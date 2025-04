Neuer Maßstab für Fahrzeugsicherheit. Geely Galaxy E5 triumphiert beim härtesten Crashtest der Welt

Fest verankert in der Entwicklungsstrategie „Safety First“: Geely etabliert branchenführendes Sicherheitsentwicklungssystem

Am 16. April absolvierte der Geely Galaxy E5 im TECCON-Labor in Österreich, einer offiziell von Euro NCAP akkreditierten Prüfeinrichtung, einen Frontalaufprall gegen einen starren Pfahl bei einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 50 km/h und meisterte erfolgreich einen „besonders strengen“ Sicherheitstest, der die branchenüblichen Standards deutlich übertraf. Diese Herausforderung unterstrich nicht nur die Zuverlässigkeit des Shendun-Batteriesicherheitssystems, sondern demonstrierte zugleich auf internationaler Bühne die herausragende Kompetenz einer chinesischen Marke im Bereich der Sicherheit von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus hebt sich der Geely Galaxy E5 als einziges A-Segment-SUV einer chinesischen Marke mit reinem Elektroantrieb hervor, das sowohl von Euro NCAP als auch von ANCAP die renommierte Auszeichnung der „Doppel-Fünf-Sterne“-Sicherheitsbewertung erhalten hat.

Teststandards auf höchstem internationalen Niveau! Geely Galaxy E5 besteht Frontalaufpralltest mit 50 km/h gegen einen zentralen Pfosten

Der Frontalaufpralltest gegen einen zentralen Pfosten simuliert eine Unfallsituation, bei der ein Fahrzeug frontal mit senkrechten, zylindrischen Objekten wie Strommasten, Straßenbäumen oder Brückenpfeilern kollidiert. Aufgrund der geringen Überlappungsfläche zwischen dem Pfosten und der Fahrzeugkarosserie führt diese Art der Kollision häufig zu erheblichen Deformationen der Fahrzeugfront und zu einem starken Eindringen in den Fahrgastraum. Darüber hinaus erhöht der vergleichsweise leere Motorraum von Fahrzeugen mit neuer Energietechnologie das Risiko von Sicherheitsproblemen wie Kurzschlüssen oder sogar Bränden, wenn die Hoch- und Niedervolt-Systeme bei einem Frontalaufprall gegen einen zentralen Pfosten beschädigt werden.

In China existiert bislang kein verpflichtender nationaler Standard für Frontalaufpralltests gegen zentrale Pfosten; in der Branche wird üblicherweise ein Testmaßstab von 35 km/h herangezogen. Der Geely Galaxy E5 hat jedoch mutig die weltweit anspruchsvollsten Testanforderungen angenommen und sich einem Test bei 50 km/h unterzogen, was im Vergleich zum 35-km/h-Standard eine Erhöhung der Aufprallenergie um 104 % bedeutet.

Die abschließenden Testergebnisse zeigen, dass der Geely Galaxy E5 nach dem Frontalaufprall mit 50 km/h alle Prüfanforderungen in Bezug auf Funktionssicherheit, Karosseriestruktur, Sicherheit der Energiequelle sowie Insassenschutz vollständig erfüllt hat und der Test somit als voller Erfolg gewertet werden konnte. Besonders hervorzuheben ist, dass sich die Warnblinkanlage automatisch aktivierte, das E-Call-System selbstständig einen Notruf absetzte, die Türgriffe automatisch entriegelten und ausfuhren, alle vier Türen ohne Werkzeug geöffnet werden konnten und die Hochvoltbatterie vom Bordnetz getrennt wurde, was die Rettung nach einem Unfall erheblich erleichtert. Darüber hinaus blieb die Struktur des Fahrgastraums unversehrt, und das Batteriemodul zeigte keinerlei Anzeichen von Leckagen, Rauchentwicklung oder Feuer, sodass den Insassen wertvolle Möglichkeiten zur Selbstrettung geboten wurden. Auch die Airbags lösten ordnungsgemäß aus, die Kontaktpunkte zwischen Airbags und Dummys waren korrekt, die Sicherheitsgurte spannten sich wie vorgesehen, und sämtliche Verletzungswerte der beiden Dummys entsprachen den Anforderungen für eine volle Punktzahl gemäß den Kriterien von Euro NCAP bei Kollisionen mit starrer Wand.

Bereits zuvor hatten Modelle wie der Zeekr 007 und der Zeekr 7X den Frontalaufpralltest mit 50 km/h erfolgreich bestanden. Die herausragende Sicherheitsperformance des Geely Galaxy E5 als A-Segment-SUV mit reinem Elektroantrieb unterstreicht erneut Geelys konsequentes Bekenntnis zu „Sicherheit als Grundrecht“: Trotz unterschiedlicher Fahrzeugkonfigurationen über verschiedene Marken hinweg bleibt die Forderung nach einheitlichen Sicherheitsstandards bestehen, um sicherzustellen, dass Sicherheit allen Verkehrsteilnehmern gleichermaßen zuteilwird.

