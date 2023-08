Neuer Standort der SeniorenLebenshilfe: Frau Anja Reinicke wird Lebenshelferin in Nauen

Anja Reinicke ist unsere neue Lebenshelferin in Nauen. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Nauen, 03.08.2023. Die SeniorenLebenshilfe ist bereits an vielen Standorten in Deutschland vertreten. Am eigenen Wohnort arbeiten die freiberuflich tätigen Lebenshelfer und Lebenshelferinnen dafür, dass ältere Menschen würdevoll und selbstbestimmt ihren Lebensabend im eigenen Zuhause verbringen können. Zu den Lebenshelfern gehört jetzt auch Frau Anja Reinicke, die Senioren in Nauen unterstützt.

Hilfe für Senioren im vorpflegerischen Bereich

Die SeniorenLebenshilfe arbeitet vorpflegerisch. Der Begriff ist vielen Menschen nicht bekannt, bedeutet aber, dass die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer keine Pflege (zum Beispiel die Körperpflege) leisten. Dafür gibt es in Deutschland zahlreiche Angebote von Pflegediensten. Dennoch ist der vorpflegerische Teil der Unterstützung nicht minder wichtig: Gerade wenn Angehörige weit entfernt leben oder aus beruflichen Gründen keine Zeit haben zu helfen, kommt dieser Bereich oft zu kurz.

Natürlich gibt es in den meisten Orten bereits Hilfsangebote für Senioren. Einzigartig ist die SeniorenLebenshilfe jedoch dadurch, dass sie fast alle Tätigkeiten aus einer Hand anbietet. So müssen Senioren nicht länger einen Einkaufsservice, eine Haushaltshilfe und einen separaten Fahrdienst beauftragen, sondern können mit ihrem Lebenshelfer oder ihrer Lebenshelferin alle Aufgaben individuell abstimmen. Das entlastet nicht nur die Senioren, sondern auch die Angehörigen. Da außerdem immer derselbe Lebenshelfer zu Besuch kommt, entwickeln sich hier meist Beziehungen, die weit über die Geschäftsbeziehung zu einem Dienstleister hinausgehen und nicht selten zu Freundschaften werden.

Hilfe im Haushalt, Einkaufen und vieles mehr: Das leisten die Lebenshelfer

Das Leistungsspektrum der Lebenshelferinnen und Lebenshelfer ist sehr umfangreich. Oft beginnt die Zusammenarbeit mit einem Senior mit dem Wunsch, Unterstützung im Haushalt zu erhalten. Natürlich kümmern sich die Lebenshelfer um alltägliche Tätigkeiten wie das Putzen, Einkaufen oder Kochen. Doch sie sind auch außer Haus an der Seite ihrer Senioren, zum Beispiel beim Arztbesuch oder auch während eines Spaziergangs. Darüber hinaus organisieren sie für ihre Senioren Termine, helfen im Kontakt mit Behörden, bieten Fahrten mit dem eigenen Auto an und sind nicht zuletzt auch als Freizeitpartner da.

Viele Senioren erleben das nicht nur als entlastend für sich selbst, sondern auch als zuträglich für die Beziehung zu ihren Angehörigen. Wenn Angehörige zu Besuch kommen, bleibt die gemeinsame Zeit nun frei für gute Gespräche oder unterhaltsame Aktivitäten zusammen, denn der Lebenshelfer kümmert sich um die vielen lästigen Pflichten. Oft werden Lebenshelfer zu Ansprechpartnern für die ganze Familie – eine wertvolle Stütze für alle Beteiligten, die häufig bis zum Lebensende begleitet.

Frau Anja Reinicke findet ihre berufliche Erfüllung als Lebenshelferin

Frau Reinicke ist bereits seit vielen Jahren berufstätig und hat nicht nur eine, sondern sogar zwei Ausbildungen absolviert. Nach ihrer Fachoberschulreife ließ sie sich zunächst zur Wirtschaftsassistentin für Bürowirtschaft und Sekretariat ausbilden. Weiterhin absolvierte sie eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten. In beiden Berufsfeldern war sie mehrere Jahre lang beschäftigt, doch sie sehnte sich nach einer erfüllenden Aufgabe, die für andere Menschen direkt hilfreich sein sollte.

Durch eine eigene Erkrankung stellte sie schließlich fest, wie wichtig es ist, im Bedarfsfall Hilfe zu erhalten. Das bestärkte sie in ihrem Entschluss, sich beruflich vollkommen neu zu orientieren. Sie entschied sich, Lebenshelferin zu werden, und widmet sich beruflich nun dem Wohlergehen anderer Menschen. Ihr größtes Ziel ist es dabei, dass Seniorinnen und Senioren ihren Alltag auch im hohen Alter genießen können.

Wissenswertes über die SeniorenLebenshilfe

Hinter der SeniorenLebenshilfe verbirgt sich ein Franchiseunternehmen, das Teil der Salanje GmbH mit Sitz in Berlin ist. Das Unternehmen besteht seit mehr als 10 Jahren, mehr als 250 Lebenshelferinnen und Lebenshelfer sind deutschlandweit für die SeniorenLebenshilfe tätig. Die Lebenshelfer arbeiten auf selbstständiger Basis, stets an ihrem eigenen Wohnort und daher ganz in der Nähe zu ihren Seniorinnen und Senioren.

Dennoch sucht die SeniorenLebenshilfe weiterhin nach interessierten Menschen, die sich eine Selbstständigkeit als Lebenshelfer für Senioren vorstellen können. Der Hilfebedarf ist nach wie vor groß. Interessierte Menschen sind mit ihren Fragen stets in der Zentrale der SeniorenLebenshilfe willkommen.

