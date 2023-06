Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Fische“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Ein Mord ohne Leiche, jede Menge Blut und eine verschwundene Fischbude! So startet der neue Fall für die Kommissare Dr. Evert Brookmer und Wiebke Jacobs! Was ist mit Keno Tiedmeier geschehen?

Der siebte Ostfrieslandkrimi von Martin Windebruch wirft für die Auricher Ermittler viele Fragen auf: Wo ist der Fischhändler Keno Tiedmeier abgeblieben? Wurde er ermordet? Wo ist seine Fischbude? Und wer steckt hinter dem Ganzen? Der Fall hält für die Polizei mehr Überraschungen bereit als zunächst gedacht!

Zum Inhalt von „Auricher Fische“:

»Wir haben einen Mord ohne Leiche!« Ganz entgegen seiner Gewohnheit fehlt Keno Tiedmeier mit seiner Fischbude heute auf dem Auricher Wochenmarkt. Außerdem hat er Oma Tieske, bei deren Kiosk er sonst regelmäßig vorbeischaut, nun schon zweimal versetzt. Etwas widerwillig und vor allem, um Oma Tieske einen Gefallen zu tun, sieht Kommissar Dr. Evert Brookmer bei Keno nach dem Rechten. Und findet in dessen Haus eine solche Menge Blut vor, die klarmacht, dass das Opfer eigentlich nicht überlebt haben kann. Aber von Keno Tiedmeiers Leiche keine Spur! Es ist bekannt, dass seine Konkurrentin Geske Fokken seit Jahren einen tiefen Groll gegen Keno hegt. Ist die Fischfehde endgültig eskaliert? Oder hat der Auricher Fischbuden-Besitzer sich von den falschen Leuten Geld geliehen, um die kostspieligen Behandlungen für seine schwer erkrankte Frau zu bezahlen? Die Kommissare Wiebke Jacobs und Dr. Evert Brookmer machen sich zunächst auf die Suche nach Kenos ebenfalls verschollener Fischbude, ohne zu ahnen, welche Überraschungen dieser Fall noch für sie bereithält …

„Auricher Fische“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Fische“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0C8J6863Q sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/auricher-fische-ostfrieslandkrimi-ein-fall-fuer-brookmer-und_41386699-1.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