„Global Dual Five-Star“-Sicherheitszertifizierung! Das Shendun-Batteriesicherheitssystem gewährleistet die Sicherheit von Elektrofahrzeugen

Aufbauend auf dem Erfolg beim Frontalaufpralltest mit 50 km/h gegen einen zentralen Pfosten hat der Geely Galaxy E5 seine Sicherheitskompetenz weiter untermauert, indem er die renommierte „Global Dual Five-Star“-Sicherheitszertifizierung erhielt. Dieses herausragende Ergebnis macht ihn zum einzigen A-Segment-SUV einer chinesischen Marke mit reinem Elektroantrieb, der sowohl von Euro NCAP als auch von ANCAP mit der höchsten Fünf-Sterne-Bewertung ausgezeichnet wurde – ein Beleg für seine weltweit anerkannte Sicherheitsleistung, bestätigt durch führende Prüforganisationen.

Als globales Modell ist der Geely Galaxy E5 mit der eigens entwickelten und produzierten Shendun-Short-Blade-Batterie von Geely ausgestattet. Bereits in der Entwicklungsphase wurde der Fokus auf den weltweiten Markt gelegt: Fahrzeuge für Links- und Rechtslenkung wurden parallel entwickelt und getestet, um die regulatorischen Anforderungen von 89 Ländern auf sieben Kontinenten vollständig zu erfüllen.

Die „außergewöhnliche“ Sicherheitsleistung des Geely Galaxy E5 beruht auf dem Shendun-Batteriesicherheitssystem, das als zentrales Element seines Erfolgs gilt. Dieses von Geely Galaxy entwickelte, innovative System verkörpert eine ganzheitliche, „blinde-fleckenfreie“ Sicherheitsarchitektur, die Batterietechnologie mit strukturellem Design, fahrzeugbasierten Sicherheitsmaßnahmen, intelligenten Kontrollsystemen und cloudbasierter Überwachung nahtlos vereint. Durch die enge Integration von Hard- und Software bietet das Shendun-Batteriesicherheitssystem einen umfassenden Hochsicherheitsstandard und adressiert systematisch die Herausforderungen der Batteriesicherheit.

Seit dem Marktstart im Jahr 2023 hat Geely Galaxy eine Reihe öffentlicher Tests für das „Shendun-Batteriesicherheitssystem“ auf Zell-, Batteriepaket- und Fahrzeugebene durchgeführt, unter Einsatz von Modellen wie dem Galaxy E5, Galaxy L6, Galaxy L7 und Galaxy E8. Ob bei gleichzeitigen Acht-Nadel-Durchstoßtests auf Zellbasis oder bei Hochgeschwindigkeits-Mehrfachkollisionen und „Teufelskreuz“-Crashszenarien auf Fahrzeugebene – Geely Galaxy hat alle extrem anspruchsvollen Sicherheitstests mit überragender Leistung bestanden, die die Branchenstandards deutlich übertrifft. Damit bietet Geely Galaxy Verbrauchern in verschiedenen Segmenten des Mainstream-Markts für neue Energiefahrzeuge ein hochklassiges, leistungsstarkes Sicherheitsniveau und verwirklicht das Prinzip der „Gleichheit in der Sicherheit“.

In nahezu drei Jahrzehnten Fahrzeugproduktion hat Geely konsequent an der Entwicklungsstrategie „Safety First“ festgehalten und sich als erster chinesischer Automobilhersteller positioniert, der „Sicherheit und Gesundheit“ als fundamentales Prinzip in den Mittelpunkt stellt. Bis heute haben über 30 Geely-Modelle, darunter der Boyue L, der Xingyue L und der Galaxy L7, hervorragende Sicherheitsbewertungen von chinesischen und internationalen Prüforganisationen erhalten.

In den vergangenen zehn Jahren hat Geely über 200 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung investiert, mit einem klaren Schwerpunkt auf Fahrzeugsicherheit, und damit schrittweise ein branchenführendes Sicherheitsentwicklungssystem aufgebaut. Mit globaler Präsenz hat Geely in verschiedenen Ländern und Regionen Ingenieur- und F&E-Zentren errichtet, eigene Sicherheitslabore aufgebaut sowie gemeinsam mit führenden Sicherheitsunternehmen betrieben und Testeinrichtungen weltweit installiert. Diese umfassenden Maßnahmen gewährleisten, dass jedes Produkt höchsten globalen Sicherheitsstandards entspricht. Das Geely Global Safety Experiment Center, in das über 2 Milliarden RMB investiert wurden und das sich derzeit in der Fertigstellung befindet, wird das weltweit umfassendste und leistungsfähigste Testzentrum für Fahrzeugsicherheit werden. Es ist so konzipiert, dass es der gesamten Branche offensteht und Geelys Fortschritte in der Sicherheitstechnologie teilt.

Geely ist der erste asiatische Automobilhersteller, der der IATF (International Automotive Task Force) beigetreten ist, und das erste Unternehmen der Branche, das den Aufbau eines Sicherheitsmanagementsystems für neue Energiefahrzeuge abgeschlossen hat. Laut dem öffentlichen Sicherheits-Technologie-Patentranking des China Automotive Technology & Research Center belegt Geely unter den chinesischen Automobilherstellern mit 1.562 Patenten den ersten Platz.

