Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Blutige Nordsee“ von Dörte Jensen im Klarant Verlag

Kommissar Joost Kramer soll auf Borkum das Model Lisa Schreiber beschützen – die ein Unbekannter verfolgt. Doch trotz Überwachung verschwindet sie, um in den Fluten der Nordsee wiederaufzutauchen!

Die Ostfrieslandkrimi-Autorin Dörte Jensen schickt ihren Ermittler nach Borkum. Ein riskanter Wettbewerb und eine launische Inseldiva bilden den Ausgangspunkt für einen neuen spannenden Kriminalfall auf der beliebten Urlaubsinsel!

Zum Inhalt von „Blutige Nordsee“:

Der wagemutige »Friesengott« Wettbewerb erhitzt die Gemüter in Ostfriesland. Die Mutprobe findet vor laufender Kamera in den Fluten der Nordsee statt. Für einen Moment des Ruhms im Internet riskieren die Teilnehmer ihr Leben. Doch anstatt den anonymen Organisator dieses potenziell tödlichen Spiels ausfindig zu machen, wird Kommissar Joost Kramer zu einem eintönigen Auftrag verdonnert: Gemeinsam mit seinem Kollegen Robert Fengler soll er das Borkumer Model Lisa Schreiber rund um die Uhr bewachen. Die launische Inselschönheit fühlt sich nämlich von einem Unbekannten verfolgt. Aber gibt es den ominösen Schattenmann wirklich oder geht es der Diva nur um Selbstdarstellung? Bevor der ostfriesische Kommissar diese Frage sicher beantworten kann, ist es schon passiert: Lisa verschwindet spurlos und taucht wenig später in prekärer Lage live im Internet auf. In den Fluten der Nordsee …

Nach „Blutiger Wahn“, „Blutige Affäre“, „Blutiger Verrat“, „Blutiger Pfad“, „Blutige Küste“, „Blutige Insel“, „Blutiges Töwerland“, „Blutige Falle“, „Blutige Strandhochzeit“ und „Blutige Seedüne“ ist nun mit „Blutige Nordsee“ (ISBN 9783965863767) der elfte Ostfrieslandlandkrimi aus der Reihe „Ein Fall für Joost Kramer“ von Dörte Jensen im Klarant Verlag erschienen. Der Roman ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

„Blutige Nordsee“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B095HYJY5T sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/blutige-nordsee-ostfrieslandkrimi-ein-fall-fuer-joost-kramer_35066573-1.

Die Autorin: Dörte Jensen ist an der Küste aufgewachsen und liebt die unendliche Weite Ostfrieslands. Der raue Charme der Landschaft, die Sprache und die direkte Art der Norddeutschen haben es ihr angetan. Viele ihrer Ideen kommen der Autorin durch die Begegnungen mit den Menschen an der Küste. In ihrem Haus hinterm Deich findet Dörte Jensen die Ruhe und Inspiration, um ihre spannenden Romane und Krimis entstehen zu lassen. Mit ihren Geschichten möchte die Schriftstellerin ihre Leser mitreißen und zugleich immer auch einladen zu einem literarischen Besuch Ostfrieslands und der ostfriesischen Inseln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

