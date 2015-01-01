-
Neuer KI-Trend im Online-Marketing
Im Online-Marketing wird KI eingesetzt, seit ChatGPT für die breite Öffentlichkeit verfügbar wurde. Doch jetzt kommen die KI Agents.
Seit 2022 ChatGPT für die breite Öffentlichkeit nutzbar wurde,
haben findige Online-Marketer verschiedene KI-Modelle genutzt.
Zunächst ging es um Recherche von lukrativen Nischen sowie die
Erstellung von Texten und Bildern. Mit der wachsenden Anzahl
von KI-Lösungen, die von diversen Anbietern zur Verfügung
gestellt wurden, konnten auch komplexere Aufgaben realisiert
werden. Künstliche Intelligenz konnte plötzlich Webseiten und
sogar ganze Verkaufs-Funnels erstellen. KI komponiert Musik
und auch die Fähigkeiten von Video-KIs werden immer beeindruckender.
Waren früher exzellente Coding-Fähigkeiten notwendig, um
mfassende Online-Lösungen zu schaffen, sind heute Erfahrungen im
Entwickeln von Prompts gefragt, um KIs zu den gewünschten Ergebnissen
zu steuern. Doch die Entwicklung ist schon wieder einen Schritt
weiter gegangen.
Das neue Schlagwort lautet KI Agent (bzw. englisch AI Agent). Was
ist darunter zu verstehen? Diese Frage ist gar nicht so einfach
zu beantworten. Eine grobe Definition erklärt, dass ein
KI Agent weitgehend selbstständig zur Lösung einer gestellten
Aufgabe agieren kann. Dabei greift er auf für ihn erreichbare
Ressourcen zu, zum Beispiel auf Datenbanken, die
Benutzerschnittstellen anderer Software und vieles mehr. Mit
einem KI Agent können Prozesse automatisiert werden.
Jetzt kommt der springende Punkt. Tommy Seewald und Sven Hansen,
besser bekannt als die „Marketing Minds“ haben ein KI Agenten System
entwickelt, das jedem bei seinem Affiliate Marketing extrem helfen
kann. Du musst selber nichts programmieren, auch keine Funnels oder
Email-Marketing-Systeme erstellen und auch keine Webseiten aufsetzen.
Du nennst das Produkt, das Du als Affiliate bewerben willst und der
KI Agent macht sich an die Arbeit. Einfacher geht es nicht.
Das System wird am kommenden Sonntag in einem kostenlosen Webinar
enthüllt. Die Teilnehmerzahl ist auf 3.000 begrenzt. Deshalb ist
jetzt schnelle Anmeldung notwendig. Denn Webinare der
Marketing Minds sind immer schnell ausgebucht.
Hier zum kostenlosen Webinar anmelden (Klick!).
