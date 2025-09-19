  • Neuer Vorstand und Strategie-Council im iSAQB e. V. gewählt

    Mitgliederversammlung stellt Weichen für die strategische Weiterentwicklung des Ausbildungsprogramms

    BildDie 16. Mitgliederversammlung des International Software Architecture Qualification Board (iSAQB e. V.) fand am 19. September 2025 virtuell statt. Die Mitglieder des Vereins trafen richtungsweisende Entscheidungen für das kommende Jahr. Neben der Neuwahl des Strategie-Councils wurde auch der Vorstand des iSAQB e. V. neu besetzt.

    Das Strategie-Council, das die inhaltliche Ausrichtung des iSAQB verantwortet, setzt sich für die neue Amtsperiode aus Gerrit Beine, Noah Neukam, Dr. Michael Sperber und Stefan Toth zusammen. Das Gremium verantwortet die strategische Portfolio-Planung und überwacht die Qualität sowie die inhaltliche Kohärenz des CPSA-Ausbildungsprogramms (Certified Professional for Software Architecture).

    Zum neuen Vorstand des iSAQB e. V. wurden gewählt:

    – Dr. Guido Gryczan – Erster Vorsitzender

    – Kim Nena Duggen – Zweite Vorsitzende

    – Mischa Soujon – Stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister

    Der Vorstand dankt Alexander Heusingfeld und Benjamin Wolf für ihr erfolgreiches Wirken und ihre engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren.

    In einer gemeinsamen Erklärung betonen die drei Vorstandsmitglieder die Leitlinien ihrer künftigen Arbeit:

    „Das im iSAQB versammelte theoretische und praktische Wissen im Bereich c ist und bleibt unser größtes Kapital. Unser Ziel ist es, dass unsere Mitglieder und Partner motiviert bleiben, dieses Wissen weltweit auf höchstem Niveau weiterzugeben. Gerade in Zeiten tiefgreifender technologischer Veränderungen – insbesondere durch das Aufkommen von KI – sehen wir darin die Chance, die Kompetenzen von Softwarearchitektinnen und -architekten zukunftsfähig weiterzuentwickeln und zu verbreiten.“

    Weitere Informationen unter: https://isaqb.org/ 

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    iSAQB GmbH – im Auftrag des iSAQB e. V.
    Frau Presse Team
    Feuerbachstr. 6
    14471 Potsdam
    Deutschland

    fon ..: –
    web ..: https://isaqb.org/
    email : media@isaqb.org

    Über das iSAQB e. V.:
    Das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB e. V.) ist ein Zusammenschluss von Expertinnen und Experten aus Industrie, Beratung und Lehre. Es definiert weltweit anerkannte Standards für die Ausbildung und Zertifizierung von Softwarearchitektinnen und -architekten. Das CPSA®-Programm (Certified Professional for Software Architecture) gliedert sich in Foundation- und Advanced-Level und wird von akkreditierten Trainingsanbietern und Zertifizierungsstellen weltweit umgesetzt.

