Neuer Baukasten von Netzbewegung ermöglicht dem Mittelstand TYPO3-Websites in hochwertigem Design

Mit einem modularen Baukasten schafft die Ettlinger Agentur Netzbewegung den budgetfreundlichen Zugang zu einer professionellen Website-Lösung mit dem bekannten Content-Management-System (CMS) TYPO3

TYPO3 ist eines der meistgenutzten professionellen Content-Management-Systeme, das vor allem bei vielen großen Unternehmen zum Einsatz kommt. Die Basisversion ist zwar kostenlos, aber die Installation war für kleine und mittlere Unternehmen bisher oft zu aufwändig und teuer oder zu kompliziert und unflexibel.

Mit dem NB TYPO3-Baukasten hat die Netzbewegung ein Modulset für die neueste TYPO3-Version (Version 10.0) entwickelt, das hohe Sicherheit, einen modernen Look, überschaubare Kosten, effiziente Umsetzung und einfache Pflege und Bedienbarkeit vereint.

Auf der Basis von 20 Jahren Erfahrung in der Website-Entwicklung hat die Netzbewegung ein Set von Modulen in einem „Baukasten“ zusammengestellt, das einen Großteil der gängigen Anwendungsfälle abdeckt. Alle Module sind praxiserprobt und bewährt. Auch das responsive Verhalten ist bereits ausgiebig getestet, sodass eine optimale Darstellung auf allen Endgeräten gewährleistet ist. Darüber hinaus erfüllen die Module die Anforderungen der Verordnung für barrierefreie Informationstechnick (BITV 2.0) und sind damit barrierefrei.

Die Module werden von der Agentur für die Kunden jeweils individuell gestylt und an die Unternehmensvorgaben angepasst. Im günstigsten Fall steht die Website dann bereits nach wenigen Wochen bereit und die Redakteure können den ersten Content einpflegen.

„Für viele Kunden ist der TYPO3-Baukasten die Basis. Häufig werden dann je nach Bedarf Module modifiziert oder neue Module ergänzt.“ sagt Alwin Roppert, Geschäftsführer der Netzbewegung. „Der Baukasten bietet den Vorteil, dass er wachsen kann. Oder man beginnt zunächst mit wenigen ausgewählten Modulen. Dadurch ist auch eine flexible Budgetplanung möglich.“

Der Baukasten ist interessant für alle, die im Online-Marketing aktiv sind und ihre Online-Marketing-Aktivitäten ausbauen möchten. Er ermöglicht zum Beispiel die einfache Gestaltung von attraktiven Landingpages, die Veröffentlichung von lebendigen Magazin-Artikeln im Rahmen von Content-Marketing-Aktivitäten und vieles mehr. Alles immer mit einem modernen und zeitgemäßen Design.

Infoseite NB TYPO3-Baukasten

https://www.netzbewegung.com/typo3-baukasten

Referenzprojekt für Black Forest still

https://www.blackforest-still.de/

Bildmaterial:

http://presse.netzbewegung.com/TYPO3/nbpr_blackforest.jpg

http://presse.netzbewegung.com/TYPO3/nbpr_ihle.jpg

http://presse.netzbewegung.com/TYPO3/nbpr_typo3_baukasten.jpg

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Netzbewegung GmbH

Herr Alwin Roppert

Pforzheimer Str. 134

76275 Ettlingen

Deutschland

fon ..: 07243/2159-0

fax ..: 07243/2159-79

web ..: https://netzbewegung.com

email : a.roppert@netzbewegung.com

Die Netzbewegung ist eine Agentur für engaging experiences in Web und Social Media. Die in Ettlingen ansässige Internetagentur ist seit ihrer Gründung im Jahr 2000 auf digitale Markenerlebnisse spezialisiert und realisiert preisgekrönte Websites mit hohem Erlebnischarakter.

Seit 2005 entwickelt die Netzbewegung auch CMS-Lösungen mit TYPO3.

Zu den Kunden, für die TYPO3-Webseiten realisiert wurden, zählen unter anderem Steiff, WAS IST WAS (Tessloff Verlag), Capri-Sonne, HARIBO, Teekanne oder Griesson de-Beukelaer. Das Unternehmen beschäftigt knapp 40 DigitalexpertInnen am Standort Ettlingen.



