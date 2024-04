Neuer Investor stärkt nachhaltiges Wachstum von Condat

Der Berliner IT-Dienstleister Condat gewinnt die Düsseldorfer Meerkat Holding als neuen Investor.

Berlin, den 10.04.2024

Die Berliner Condat AG, ein führendes IT-Unternehmen im Bereich der Optimierung und Digitalisierung von branchenspezifischen Geschäftsprozessen, freut sich, den Gewinn eines neuen Investors bekannt zu geben.

Die Bochumer Meerkat Holding bringt eine Fülle von Erfahrungen und Ressourcen ein, die das Unternehmen als Gesellschafter dabei unterstützen werden, sein Geschäft weiter auszubauen, neue Kundengruppen zu erschließen und seine Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu intensivieren. Die umfangreichen Kenntnisse des neuen Anteilseigners im Bereich Digital Health und sein weitreichendes Partnernetzwerk werden dazu beitragen, die Position von Condat in seinen Zielmärkten weiter zu stärken.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Meerkat“, sagt Horst Martin Dreyer, Vorstand von Condat. „Die Zusammenarbeit mit dem im Gesundheitsmarkt seit Langem sehr erfolgreich tätigen Investor wird es uns ermöglichen, unsere Wachstumsstrategie über alle Bereiche zu beschleunigen und die Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen nachhaltig voranzutreiben. Unser strategischer Fokus auf Kunden aus den Bereichen Medien, Health und Public bleibt unverändert bestehen.“ Klaus Kleber, Geschäftsführer von Meerkat, ergänzt: „Wir sehen in der Condat Smart Health Solution enormes Potenzial, die Unternehmensentwicklung und Mitarbeiterkommunikation in Gesundheitseinrichtungen auf das nächste Level zu heben und effizient zu gestalten. Darüber hinaus ist die außerordentliche KI-Kompetenz von Condat ein Entscheidungskriterium für unsere Investition“.

Über Condat

Die Berliner Condat AG ist ein führendes IT-Unternehmen, das sich auf die Optimierung und Digitalisierung branchenspezifischer Geschäftsprozesse spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat sich zu einem maßgeblichen Akteur in den Zielmärkten Medien, Healthcare und Public entwickelt. Schwerpunkte liegen in der Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen bei der digitalen Transformation, der Konzeption und Umsetzung individueller Portalanwendungen für Medienunternehmen sowie Beratungsleistungen im Rahmen der Einführung von Lösungen der Künstlichen Intelligenz.

Über Meerkat

Wir glauben daran, dass der Aufbau von nachhaltigen Unternehmen nur in Gemeinschaft gelingt. Deshalb begleiten wir Unternehmer:innen mit unserem Netzwerk, unserer Expertise und mit aktiven Beteiligungen. Wir wollen in einer Welt leben, in der wir Raum für Menschen, neue Arbeitswelten und Innovationen schaffen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Matthias Bennör

Leiter Marketing

Tel. 0174-3674815

matthias.bennoer@condat.de

