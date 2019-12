Neueröffnung: Praxis für Psychotherapie und Prävention in Hamburg-Volksdorf

Stress, Ängste, Sorgen oder Traumata – psychische Belastungen sind in unserem Alltag ein ungeliebter Begleiter.

Doch um an psychologische Hilfe und Beratung zu kommen, ist in der Regel viel Geduld erforderlich. Erschwerend hinzu kommt, dass Betroffene aus Unsicherheit und Scham oft lange warten, ehe sie sich professionelle Unterstützung holen. „Ich schaffe das schon alleine“ oder „Ich brauche so etwas nicht“ sind Aussagen, die in diesem Zusammenhang häufig zu hören sind, jedoch in seltensten Fällen zur Problembewältigung beitragen. Mit ihrer Praxisneueröffnung in Hamburg-Volksdorf möchte ein Team aus drei approbierten Psychologinnen helfen, diese Haltung zu ändern.

„Wir möchten betroffene Menschen in Volksdorf und den Walddörfern ermutigen, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen, bevor zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit oder familiäre Veränderungen drohen“, sagt Dipl. Psych. Britta Sponnagel. Gemeinsam mit den Verhaltenstherapeutinnen, Dipl. Psych. Sarah Becker und PD Dr. Lucia Dettenborn-Betz, bietet Sponnagel in der Privatpraxis für Psychotherapie und Prävention Diagnostik und Behandlung des gesamten Spektrums psychischer Erkrankungen an. Zudem gibt es verschiedene Angebote zur kurzzeitigen Beratung und Stressprävention. Ein weiterer Fokus liegt auf Gesunde Langlebigkeit (gesundheitsfördernde Interventionen zur Aktivierung von Ressourcen) und verschiedenen Gruppenangeboten.

Das Angebot der Praxis für Psychotherapie und Prävention richtet sich in erster Linie an Erwachsene. Im begrenzten Umfang stehen bei Dipl. Psych. Britta Sponnagel auch Plätze für Kinder- und Jugendliche zur Verfügung. Behandelt werden vorrangig Privatpatienten und Selbstzahler. Für gesetzlich versicherte Patienten ist durch das Kostenerstattungsverfahren nach § 13 Absatz 3 SGB V in Einzelfällen auch eine Kostenübernahme möglich.

„Wir richten unser Angebot auch bewusst an gesetzlich Versicherte. Für diese ist es häufig sinnvoll, bei beginnender Belastung wenige Sitzungen selbst zu zahlen, um damit eine lange, entmutigende Wartezeit auf einen vertragsärztlichen Therapieplatz zu vermeiden. Durch diesen Schritt kann oft die Chronifizierung einer ernsten psychischen Erkrankung verhindert werden“, so Dipl. Psych. Becker. Dazu Dettenborn-Betz: „In der Regel bieten wir spätestens innerhalb von 14 Tagen ein Vorgespräch an“.

Nähere Informationen zu den therapeutischen Schwerpunkten von Dipl. Psych. Britta Sponnagel, Dipl. Psych. Sarah Becker und PD Dr. Lucia Dettenborn-Betz gibt es unter www.praxis-psychotherapie-volksdorf.de.

