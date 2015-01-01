  • Neuer KI-Trend im Online-Marketing

    Im Online-Marketing wird KI eingesetzt, seit ChatGPT für die breite Öffentlichkeit verfügbar wurde. Doch jetzt kommen die KI Agents.

    BildSeit 2022 ChatGPT für die breite Öffentlichkeit nutzbar wurde,
    haben findige Online-Marketer verschiedene KI-Modelle genutzt.
    Zunächst ging es um Recherche von lukrativen Nischen sowie die
    Erstellung von Texten und Bildern. Mit der wachsenden Anzahl
    von KI-Lösungen, die von diversen Anbietern zur Verfügung
    gestellt wurden, konnten auch komplexere Aufgaben realisiert
    werden. Künstliche Intelligenz konnte plötzlich Webseiten und
    sogar ganze Verkaufs-Funnels erstellen. KI komponiert Musik
    und auch die Fähigkeiten von Video-KIs werden immer beeindruckender.

    Waren früher exzellente Coding-Fähigkeiten notwendig, um
    mfassende Online-Lösungen zu schaffen, sind heute Erfahrungen im
    Entwickeln von Prompts gefragt, um KIs zu den gewünschten Ergebnissen
    zu steuern. Doch die Entwicklung ist schon wieder einen Schritt
    weiter gegangen.

    Das neue Schlagwort lautet KI Agent (bzw. englisch AI Agent). Was
    ist darunter zu verstehen? Diese Frage ist gar nicht so einfach
    zu beantworten. Eine grobe Definition erklärt, dass ein
    KI Agent weitgehend selbstständig zur Lösung einer gestellten
    Aufgabe agieren kann. Dabei greift er auf für ihn erreichbare
    Ressourcen zu, zum Beispiel auf Datenbanken, die
    Benutzerschnittstellen anderer Software und vieles mehr. Mit
    einem KI Agent können Prozesse automatisiert werden.

    Jetzt kommt der springende Punkt. Tommy Seewald und Sven Hansen,
    besser bekannt als die „Marketing Minds“ haben ein KI Agenten System
    entwickelt, das jedem bei seinem Affiliate Marketing extrem helfen
    kann. Du musst selber nichts programmieren, auch keine Funnels oder
    Email-Marketing-Systeme erstellen und auch keine Webseiten aufsetzen.
    Du nennst das Produkt, das Du als Affiliate bewerben willst und der
    KI Agent macht sich an die Arbeit. Einfacher geht es nicht.

    Das System wird am kommenden Sonntag in einem kostenlosen Webinar
    enthüllt. Die Teilnehmerzahl ist auf 3.000 begrenzt. Deshalb ist
    jetzt schnelle Anmeldung notwendig. Denn Webinare der
    Marketing Minds sind immer schnell ausgebucht.

    Hier zum kostenlosen Webinar anmelden (Klick!).

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    marketing-support.biz
    Herr Jörg Mrusek
    Färbergasse 23a
    04808 Wurzen
    Deutschland

    fon ..: 03425 8359876
    fax ..: 03425 835 985
    web ..: https://marketing-support.biz
    email : office@marketing-support.biz

    Blog über Themen rund um Online-Marketing und online Geld verdienen.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    marketing-support.biz
    Herr Jörg Mrusek
    Färbergasse 23a
    04808 Wurzen

    fon ..: 03425 835986
    web ..: https://marketing-support.biz
    email : office@marketing-support.biz


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. medialuzions | Online-Marketing: Ihre Online-Marketing Agentur in Stuttgart
      Wie KMU die Chancen und Potenziale von Online-Marketing bestmöglich nutzen können...

    2. ONMA Online Marketing GmbH – die Online Marketing Agentur in Hannover
      Die ONMA Online Marketing GmbH in Hannover hat sich in den letzten 15 Jahren einen festen Platz unter den Agenturen gesichert....

    3. Ströer Online Marketing: Online-Marketing-Agentur in Frankfurt
      Online-Kanäle werden für Unternehmen immer wichtiger. Bei Ströer Online Marketing liegen alle damit verbundenen Aufgaben in erfahrenen Händen....

    4. Ströer Online Marketing: Online-Marketing-Agentur in Stuttgart
      Ein professioneller Internetauftritt ist die Visitenkarte jedes Unternehmens. Bei der Agentur Ströer Online Marketing erhalten Firmen jeder Branche eine moderne Website und viele weitere Leistungen....

    5. Ströer Online Marketing: die Online-Marketing-Agentur in Stuttgart
      Ein gelungener Internetauftritt ist die Visitenkarte jedes Unternehmens. Mit einer erfahrenen Agentur wie Ströer Online Marketing erhalten Firmen eine moderne Website und viele weitere Leistungen....

    6. Ströer Online Marketing: die Online-Marketing-Agentur in Frankfurt
      Angesichts der steigenden Relevanz von Online-Kanälen sind kleine und mittelständische Unternehmen gut beraten, ihr lokales Online-Marketing in die Hände einer erfahrenen Agentur zu legen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.