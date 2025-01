Neuer Auswanderer Roman: Charlotte’s neuer Anfang – Herausforderungen und Hoffnung in Ungarn

Erleben Sie Charlottes emotionale Reise in „Charlotte’s neuer Anfang: Herausforderungen und Hoffnung in Ungarn“ – ein Roman über Auswandern nach Ungarn, Mut, Freundschaft, Tränen und Neuanfänge.

[Ungarn] – Der neue Roman „Charlotte’s neuer Anfang: Herausforderungen und Hoffnung in Ungarn“ bietet eine tief emotionale und herzerwärmende Geschichte über Mut, Freundschaft und die Kraft des menschlichen Geistes. Die Erzählung nimmt die Leserinnen und Leser mit auf die bewegende Reise von Charlotte, einer geschiedenen Frau, die beschließt, ihr altes Leben samt Exmann und Kinder hinter sich zu lassen und in Ungarn alleine einen Neuanfang zu wagen.

Inhalt des Buches:

Charlotte, voller Tatendrang und Hoffnung, wagt den großen Schritt und zieht alleine nach Ungarn, während ihre Kinder in Deutschland bleiben. Sie investiert ihre gesamten Ersparnisse, über 100.000,00 Euro und geliehenes Geld in ein kleines Häuschen. Doch bald merkt sie, dass der Traum vom neuen Anfang mit unvorhergesehenen Schwierigkeiten gepflastert ist: Renovierungsarbeiten, Nemetbonus, Hochwasserschäden und die Unmöglichkeit, ihre Heilpraktikerausbildung anerkannt zu bekommen, sind nur einige der Hindernisse, die ihren Weg erschweren.

Nach einem Jahr voller Kämpfe und Rückschläge steht Charlotte vor der harten Realität, dass sie sich Ungarn nicht länger leisten kann. Mit einem schweren Herzen und großem finanziellen Verlust kehrt sie finanziell ruiniert nach Deutschland zurück und bemüht sich, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch selbst in diesen dunklen Zeiten erhält sie ein hoffnungsvolles Geschenk: eine E-Mail von ihren Freunden Viktor und Orsolya, die ihr altes Häuschen gekauft haben und sie einladen, Ungarn bald wieder zu besuchen. Als Tippgeber und freiberufliche Dolmetscherin verdienen beide in Ungarn gutes Geld und konnten Charlotte den Kaufpreis noch vor ihrer Rückwanderung bezahlen.

Die Highlights des Romans umfassen:

Die emotionale Reise und die Kämpfe einer Frau, die versucht, ihr Leben in einem fremden Land neu zu beginnen.

Tiefe Freundschaften und die Kraft der Gemeinschaft, die Charlotte durch ihre dunkelsten Stunden begleiten.

Ein unerwartetes Licht am Ende des Tunnels, das zeigt, dass wahre Freundschaft die dunkelsten Momente erhellen kann.

Für Leser, die:

sich von berührenden und emotionalen Geschichten angesprochen fühlen,

nach einer inspirierenden Erzählung über Mut und Hoffnung suchen,

sich für Themen wie Auswanderung, Neuanfänge und Beziehungen interessieren.

Verfügbarkeit:

„Charlotte’s neuer Anfang: Herausforderungen und Hoffnung in Ungarn“ ist ab sofort als Taschenbuch, Harcover und E-Book auf Amazon verfügbar.

Pressestimmen und Rezensionen:

Journalisten und Blogger sind eingeladen, Rezensionsexemplare anzufordern und Interviews mit der Autorin zu führen. Für weitere Informationen, Rezensionsexemplare oder Interviewanfragen, kontaktieren Sie uns bitte.

