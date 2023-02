Neuer flüssiger Intensiv-Reiniger Interkor VP1027 Plus für den Kunststoffspritzguss von Buchem

Interkor VP 1027 Plus ist ein flüssiger Intensiv-Reiniger und Korrosionsschutz für Plastifiziereinheiten von Kunststoffverarbeitungsmaschinen.

Viele kunststoffverarbeitende Unternehmen kennen die Probleme, die jede Material- oder Farbumstellung mit sich bringt. Zum einen nimmt die aufwendige Prozedur viel Zeit in Anspruch, zum anderen werden zur Reinigung der Schnecke und des Zylinders große Materialmengen benötigt: Zuerst wird auf das Reinigungsgranulat umgestellt, anschließend auf das nächste zu verwendende Kunststoffmaterial. Die Folge sind lange Stillstandzeiten, hoher Materialeinsatz und damit verbunden entsprechend hohe Kosten. Dazu kommt, dass viele der Reinigungsgranulate extrem teuer sind, viel Lagerfläche benötigen und materialspezifisch sind. Ärgerlich auch, dass abrasive Reiniger die polierte Oberfläche der Plastifiziereinheit aufrauen. Und als wären diese übermäßigen geld- und zeitintensiven Prozesse nicht schon unerfreulich genug, ist der Einsatz der Reiniger alles andere als unbedenklich. Denn bei reaktiven Reinigungsprozessen entstehen schädliche Dämpfe und Gase, die zur Gefahr für Mitarbeiter und Umwelt werden können!

Die Lösung: Interkor VP1027 Plus – Schnell & Zuverlässig

Interkor VP1027 Plus ist ein außergewöhnlich effizientes Reinigungsadditiv mit herausragender Funktionsweise: Der flüssige, mit Microkristallen versetzte Reiniger wird direkt unter das Folgegranulat gemischt und schäumt unter Druck schlagartig auf. Diese Volumenexpansion verdrängt das vorherige Material, der Reiniger haftet an Farbrückständen an und bringt diese mit wenigen Schüssen aus. Material- und Farbwechsel können auf diese Weise in deutlich kürzerer Zeit und mit weniger Material durchgeführt werden. Ein erneuter Materialwechsel ist nach der Reinigung nicht erforderlich.

Interkor VP1027 Plus hilft bei der Problematik von schwarzen Punkten

Bei der Problematik von schwarzen Punkten auf Teilen, welche beim Aufbrechen des karbonisierten Schneckenbelags entstehen, hilft Interkor VP 1027 Plus die Kanten der ausgebrochenen Stellen zu runden. Dadurch kann ein weiterer Abtrag von Partikeln deutlich reduziert werden.

Interkor VP1027 Plus arbeitet temperatur- und materialunabhängig und kann somit uneingeschränkt für die Zylinder und Schnecken eingesetzt werden.

Der integrierte Inhibitor verhindert die Rostbildung im Innenraum der Plastifiziereinheit und reduziert Anhaftungen. Die 1-Liter-Dosierflasche wird mit 2% beigemischt und reicht für eine Anmischung von 50 kg Granulat, was adäquat 50 kg materialspezifischem Reinigungsgranulat entspricht.

Verpackungsgröße: 1-Liter-Flasche mit praktischer Dosierhilfe

Bestellnummer: 0130003

VP 1027 Plus ist eine Weiterentwicklung des bewährten Interkor VP1026

Der rein physikalische Prozess, bei dem folglich keine gefährlichen Dämpfe freigesetzt werden können, kann uneingeschränkt für die Zylinder-, Schnecken- und Heißkanalreinigung eingesetzt werden. Denn Interkor VP1026 arbeitet absolut material- und temperaturunabhängig. Heißkanäle werden idealerweise im zweiten Schritt gereinigt: Während der erste Schritt ausschließlich der Reinigung der Plastifiziereinheit vorbehalten ist, wird im zweiten die Düse an die Form gefahren und das aufgeschäumte Produkt durch die offene Form ausgespritzt.

Interkor VP1026: Für die Lebensmittelindustrie freigegeben

Interkor VP1026 enthält ausschließlich unbedenkliche Inhaltstoffe. Das hat die US-amerikanische National Sanitation Foundation (NSF) bestätigt und das Buchem-Produkt für den Bereich H2 registriert. Somit kann der flüssige Reiniger VP 1026 und Korrosionsschutz ohne Bedenken für die Herstellung von Verpackungen sowohl in der Lebensmittel- als auch in der medizinischen Industrie verwendet werden.

Die Buchem GmbH ist Mitglied im Verband Kunststoffland NRW e.V. und des Kunststoff-Instituts Lüdenscheid.

Über die Buchem GmbH

Die Buchem GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner für Kunststoffspritzguss und Werkzeug- und Formenbau / EDM. Das Know-how, das die Firma Buchem Chemie seit der Gründung vor über 40 Jahren gesammelt haben, macht sie stark für die Zukunft. Für die Zukunft ihrer Kunden.

Chemie Produkte für reibungslose Prozesse

Das vielseitige Produktsortiment der Buchem Chemie rund um den Kunststoffspritzguss, den Werkzeug- und Formenbau und EDM (Funkenerosion, Drahterosion und Startlochbohren)gewährleistet einen störungsfreien und effizienten Betrieb von Maschinen und Werkzeugen und ermöglicht so eine Produktion unter hohen Qualitäts- und Leistungsansprüchen.

Buchem Chemie + Technik bietet:

Produkte zum Korrosionsschutz, zur Schmierung, zur Reinigung und Pflege von Maschinen und Werkzeugen im Kunststoffspritzguss, Drahterodieren, Senkerodieren und Funkenerosion

VE Wasser, Deionisiertes Wasser, Demineralisiertes Wasser

Silikon Trennmittel zur Entformung

Zubehör (wie Druckpumpzerstäuber , Handrefraktometer oder die WSC Unit)

Entfetter

Entroster

Chemie Technik

Die chemischen Produkte (z.T. sogar mit NFS Zertifizierung), die in insgesamt 27 Ländern der Welt erhältlich sind, stammen aus eigener Fertigung in Deutschland.

In ihre Entwicklung ist nicht nur jahrzehntelange Erfahrung eingeflossen, sie werden auch stets in enger Zusammenarbeit mit den Händlern und Kunden weiterentwickelt und optimiert: Der Außendienst der Buchem Chemietechnik ist regelmäßig vor Ort beim Kunden, erfährt Kritik und Lob, sammelt Erfahrungen und wichtige Rückmeldungen zu den Produkten und deren Anwendung.