Darüber hinaus nutzt Geely die Untersuchung von Verkehrsunfällen als wichtige Grundlage für seine sicherheitsrelevante Entwicklungsarbeit. Das Unternehmen hat ein professionelles technisches Team und ein umfassendes Forschungssystem für Unfallanalyse, Risikobewertung und verwandte Bereiche etabliert. Bis heute hat Geely an über 21.000 Verkehrsunfalluntersuchungen teilgenommen. Durch die vertiefte Analyse der neuen Merkmale von Unfällen im Bereich intelligenter neuer Energiefahrzeuge verfeinert Geely kontinuierlich seine Verkehrsunfalldatenbank.

KI-getriebener Automobilpionier! Geely gewährleistet sicheres Reisen mit All-Domain-AI

Im Zeitalter der intelligenten Elektrofahrzeuge hat Geely weltweit führend ein umfassendes KI-Ökosystem für alle Fahrzeugbereiche etabliert. Derzeit wendet Geely Künstliche Intelligenz in sämtlichen Bereichen intelligenter Fahrzeuge an – einschließlich Fahrzeugarchitektur, Antriebssystem, Fahrwerk und Innenraum – und integriert KI zudem in alle Phasen des Produktlebenszyklus, von Forschung und Entwicklung über Produktion bis hin zum After-Sales-Service. Damit positioniert sich Geely als Pionier der KI-gestützten Automobilfertigung. Gestützt auf die umfassende Rechenleistung von 23,5 EFLOPS des Geely Xingrui Intelligent Data Center 2.0 sichert Geely jede sichere Fahrt seiner Nutzer durch den Einsatz von All-Domain-AI.

Im Bereich intelligenter Energie erreicht Geelys Thunderbolt EM-i Super-Hybridsystem nicht nur eine herausragende Energieeffizienz auf 2-Liter-Niveau, sondern entwickelt auch innovativ ein patentiertes redundantes Dreimotoren-Hybridsystem, bei dem Motor sowie P1- und P3-Elektromotoren gegenseitig als Backup dienen, sodass selbst bei Ausfall eines Systems ein sicherer Betrieb gewährleistet bleibt. Der fünffach redundante Algorithmus der Shendun-Short-Blade-Batterie eliminiert Risiken wie Unterspannung, Geschwindigkeitsverlust und Einschränkungen im EV-Betrieb. Zusammen mit der Xingrui AI Cloud Power ermöglicht das System eine Echtzeitwahrnehmung der Straßenverhältnisse und eine intelligente Leistungssteuerung, wodurch das Durchdrehen der Räder um 50 % reduziert und die Traktionsstabilität auf nasser Fahrbahn um 15 % verbessert wird – ein echter Durchbruch für die Synergie von Effizienz und Sicherheit.

Im Bereich der intelligenten Fahrwerktechnologie erzielt Geelys eigenentwickeltes KI-Digitalchassis eine präzise Vektorsteuerung des Drehmoments an Vorder- und Hinterrädern mittels KI-Algorithmen, was stabile und kontrollierte Fahrzeugdynamik selbst bei Drifts garantiert. Dieses bahnbrechende System ermöglichte weltweit erstmals autonomes Fahrzeug-Driften mit einer Reaktionsgeschwindigkeit von nur 4 Millisekunden – 25-mal schneller als menschliche Reaktionszeiten – und ermöglicht somit „automatisierte Fahrzeugkontrolle und Risikovermeidung“ unter extremen Bedingungen. Den Nutzern wird dadurch ein Sicherheitsniveau geboten, das von „proaktiver Risikoprävention und uneingeschränkter Fahrzeugkontrolle“ geprägt ist.

Im Bereich des intelligenten Fahrzeuginnenraums unterstützt Geelys Flyme Auto intelligentes Cockpit eine nahtlose Vernetzung zwischen „Fahrzeug, Smartphone und Cloud“. Gleichzeitig gewährleistet ein mehrstufiges Verteidigungssystem mit End-to-End-Verschlüsselung die sichere Übertragung von Netzwerkdaten und schützt die Privatsphäre der Nutzer effektiv.

Im Bereich des intelligenten Fahrens integriert Geelys selbstentwickeltes Qianli Haohan Intelligent Driving System Sicherheit und Intelligenz nahtlos. Vom High-End- bis zum Einstiegsmodell demokratisiert das Qianli Haohan-System den Zugang zu intelligenter Fahrtechnologie und realisiert somit „Gleichheit beim intelligenten Fahren“. Von millisekundenschneller Notbremsassistenz (AEB) bis hin zu satellitengestützter globaler Überwachung stellt Geely sicher, dass Sicherheit für jeden Nutzer zugänglich und gleichberechtigt ist.

Als Vorreiter in der Fahrzeugsicherheit plant Geely in diesem Jahr die Veröffentlichung eines Whitepapers zu umfassenden Sicherheitsstandards für intelligente Fahrzeuge. Dieses soll neue Maßstäbe für die Sicherheit im Bereich Smart Vehicles setzen, modernste Sicherheitstechnologien offen zugänglich machen und so die höchste Sicherheit für jede Nutzerreise gewährleisten.

