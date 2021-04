Neuer Geschäftsführer bei der Promega GmbH

Dr. Hans-Joachim Müller übernimmt Geschäfte ab 1.4.2021

Walldorf, Deutschland (01.04.2021) Am 01. April 2021 übernimmt Dr. Hans-Joachim Müller als Geschäftsführer die Promega GmbH und löst damit Dr. Peter Quick, der nach über 24 Jahren bei der Promega GmbH und früheren Verantwortungen bei der Johnson & Johnson Clinical Diagnostics, Kodak Diagnostik und Amersham den Ruhestand antritt, ab. Peter Quick führte die Geschäfte der Promega GmbH seit ihrer Gründung 1997 und baute das Unternehmen im Life Science Research (LSR) Markt in Deutschland, Österreich, Polen und Osteuropa kontinuierlich aus.

Peter Quick wird die Interessen der Promega weiterhin in der Fachabteilung Life Science Research im Verband der Diagnostica-Industrie und im VDGH insgesamt vertreten. „Als Persönlichkeit mit Strahlkraft, hanseatischer Kaufmann im besten Sinne und Molekularbiologe mit sehr großer Erfahrung im Life Science Forschungsmarkt, wird Hans-Joachim Müller die Interessen der Promega GmbH, ihrer Kunden, Partner und MitarbeiterInnen voller Freude und Engagement wahrnehmen“, so Quick. Mit großer Erwartung schauen Hans-Joachim Müller und die Teams der Promega auf die Chance, den starken neuen Standort in Walldorf mit Leben und vor allem der Begegnung mit Promegas Kunden zu füllen, sobald die Pandemie es ermöglicht.

Hans-Joachim Müller baut auf 15 Jahren Erfahrung als Sales und Marketing Manager im Life Science Research Markt und weiteren acht Jahren erfolgreicher Geschäftsführung eines radiopharmazeutischen Unternehmens auf.

In seiner neuen Funktion plant der gebürtige Hamburger, der seit 1993 in Heidelberg lebt, die Marktanteile der Promega in ihren Schlüsselfeldern der LSR- und In vitro Diagnostik (IVD) durch die Vermarktung der hochqualitativen Produkte auszubauen. Dies, so Hans-Joachim Müller, gelingt vor allem durch ein ambitioniertes und motiviertes Promega-Team. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter hat also weiterhin einen hohen Stellenwert. „Kunden und Partnerfirmen sollen den Wunsch haben, mit uns gerne zusammen zu arbeiten.“ Daher wird der Fokus zunächst auf das Kennenlernen des Teams und der detaillierteren Betrachtung des Marktes liegen.

Über Promega

Promega ist ein führendes Unternehmen, das innovative Lösungen und technische Unterstützung für die Life Science Research Industrie zur Verfügung stellt. Seine über 4.000 Produkte ermöglichen Wissenschaftlern weltweit ihr Wissen in den Bereichen Gen-, Protein- und Zellanalyse, sowie Wirkstoffentdeckung und Humaner Identifikation auszubauen. Gegründet 1978 und mit dem Hauptsitz des Unternehmens in Madison, Wisconsin, USA, ist Promega mit 16 Niederlassungen und über 50 Kooperationen mit Distributoren global präsent. Seit 1997 ist die Promega GmbH als Tochtergesellschaft der Promega Corp. in Deutschland präsent und ist mit mehr als 100 Mitarbeitern für den Vertrieb der Produkte des Promega-Konzerns in Deutschland, Österreich und Osteuropa zuständig. Mehr Informationen finden Sie hier.

