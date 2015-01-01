Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Der Tote im Caravan“ von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Kaum ist der Hof umgebaut, findet Altjes Vater eine Leiche im Caravan. Der Tote wurde woanders ermordet – und bringt ein altes Verbrechen zurück ans Licht.

Ein Winterquartier für Camper wird zum Tatort: Auf dem Hof der Remels entdeckt Altjes Vater eine Leiche in einem Wohnwagen. Der Mann wurde woanders getötet, der Caravan stand an mehreren Orten – und plötzlich führt alles zu einer verschwundenen Beute aus einem alten Verbrechen. Kommissar Steen ahnt: Dieser Fall ist größer als gedacht.

Klappentext:

War der Tote im Caravan auf der Suche nach einem geraubten Vermögen?

Das hat Polizeimeisterin Altje Remels gerade noch gefehlt: Kaum ist der elterliche Hof zu einem Winterquartier für Campingfahrzeuge umgebaut worden, findet ihr Vater in einem der Wagen die Leiche eines Mannes. Kommissar Steen und das restliche Team der Kripo Emden werden alarmiert und nehmen die Ermittlungen auf. Aber sofort stehen sie vor den ersten Schwierigkeiten. Wer ist der Tote? Wie kam er dorthin und wo ist der eigentliche Tatort? Tatsächlich wird schnell klar, dass der Mann schon gestorben war, bevor er in den Camper gebracht wurde. Dass der Caravan vorher noch an mehreren anderen Orten stand, bevor der Besitzer ihn schließlich auf dem Hof der Remels abstellte, erschwert die Nachforschungen zusätzlich. Als die Identität des Mannes endlich geklärt wird, erhält der Fall eine neue Brisanz: Geht es etwa um die verschwundene Beute eines vor Jahren stattgefundenen Verbrechens?

„Der Tote im Caravan“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu „Der Tote im Caravan“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0GNHJBHVW sowie unter https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078229216.

Der Autor:

Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Krimis, Fantasy-Romanen und Jugendbüchern. Seine Romane erreichten eine Gesamtauflage von über 3 Millionen Exemplaren und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Väterlicherseits stammt seine Familie aus Ostfriesland. Sein Großvater war jahrzehntelang Bürgermeister von Twixlum, die dortige Thedastraße ist nach seiner Großmutter benannt. Er selbst lernte als Zehnjähriger auf dem Großen Meer das Segeln und kehrte auch später mit der eigenen Familie immer wieder im Urlaub dorthin zurück. So lag es für ihn nahe, diese Gegend auch zum Schauplatz seiner Kriminalromane zu machen.

Zur Reihe „Kommissar Steen ermittelt“:

Steen ist ein Ostfriese, wie er im Buche steht, um die 50, trägt einen alten Bundeswehr-Parka und die landestypische Prinz-Heinrich-Mütze. Ihm zur Seite steht sein junger Kollege Ulfert Jansen, der seinem hemdsärmeligen Chef jedoch ein paar Dienstjahre beim BKA Berlin voraushat und sich ihm deshalb manchmal überlegen wähnt. Und dann ist da noch Altje Remels von der Schutzpolizei: blond, blauäugig und übergewichtig. Die derbe Nebenerwerbslandwirtin packt als starke Ostfriesin auch schon mal Bullen bei den Hörnern – und damit sind dann nicht die Kollegen gemeint!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zukunft gestalten mit Weitblick – durch ganzheitliches Denken & Stakeholder-Beteiligung! Potenzieller Wachstumstreiber im Energiemarkt der Zukunft