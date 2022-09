Neuer Thriller von Vjekoslav Katusin – Wrongful Death wird in Kürze gedreht

Vjekoslav Katusin, der international bekannte Regisseur von Thrillern wie „C.L.E.A.N“ und „Unbound Evil“ kündigt sein nächstes Großwerk an, Wrongful Death ein Thriller mit Top-Besetzung.

Köln, 15.09.2022 – Wrongful Death mit Hollywood Legenden wie Eric Roberts und Michael Paré

Ab Januar 2023 wird in Kroatien der neue Thriller „Wrongful Death“ des Regisseurs Vjekoslav Katusin mit Starbesetzung aus Hollywood gedreht, wie Eric Roberts und Michael Paré. Auch die aufstrebende, deutsche Nachwuchsschauspielerin Monique Bartnik spielt mit.

Teils in Deutschland und teils in der Heimatstadt des Regisseurs Vjekoslav Katusin, Baranja, tragen die Hollywood-Stars Michael Paré und Eric Roberts sowie die deutsche Nachwuchsschauspielerin Monique Bartnik mit ihrem schauspielerischen Können zu einem neuen Meisterwerk unter den Thrillern bei.

Für den Regisseur war dabei wesentlich, den neuen Thriller in seinem Heimatland Kroatien für ein breites Publikum mit renommierten internationalen Hollywood-Schauspielern aber auch mit weniger bekannten Nachwuchsstars der jüngeren Generation wie Isabella Brenza, Raquel Montes, Jenny Paris und der Deutsch-Amerikanerin Monique Bartnik, zu produzieren. Zudem wird der Sänger Joey Heindle in dem Film eine kleine Gastrolle übernehmen.

Wrongful Death – das Prequel zum Thriller C.L.E.A.N

Wrongful Death stellt dabei ein Prequel zum Thriller „C.L.E.A.N“ dar und erzählt eine Geschichte über Rache, Glaube und zwei besondere Arten der Eltern-Kind-Bindung. Michael Paré und Eric Roberts haben beide die Rolle eines Vaters inne und gehen dabei mit analogen Schicksalsschlägen ihrer eignen Kinder jeweils ganz anders um: einer verliert seinen Sohn auf tragische Weise und versucht dessen Mord aufzudecken, während der andere auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter ist. Beide haben jedoch mehr miteinander gemeinsam als Ihnen lieb ist.

Als eine Mischung aus Familiendrama gepaart mit inhaltlich außergewöhnlichen Persönlichkeiten wie einem Süchtigen, einem Intriganten und einer gewissenlosen Journalistin und hervorragenden schauspielerischen Leistungen, wird dieser Thriller zu einem absoluten Meisterwerk deutsch-kroatischer und internationaler Fantasy-Produktionen.

Monique Bartnik, der kommende Stern am Schauspiel Himmel

Das aufstrebende Schauspieltalent Monique Bartnik aus Nordrhein-Westfalen spielt derzeit in mehreren internationalen Produktionen mit. In den USA und Deutschland aufgewachsen, spricht Monique Bartnik amerikanisches Englisch so gut wie ihre Muttersprache Deutsch und kann dadurch am internationalen Markt als Schauspielgröße mithalten. Die 21-Jährige glänzt durch Ihre Begeisterung am Schauspielern, Ihre Authentizität und fesselnde Ausstrahlung.

Die Düsseldorferin befindet sich also zu Recht auf dem steilen Weg nach oben Richtung Hollywood. Für sie ist der Beruf der Schauspielerin kein Beruf, sondern eine Berufung, denn bereits als Kind hat sie viel Spielfreude im Theater. Erste Filmdreh Erfahrungen sammelte sie als Statistin in den „Vampirschwestern 2“. Zudem drehte Monique Bartnik einige Beiträge für Taff und Punkt 12 Nachrichten, bevor sie sich als Schauspielerin etablieren konnte. Mittlerweile hat sich das Nachwuchstalent nach abgeschlossenem Schauspielstudium an der Deutschen Akademie POP in der internationalen sowie nationalen Schauspielszene einen Namen gemacht.

Nähere Informationen über Monique Bartnik können auf ihrem internationalen IMDB-Account eingeholt werden: https://www.imdb.com/name/nm8102696/

Bereits im Herbst 2023 pünktlich zu Halloween wird der Thriller Wrongful Death des mehrfach preisgekrönten Filmproduzenten Vjekoslav Katusin die Lichtspielhäuser zum Brodeln bringen. Demnach ist es nun bereits die dritte Produktion von Vjekoslav Katusin, die binnen kürzester Zeit im Kino erscheint.

