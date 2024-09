Neuer Bike Park am Gardasee eröffnet

Nach langem Warten ist es endlich soweit. Der Gardasee hat eine neue Attraktion: den Bike Park von Brenzone sul Garda.

Der Bike Park von Brenzone sul Garda ist ein neues Highlight für alle Radsportler am Gardasee. Entlang der panoramareichen Hänge des Monte Baldo wurde ein weitläufiges Netz unterschiedlichster Radtouren angelegt. Auf insgesamt 125 km kann hier jeder, ob Trailfahrer oder normaler Radfahrer glücklich werden. Traumhafte Blicke auf den See und eine herrliche Umgebung sind garantiert.

Es gibt insgesamt 11 ausgeschilderte Routen, 1 leichter Fahrradweg entlang des Seeufers, die „Ciclopedonale“, 7 sogenannte „Touren“ von leicht über mittel bis anspruchsvoll und 3 „Trails“, wovon einer sehr anspruchsvoll zu fahren ist.

Zu den einzelnen Strecken des Bike Parks wurden von der Gemeinde Brenzone Broschüren mit Kartenmaterial, sowie digitale Tracks entwickelt.

Zu jeder Strecke gibt es Empfehlungen, welches Bike passend ist, wie viele Höhenmeter zu fahren sind und vor allem auch, wie sich die Höhenmeter über die Strecke verteilen (Höhenmeterprofil). Außerdem gibt es Angaben bzgl. der Dauer und der Schwierigkeit.

Vor Ort sind die Strecken gut ausgeschildert und die unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sind, wie man es aus den Skigebieten kennt, mit verschiedenen Farben gekennzeichnet.

Die Outdoorexpertin Angela Trawoeger hat für gardasee.de die große Tour di Brenzone zur Probe gefahren. Das besondere an dem von Ihr gefahrenen Track ist der Startpunkt an der Fähranlegestelle von Assenza di Brenzone. Auf diese Weise kann die Strecke bequem mit Fähre und Bike von praktische allen Orten am Gardasee angefahren werden.

Hier finden Sie die Tourenbeschreibung inkl. digitalem Track

