den Waldkindergarten Traunstein e.V..

Der Waldkindergarten Traunstein e.V. fand seinen Anfang schon vor 20 Jahren im Jahr 2000.

Damals initiierte Katharina Stadler eine 2-Tages-Waldspielegruppe mit 10 Kindern und einer Erzieherin, woraufhin die die Eltern der Waldspielgruppe einen Verein gründeten.

Dessen Ziel war die Übernahme der Trägerschaft für den zukünftigen Waldkindergarten. Ein Bauwagen wurde angeschafft und im Oktober 2001 folgte die staatliche Anerkennung. Im Laufe der darauffolgenden Jahre wuchs die Nachfrage nach Betreuungsplätzen stetig und der Waldkindergarten erreichte seine heutigen Ausmaße – ausgestattet mit einer Holzhütte und Nachmittagsbetreuung.

Mit der stetigen Entwicklung war es an der Zeit der alten Internetseite Lebewohl zu sagen und sich in einem neuen Licht zu präsentieren. So erstellte der langjährige Partner des Waldkindergartens – Werbe&Co – eine frische, neue Website in enger Abstimmung mit dem Waldkindergarten.

Die neue Website informiert auf einen Blick über den Waldkindergarten und ihr Konzept in Traunstein. Häufig gestellte Fragen werden hier beantwortet und man gewinnt Eindrücke vom Alltagsleben im Wald und den täglichen Abläufen. Lebendige Bilder und eigens hergestellte Grafiken individualisieren die Website und präsentieren den Waldkindergarten in angenehmer Weise. Ein eigens für die Website hergestelltes Video im Header unterstützt Stimmung und Idee.

Ein breiter Raum steht für die Darstellung der Mitarbeiter zur Verfügung und auch das Konzept wird ausgiebig behandelt.

Durch das responsive Design passen sich Inhalts- und Navigationselemente sowie der strukturelle Aufbau der Website der Bildschirmauflösung des mobilen Endgeräts an. Smartphone- und Tabletnutzern werden somit auf Ihren Geräten die gleichen Informationen im passendem Layout zur Verfügung gestellt. Dieses Feature der Website kommt auch der Mobile-first-Indexierung von Google zugute, welche die Google-Suchergebnisse nach der Qualität der Websites im Smartphoneformat sortiert.

Die neue Website des Waldkindergarten Traunstein e.V. finden Sie hier: www.waldkindergarten-ts.de

Mehr über den Waldkindergarten in Traunstein erfahren Sie hier: www.werbeco.de/aktuelles/detail/waldkindergarten-traunstein

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Waldkindergarten Traunstein e. V.

Frau Steffie Grauer

Mayerhofen 2

83278 Traunstein

Deutschland

fon ..: 0176 2893 6355

web ..: https://www.waldkindergarten-ts.de/

email : leitung@waldkindergarten-ts.de

Waldkindergarten Traunstein e. V.

Die Idee eines Waldkindergartens stammt aus Dänemark. Es ist ein Gegenmodell zur damals vorherrschenden Mode von frühkindlichen Beschulungsmodellen. Der Wald und die Waldpädagogik woll(t)en genau das Gegenteil erreichen: freie Entfaltung der Kinder durch genügend Raum, Freiheiten und klare Gesetzmäßigkeiten.

Dank des Engagements von Mutter und Lehrerin Katharina Stadler nahm der WaKi im Jahr 2000 langsam Gestalt an und wurde damit der erste Waldkindergarten im Landkreis.

Jahr 2000:

Mutter und Lehrerin Katharina Stadler initiiert eine 2-Tages-Waldspielgruppe mit 10 Kindern und einer Erzieherin.

Jahr 2001:

Eltern der Waldspielgruppe gründen einen Verein, dessen Ziel die Trägerschaft eines künftigen Waldkindergartens ist. Ein Bauwagen wird angeschafft und der künftige Waldkindergarten zieht in den Bürgerwald an seinen heutigen Standort.

Im Oktober folgt die offizielle staatliche Anerkennung. Seitdem ist der Waldkindergarten staatlich gefördert.

Jahr 2012:

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen wächst stetig. Eine zweite Waldgruppe startet.

Jahr 2014:

Eine neue Holzhütte dient der zweiten Gruppe seither als Unterschlupf. Die Kinderzahl klettert auf bis zu 38.

Jahr 2018:

Erstmal können Eltern ihre Kinder bis in den Nachmittag hinein (14Uhr) im Wald betreuen lassen. Die Bauwagen bekommen einen neuen Innenausbau und ökologische Holzdecken. Seit November 2018 gibt es sogar warmes Mittagessen im Wald!

Pressekontakt:

Werbe&Co

Herr Thomas van de pas

Stadtplatz 14

83278 Traunstein

fon ..: 0861 16665-62

web ..: http://www.werbeco.de

email : fuersie@werbeco.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Beschleunigt die Corona-Krise die Digitalisierung des Vermittlerbetriebs?