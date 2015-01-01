Neuer Urlaubstrend im Nova Maldives: Erlebnisse schenken mit dem „Beacation“-Arrangement

Das Baecation-Arrangement stellt gemeinsame Zeit in den Fokus.

Erlebnisse schenken ist auch 2026 voll im Trend. Besonders bei Paaren liegt der Fokus auf gemeinsamer Zeit und Quality Time. Passend dazu offeriert das Nova Maldives mit seinem „Baecation“-Arrangement bis Ende Februar 2026 seine „Good Sould Days“ für zwei. Die „Baecation“ im Nova bietet die Gelegenheit während des paradiesischen Inselurlaubs auch die Gelegenheit tief in die Maledivische Kultur einzutauchen. So zum Beispiel bei der traditionellen Holhuashi-Versammlung unter einem Banyanbaum, bei der alte maledivische Legenden erzählt, alte Bräuche gepflegt und regionale Snack und erfrischenden Pandan-Saft serviert werden.

Entspannung bietet das Eskape Spa mit seinem Programm, das auf der Traditionellen Maledivischen Medizin (TMM) basiert. Dabei werden moderne Massagetechniken mit Kokosöl mit typischen „Dhivehi Bey“-Zutaten wie „Ruggalu Theyo“- Öl, „Hudufuffilaa“- Blättern, Cuscuta und frischem Meerwasser kombiniert. Beim traditionelle „Kaashi Naashi“-Ritual wird der Körper mit warmem Kokosöl und Kokosschalen behandelt. Gemeinsam mit einer beruhigenden Kopfmassage bildet das die perfekte Grundlage für Entspannung. Beim „Unbuli Veyo“-Ritual werden die Blätter des einheimischen Unbuli-Veyo-Krauts mit zusammen mit heilenden Gewürzen wie Ingwer und Kurkuma kombiniert. Angenehme Kräuterkompressen entspannen die Muskulatur und regen den Kreislauf an.

2026 ist in der Ganzjahresdestination Nova Maldives sowieso einiges geboten. Im Mai bringt die kulinarische Residenz „Roots and Waves“ mit 2 Michelin-Sternekoch Sebastian Frank die emanzipierte Gemüseküche auf die Malediven, im Juli lädt der Solo Traveller Month zu thematischen Retreats ein, und im September bietet die Ocean AWARE Week Bildungsprogramme und geführte Tauchgänge.

Im South Ari Marine Park (SAMPA) gelegen, ist Nova bekannt für ganzjährige Walhai- und Mantarochen-Sichtungen. Tauchen, Unterwassermeditation oder Tarierungstraining verbinden hier Abenteuer, Natur und Wellness zu einem umfassenden Erlebnis, das den Trend zu gemeinsamen, unvergesslichen Momenten aufgreift.

Zeitlich begrenztes Baecation Angebot

o Buchungszeitraum: bis Ende Februar 2026

Aufenthaltszeitraum: 1. März bis 31. Oktober 2026

o Rabatt: 50 % Ermäßigung auf die Unterkunft bei Buchung mit dem Aktionscode BAECATION

o Mindful Moments: Eine kostenlose private 30-minütige Yogastunde pro Aufenthalt, mit der Möglichkeit, diese für 17 EUR (20 USD) pro Person auf eine Stunde zu verlängern

o Bonus für längere Aufenthalte (7 Nächte oder mehr): Eine kostenlose 30-minütige Spa-Massage, mit der Option, diese für 38 EUR (45 USD) pro Person auf eine Stunde zu verlängern.

Mehr Informationen unter: https://nova-maldives.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nova Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 089/35612488

web ..: https://nova-maldives.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

