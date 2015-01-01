Neuer KI-Trend im Online-Marketing

Im Online-Marketing wird KI eingesetzt, seit ChatGPT für die breite Öffentlichkeit verfügbar wurde. Doch jetzt kommen die KI Agents.

Seit 2022 ChatGPT für die breite Öffentlichkeit nutzbar wurde,

haben findige Online-Marketer verschiedene KI-Modelle genutzt.

Zunächst ging es um Recherche von lukrativen Nischen sowie die

Erstellung von Texten und Bildern. Mit der wachsenden Anzahl

von KI-Lösungen, die von diversen Anbietern zur Verfügung

gestellt wurden, konnten auch komplexere Aufgaben realisiert

werden. Künstliche Intelligenz konnte plötzlich Webseiten und

sogar ganze Verkaufs-Funnels erstellen. KI komponiert Musik

und auch die Fähigkeiten von Video-KIs werden immer beeindruckender.

Waren früher exzellente Coding-Fähigkeiten notwendig, um

mfassende Online-Lösungen zu schaffen, sind heute Erfahrungen im

Entwickeln von Prompts gefragt, um KIs zu den gewünschten Ergebnissen

zu steuern. Doch die Entwicklung ist schon wieder einen Schritt

weiter gegangen.

Das neue Schlagwort lautet KI Agent (bzw. englisch AI Agent). Was

ist darunter zu verstehen? Diese Frage ist gar nicht so einfach

zu beantworten. Eine grobe Definition erklärt, dass ein

KI Agent weitgehend selbstständig zur Lösung einer gestellten

Aufgabe agieren kann. Dabei greift er auf für ihn erreichbare

Ressourcen zu, zum Beispiel auf Datenbanken, die

Benutzerschnittstellen anderer Software und vieles mehr. Mit

einem KI Agent können Prozesse automatisiert werden.

Jetzt kommt der springende Punkt. Tommy Seewald und Sven Hansen,

besser bekannt als die „Marketing Minds“ haben ein KI Agenten System

entwickelt, das jedem bei seinem Affiliate Marketing extrem helfen

kann. Du musst selber nichts programmieren, auch keine Funnels oder

Email-Marketing-Systeme erstellen und auch keine Webseiten aufsetzen.

Du nennst das Produkt, das Du als Affiliate bewerben willst und der

KI Agent macht sich an die Arbeit. Einfacher geht es nicht.

Das System wird am kommenden Sonntag in einem kostenlosen Webinar

enthüllt. Die Teilnehmerzahl ist auf 3.000 begrenzt. Deshalb ist

jetzt schnelle Anmeldung notwendig. Denn Webinare der

Marketing Minds sind immer schnell ausgebucht.

Hier zum kostenlosen Webinar anmelden (Klick!).

