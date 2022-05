Neuer Finanzvorstand verstärkt das Führungsteam von Legible

Vancouver (British Columbia), den 11. Mai 2022 – Legible Inc. (CSE: READ, FWB: D0T, OTC: LEBGF) (Legible oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Ed Duda zum Finanzvorstand (Chief Financial Officer) bekannt zu geben.

Herr Duda ist ein gelernter Wirtschaftsprüfer (Chartered Professional Accountant) und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in börsennotierten und privaten Unternehmen in einer Vielzahl von Finanz- und Geschäftsfunktionen in unterschiedlichen Branchen. Dabei hatte er eine Reihe von leitenden Positionen inne – von CFO über Senior Vice President & CFO bis hin zu COO, sowohl in nationalen als auch in internationalen Unternehmen, einschließlich mehrerer kanadischer Investment-Brokerunternehmen.

Bevor er zu Legible kam, war Herr Duda Geschäftsführer von Delmac Pacific Management Inc., einem Privatunternehmen, das auf die Finanzberichterstattung von börsennotierten Unternehmen, Risikomanagement, die Konformität mit behördlichen Bestimmungen, die Entwicklung von jungen Unternehmen, die Implementierung von Full-Service-Brokerunternehmen sowie Corporate Governance spezialisiert ist. Er hat Unternehmen dabei geholfen, ihre Profitabilität, ihre betriebliche Effizienz und ihren Unternehmenswert zu maximieren.

Ed besitzt ein BBA-Diplom von der Simon Fraser University und sowie mehrere Zertifizierungen des Canadian Securities Institute. Herr Duda kann eine umfassende Erfahrung in Aufsichtsräten sowie Vorstandsausschüssen vorweisen und sitzt zurzeit im Board of Directors börsennotierter und privater Organisationen.

Ed Duda sagte: Ich freue mich sehr, zum jetzigen Zeitpunkt bei Legible einzusteigen. Legible hat ein einzigartiges Wertangebot und ein starkes Fundament, von dem aus das Unternehmen wachsen und seine Vision umsetzen kann, Bücher für Leser in allen Teilen der Welt zugänglicher zu machen. Die bereits bestehenden Verträge hinsichtlich des Uploads von rund 2 Millionen eBooks und die Fähigkeit von Legible, herkömmliche eBooks in Living-eBooks mit Videos, Musik und Animationen zu verwandeln, haben mir bei meiner Entscheidung geholfen, dem Unternehmen beizutreten. Die browser- und geräteunabhängige Plattform von Legible sowie seine einzigartigen Living Books haben das Potenzial, den Markt für digitale Leseinhalte (E-Reading-Markt) zu revolutionieren.

Kaleeg Hainsworth, President und CEO von Legible, sagte: Wir freuen uns, Ed im Team von Legible willkommen zu heißen. Ed wird Legible dabei helfen, Millionen von Büchern gewinnbringend an Leser in allen Teilen der Welt zu bringen. Ed bringt umfassendes Know-how im Bereich börsennotierter Unternehmen, eine langjährige Geschäftserfahrung sowie eine erfolgreiche Karriere bei mehreren börsennotierten Unternehmen mit ein. Ed wird eine Schlüsselrolle beim Übergang von Legible in die nächste Phase der Unternehmensentwicklung spielen und sein vielfältiger Hintergrund in den Bereichen Finanzen, Kapitalmärkte und Technologienutzung wird zweifellos ein Schlüsselfaktor für unser zukünftiges Wachstum und von unschätzbarem Wert für die Corporate-Governance-Initiativen des Unternehmens sein. Darüber hinaus bringt Ed eine visionäre Perspektive und Führungsqualitäten in unsere Finanz- und Technologiesparten ein, die uns dabei helfen werden, unsere E-Reading-Unterhaltungsplattform weltweit zu etablieren. Das Team von Legible freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit Ed, um Legible als globale Marke zu etablieren.

Über Legible

Legible Inc. ist ein Buchunterhaltungs- und Medienunternehmen mit einer Mission: Millionen von Büchern für Milliarden von Lesern, weltweit. Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche entwickelt: zum einen eine zugängliche, browserunabhängige B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für das aufstrebende Web 3.0 mit hohem Wachstumspotenzial namens legible.com – eine globale eBook-Unterhaltungsplattform, die schöne, zugängliche und fesselnde Lektüre für die Leser der nächsten Generation bietet.

Andererseits bietet Legible einen globalen B2B-eBook-Konvertierungs- und Web 3.0 Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens Legible Publishing – ein erstklassiger, hochvolumiger, digitaler Konvertierungsservice für Verlage und Unternehmen sowie ein Service zur Verbesserung von eBook-Inhalten für eine barrierefreie Gesellschaft. Legible Publishing erstellt Multimedia-eBooks, die als Living Books bezeichnet werden und es Autoren sowie Verlagen ermöglichen, dynamische und einzigartige Inhalte zu liefern.

Legible, das von einem Team von Technologen, Autoren, eBook-Verlegern, Designern und Kennern der Verlagsbranche gegründet wurde und geleitet wird, revolutioniert die digitale Verlagsbranche und gewinnt Marktanteile durch innovatives Verlagswesen und globale Leseerlebnisse des 21. Jahrhunderts.

Legible bietet innovative eBook-Leseerlebnisse für die breite Masse über jedes browserfähige Gerät. Legible ist bestrebt, Lesern, die Wert auf immersive Unterhaltungserlebnisse durch gut strukturierte und inhaltlich dynamische Bücher legen, Zugang dazu zu verschaffen. Legible setzt sich für Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und globale Alphabetisierung ein.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Die Leser sind eingeladen, das sich kontinuierlich weiterentwickelnde, von den Mitarbeitern von Legible kuratierte Bücherregal zu besuchen: legible.com/ca/list/staff-picks

Kontaktinformation:

Kaleeg Hainsworth, President & CEO Legible Inc.

Tel.: +1 (672) 514-2665

E-Mail: invest@legible.com

Webseiten: www.Legible.com / Investors.Legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen zukunftsgerichteten Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie können, sollten, werden, könnten, beabsichtigen, schätzen, planen, antizipieren, erwarten, glauben oder fortsetzen bzw. deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten vorausschauende Aussagen über neue Einnahmequellen und Wachstumspläne für das Unternehmen. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören: Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der geltenden Gesetze; und die Ablenkung der Zeit des Managements. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, vorweggenommenen, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die vorstehenden Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in seinem Namen handeln, zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis ausdrücklich qualifiziert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

