Neuer Podcast aus der Veranstaltungsbranche

„Fragen und Antworten“ vom moderatorenpool-deutschland

Was tut sich in der Veranstaltungsbranche? Welche Veränderungen gibt es bei Events aller Art? Wir leben in Zeiten der schnellen Veränderung und die große Veranstaltungsbranche (mit rund 243.000 Unternehmen, ca. 81 Milliarden Umsatz und 1,130 Millionen Erwerbstätigen einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland, Zahlen aus 2021) wandelt sich auch.

Hin zu Nachhaltigkeit und zu neuen und interessanten Formaten, die durch Moderations-Fachkräfte auf die Bühne oder in die sozialen Medien gebracht werden.

Der Podcast „Fragen und Antworten“ des moderatorenpool-deutschland zeigt die ganze Bandbreite von ModeratorInnen auf und informiert über ihre Einsatzgebiete. Da kann auch was Neues dabei sein, zum Beispiel der e-sport. In der Folge wird auch die Frage geklärt, wo e-sport gewinnbringend eingesetzt werden kann (bei Recruitment-Events, internen Firmen-Events, auf Messen, bei allen Publikums-Events). Oder ein Showrunner – was macht der in den sozialen Medien und wofür kann ich ihn bei meiner Veranstaltung einsetzen, was macht das mit meinem Publikum?

Der Podcast des moderatorenpool-deutschland stellt Fragen und gibt die Antworten. Die ModeratorInnen werden mit ihren besonderen Expertisen vorgestellt. Was haben die Kunden davon, mehr über Moderationsformate und Einsatzmöglichkeiten zu wissen? Sie können mit den Anforderungen ihrer Zielgruppe mitgehen, indem sie ihre Events nicht so begleiten wie früher, sondern so, dass Interaktion entsteht. Auch die Moderation wandelt sich.

Die ModeratorInnen sind Fachkräfte mit Erfahrung, sie zeigen auf, was funktioniert und sagen auch, warum. Mit dem gesammelten Wissen können Kunden wie Veranstaltungsagenturen, Firmen, Institutionen, Organisationen, Eventmanager und Marketingteams sehr viel besser ihre Veranstaltungen planen. Auch beim Event gibt es immer wieder neue Impulse, um das Publikum und die eigenen Fachkräfte zu begeistern und zu halten.

So viele Veranstaltungen und spezielle Kundenwünsche es gibt, so viele ModeratorInnen gibt es. Einige stellen sich mit ihren Spezialisierungen in diesem Podcast vor. So ergeben sich interessante Einblicke in neue Moderationsformen. Ein Podcast mit Informationspotential. Einer, der Fragen beantwortet.

Der moderatorenpool-deutschland ist die größte Moderatorenvermittlung im deutschsprachigen Raum und steht seit 20 Jahren mit seiner Expertise zur Verfügung, die Geschäftsführerin Katharina Gerlach ist selbst Moderatorin und stellt die Fragen im Podcast. Jede Woche mit neuen neue Fragen und Antworten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

moderatorenpool-deutschland

Katharina Gerlach

Kattfußstrasse 46

13593 Berlin

Deutschland

fon ..: 0173 625 97 54

web ..: https://www.moderatorenpool-deutschland.de/

email : kg@moderatorenpool-deutschland.de

Der moderatorenpool-deutschland ist die größte Moderator*innen Vermittlung im deutschsprachigen Raum. Wir haben aktuell 300 Moderator*innen im Pool und finden für Sie im ersten Schritt 3 passende Moderator*innen zur Auswahl.

Unsere Größe ist Ihr Vorteil

Wir vermitteln professionelle Moderator*innen für Veranstaltungen in ganz Deutschland und weltweit. Darunter eine große Anzahl von native speakern, außerdem Moderator*innen, die mehrere Sprachen perfekt bis fließend beherrschen: von englisch und französisch über spanisch bis chinesisch und russisch ….. gerade bei internationalen Messen und Kongressen sind diese Profis unsere erste Wahl.

Oder brauchen Sie Journalist*innen, die jede Diskussion, jedes Symposium leiten können und Ihren Podcast begleiten? Oder Messemoderator*innen, Workshopmoderator*innen, solche mit agilem, technischen, Healthcare-Hintergund? Haben wir! Junge Moderator*innen mit Followern in den sozialen Medien? Haben wir! Kontaktieren Sie uns einfach und lassen Sie sich Vorschläge machen – gern aus Ihrer Region.

