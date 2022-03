Neue Zeiten – neue Herausforderungen

Um unsere Energieversorgung wird gerungen und manche Branchen fürchten Lieferengpässe bei Rohstoffen.

Hat zuerst die Pandemie unser Leben verändert, so ist es jetzt der Ukraine-Russland-Krieg, der auf vielfältige Weise seinen Tribut fordert. Noch im vergangenen Jahr gab es in der Automobilbranche Rekordgewinne. Dies trotz zeitweiligen Lieferengpässen bei Speicherchips. Aktuell drohen darüber hinaus sogar Lieferausfälle, denn eine große Menge der für den Autosektor unabdingbaren Kabelbäume kommt aus der Ukraine. Und die kurzfristige Beschaffung aus anderen Quellen erscheint sehr schwierig. Bleibt zu hoffen, dass dadurch nicht die boomende Elektromobilität abgewürgt wird. Denn ansonsten stehen die Chance den Wandel zur nachhaltigen Mobilität zu schaffen, nicht schlecht.

Notwendig für die Lithium-Ionen-Batterien in den Elektrofahrzeugen sind Lithium, Kobalt, Mangan und Nickel. Eher knapp auf der Angebotsseite könnten vor allem Lithium und Kobalt werden. Gut, dass es etablierte Unternehmen gibt, die etwa Kobalt im Boden besitzen. Auf der aussichtsreichen Rajapalot-Liegenschaft von Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=aTUjNf8p8uM – in Finnland gibt es Gold und Kobalt. Ob die Atomkraft nachhaltig ist, die jetzt auch hierzulande im Zuge des Kriegsgeschehens wieder ein Thema zu werden scheint, da scheiden sich die Geister. Tatsache ist aber, dass der enorme Energiebedarf ohne Kernkraftwerke kaum zu stemmen ist. Wobei dies weltweit gilt, vor allem angesichts der wachsenden Weltbevölkerung.

Um also eine ausreichende Energieversorgung auf die Beine zu stellen, ist als Rohstoff Uran gefragt. Im Jahr 2020 wurden übrigens rund 20 Prozent des in der EU verbrauchten Urans aus Russland importiert. Uran gibt es auch in Kanada, beispielsweise in den Uranprojekten von Labrador Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=tw25CP21Ifs . Die Projekte Notakwanon und CMB befinden sich auf produktivem Gebiet in Labrador und nehmen eine Fläche von zirka 140.000 Hektar ein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Labrador Uranium und Mawson Gold.

