Neuer Song von FRESCHTA: Nachts um 3

«Nachts um 3», Freschtas Liebeserklärung an die Musik ist auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Das Musikvideo dazu findet man auf dem YouTube-Kanal der Künstlerin.

«Wenn ich nicht schlafen kann oder spät nachts mit Freunden unterwegs bin, Musik ist immer dabei, mal tiefgründige Inspiration, mal pure Unterhaltung», schildert The Voice of Germany Finalistin Freschta Akbarzada ihre Inspiration für den Song. «Musik spielt bei mir eine zentrale Rolle. Meine Dankbarkeit dafür besinge ich in diesem persönlichen Song. Meine Liebeserklärung gilt der Musik.»

Freschta nahm 2019 an The Voice of Germany teil und schaffte es bis ins Finale. Ihr Song «Meine 3 Minuten» feat. Sido war in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Charterfolg. In der letzten Woche veröffentlichte die Schweizerin mit der starken Stimme ihre neue Single «Nachts um 3». Der Song ist auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Das Musikvideo dazu findet man auf dem YouTube-Kanal der Künstlerin.

Lyrics von NACHTS UM 3

Wenn ich deine Stimme höre

Nachts um 3

Spür ich, dass ich zu dir gehöre

Nur wir zwei

Immer wenn du mich berührst

Immer wenn du mich bewegst

Gibst du mir das Gefühl es wird bald Realität

Wenn ich deine Stimme höre

Nachts um 3

———————

Du warst immer an meiner Seite

liesst mich niemals alleine

Du gibst mir die Kraft, bist der Grund

warum ich nie aufgegeben hab

Immer wenn ich mich zurück zieh und im Bett lieg

dann greife ich nach dir

Dein Rhythmus gibt mir Hoffnung

zieht mich aus jedem Loch hoch

und leitet mich ans Ziel

———————

Wenn ich deine Stimme höre

Nachts um 3

Spür ich, dass ich zu dir gehöre

Nur wir zwei

Immer wenn du mich berührst

Immer wenn du mich bewegst

Gibst du mir das Gefühl es wird bald Realität

Wenn ich deine Stimme höre

Nachts um 3

———————

Du bringst Liebe auf diese schöne Welt

die wertvoller ist als Siege oder Geld

Bist die eine Sprache der Welt

für die es keine Worte mehr braucht

Egal welches Problem sich unserer Welt stellt

du löst alle Sorgen in uns auf

Du stürmst meinen Kopf wie eine Flut,

spülst die Gedanken weg, die uns nicht gut tun

gehst unter die Haut wie ein Tattoo

für dich gibt’s weder Grenzen noch ein Tabu

———————

Wenn ich deine Stimme höre

Nachts um 3

Spür ich, dass ich zu dir gehöre

Nur wir zwei

Immer wenn du mich berührst

Immer wenn du mich bewegst

Gibst du mir das Gefühl es wird bald Realität

Wenn ich deine Stimme höre

Nachts um 3

