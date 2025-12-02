Neuer GTDC-Bericht beleuchtet effektive Methoden zum Aufbau optimaler Vertriebsstrategien

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 2. Dezember 2025 / Der Global Technology Distribution Council (GTDC) hat eine bahnbrechende neue Branchenstudie mit dem Titel Building the Optimal Distribution Strategy (Aufbau einer optimalen Vertriebsstrategie) veröffentlicht. Dieser umfassende Leitfaden bietet Einblicke und wertvolle Best Practices für die Bewertung der Markt- und Vertriebsabdeckungsanforderungen und die Ermittlung der für Technologieanbieter am besten geeigneten Distributoren. Die ehemalige globale Vertriebskanalchefin und Partner-Route-to-Market-Spezialistin Donna Grothjan leitete die Entwicklung dieses von Mitgliedern inspirierten GTDC-Projekts und brachte dabei ihr persönliches Wissen und ihre Erfahrung in der Erstellung und Verwaltung von Vertriebsstrategien ein sowie Erkenntnisse von angesehenen Branchenkollegen und Fachexperten.

Der Vertrieb bleibt für Technologieanbieter nach wie vor der kostengünstigste Weg zur Markteinführung. Dieser Wert steigt in der Cloud-Ära rapide an, da neue und etablierte Anbieter versuchen, ihren Vertrieb, Support und andere Aktivitäten rund um diese virtuellen Angebote zu skalieren, ohne hohe Investitionen in Ressourcen und Schulungen tätigen zu müssen. Der Einsatz von Distributoren zur Erreichung dieser Ziele sorgt für eine höhere Rendite der begrenzten Mittel und ermöglicht Technologieunternehmen eine schnellere Expansion in neue Märkte. Eine häufige Herausforderung für Anbieter ist die Bestimmung der Zusammensetzung und Anzahl dieser Partnerschaften, die zur Erreichung ihrer Ziele erforderlich sind. Dies wird in diesem GTDC-Bericht behandelt.

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Channel-Leiters ist es, sicherzustellen, dass sein Unternehmen ein starkes und profitables Umsatzwachstum erzielt. Die Erstellung eines optimalen Vertriebsplans sollte daher ein Schwerpunkt seiner gesamten Geschäftsstrategie sein, sagt Grothjan. Erfolgreiche Channel-Anbieter bewerten regelmäßig ihre Ziele, Unternehmensmerkmale und die Marktreife und gleichen diese Variablen dann mit den einzigartigen Wertversprechen und Fähigkeiten jedes aktuellen und potenziellen Distributors ab, um robuste, skalierbare Ergebnisse zu erzielen.

Die Rationalisierung von Vertriebskanal-Ökosystemen ist in der heutigen, von starkem Wettbewerb geprägten Technologie-Vertriebsumgebung unerlässlich. Wenn Anbieter über überschüssige Vertriebskapazitäten verfügen, konkurrieren mehr Teams um einen Anteil am Umsatz, was sich negativ auf die Margen und Investitionsmöglichkeiten aller Allianzpartner auswirkt. Die Optimierung der Vertriebskanäle mindert diese Bedenken.

Um ein widerstandsfähiges Vertriebskanal-Ökosystem zu erreichen, müssen Anbieter ihre wichtigsten Partnerschaften, Kapazitätsanforderungen und Investitionen aufeinander abstimmen, sagt Frank Vitagliano, CEO von GTDC. Distributoren sind in den letzten Jahren zu einem noch wichtigeren Bestandteil der Markt- und Vertriebsausbauziele von IT-Anbietern geworden, insbesondere in den hart umkämpften Bereichen Cloud, Cybersicherheit und KI, die ein schnelles und kosteneffizientes Wachstum erfordern. Eine optimale Vertriebsstrategie steigert die Leistung des Vertriebskanals und den ROI und bietet größere Anreize für alle, einschließlich aktueller und potenzieller Investoren.

Der neue Bericht von GTDC hebt Best Practices zur Verbesserung dieses Prozesses hervor, darunter:

1. Fokus auf strategische Ausrichtung. Der Vertriebsumfang muss die Gesamtziele des Unternehmens unterstützen, einschließlich Kapazitätsmanagement und ausreichender Margen für Distributoren, um in die Erweiterung des Partnernetzwerks zu investieren. Überlastete Kapazitäten können zu Preissenkungen, Margenrückgängen und geringeren Investitionen in wachstumsbezogene Aktivitäten führen.

2. Keine Überbesetzung. Überkapazitäten führen zu internem Wettbewerb und verringern die Rentabilität der Anbieter. Eine Optimierung stärkt die finanzielle Gesundheit und die Investitionsfähigkeit des Unternehmens.

3. Distributoren sind strategische Partner. Der moderne IT-Vertrieb ist mehr als nur Logistik – diese Koordinatoren bieten technische Unterstützung, Marktentwicklung, Finanzierung und Unterstützung bei der digitalen Transformation. Sie sind Kraftverstärker, die Anbietern bei der Skalierung und Innovation helfen.

4. Digitale Plattformen schaffen neue Vertriebskanalmöglichkeiten. Anbieter können bestehende Plattformen von Vertriebspartnern nutzen oder unabhängig andere Optionen evaluieren, um ihre Reichweite zu vergrößern. Die Nutzung bestehender Beziehungen kann Risiken reduzieren und die Effizienz bei der Einarbeitung verbessern, aber neue Vertriebsallianzen könnten die Marktabdeckung erweitern.

5. Passen Sie Strategien an die Bedürfnisse des Unternehmens und die Marktreife an. Es gibt keinen einheitlichen Ansatz für die Vertriebsoptimierung. Jede Strategie sollte das Angebot des Unternehmens (d. h. Hardware, Software, Dienstleistungen) und den Reifegrad der Vertriebspartner mit diesen Lösungen widerspiegeln. Die Taktiken können je nach Region, Spezialisierung und Akquisitionssituation variieren.

Der Bericht Building the Optimal Distribution Strategy sowie weitere wertvolle Branchenstudien und Ressourcen sind im GTDC Knowledge Hub verfügbar.

Über den GTDC

Der Global Technology Distribution Council ist ein Branchenkonsortium, das die weltweit führenden Technologie-Distributoren vertritt. Die Mitglieder des GTDC erzielen über verschiedene Vertriebskanäle einen weltweiten Jahresumsatz von mehr als 180 Milliarden US-Dollar mit Produkten, Dienstleistungen und Lösungen. Die Konferenzen des GTDC unterstützen die Entwicklung und den Ausbau strategischer Partnerschaften in der Lieferkette, die kontinuierlich auf die sich schnell ändernden Marktanforderungen von Anbietern, Endkunden und Distributoren eingehen. Zu den Mitgliedern des GTDC gehören AB S.A, Arrow Electronics, CMS Distribution, Computer Gross Italia, D&H Distributing, ELKO, Esprinet, Exclusive Networks, Exertis, Infinigate, Ingram Micro, Intcomex, Logicom, Mindware, Redington Limited, SiS Technologies, Tarsus, TD SYNNEX, TIM AG, VSTECS Holdings und Westcon-Comstor.

